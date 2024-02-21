Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Ощутите магию Севера на обзорной автопешеходной экскурсии! Я покажу вам места, максимально точно отражающие характер Мурманска.
Вы побываете на Абрам-Мысе, заедете в старинный город Кола, увидите место слияния двух мощных северных рек, проедете над зеркалом Кольского залива и узнаете малоизвестные факты об этом суровом, но гостеприимном городе.
Вы побываете на Абрам-Мысе, заедете в старинный город Кола, увидите место слияния двух мощных северных рек, проедете над зеркалом Кольского залива и узнаете малоизвестные факты об этом суровом, но гостеприимном городе.
Ближайшие даты:
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия — для тех, кто первый (и, конечно, не последний) раз в Мурманске.
Вы увидите:
- Рубку АПЛ «Курск»
- Монумент Защитникам Советского Заполярья
- Памятник «Ждущая», посвящённый «мурманской Ассоль»
- Областной краеведческий музей (залы Природа, Минералы, Флора и фауна, Петроглифы, Саамский быт, ВОВ)
- Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
- Смотровую площадку Абрам-Мыс на западном берегу Кольского залива, откуда весь город — как на ладони
Я расскажу вам о закладке Мурманского морского торгового порта, строительстве железной дороги Мурманск–Петрозаводск, довоенном развитии, тяжёлых испытаниях в годы ВОВ, победоносном «Десятом сталинском ударе», послевоенном восстановлении, расцвете рыбодобывающей отрасли в период позднего СССР и современных перспективах города.
Организационные детали
- Экскурсию проведу на легковом автомобиле Mitsubishi
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- В зимнее время необходима тёплая одежда, обувь, шарфы, шапки, перчатки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Мурманске
Родился и прожил всю жизнь в Мурманске, знаю и люблю свой город. По профессии гид-экскурсовод, по призванию — краевед и заядлый путешественник.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Похожие туры из Мурманска
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Мурманск: Отважные полярники и Арктика
Откройте тайны Мурманска в экскурсии «Мурманск глазами полярника 21 века» - погружение в эпоху великих открытий
на проспекте Ленина, 90
Завтра
26 фев
27 фев
28 фев
16001 440₽ за человека
Групповая
4 часа
Поиск северного сияния в Мурманске: групповая экскурсия с дегустациями
Исследуйте волшебство полярного неба в мини-группе. Северное сияние и местные вкусности ждут вас
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
5 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
26 фев
27 фев
29 фев
1 мар
от 7 000₽ за всё до 20 чел.