Полюбить Мурманск с первой встречи
Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу

Ощутите магию Севера на обзорной автопешеходной экскурсии! Я покажу вам места, максимально точно отражающие характер Мурманска.

Вы побываете на Абрам-Мысе, заедете в старинный город Кола, увидите место слияния двух мощных северных рек, проедете над зеркалом Кольского залива и узнаете малоизвестные факты об этом суровом, но гостеприимном городе.
Полюбить Мурманск с первой встречи
Полюбить Мурманск с первой встречи
Полюбить Мурманск с первой встречи
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
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фев
27
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Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия — для тех, кто первый (и, конечно, не последний) раз в Мурманске.

Вы увидите:

  • Рубку АПЛ «Курск»
  • Монумент Защитникам Советского Заполярья
  • Памятник «Ждущая», посвящённый «мурманской Ассоль»
  • Областной краеведческий музей (залы Природа, Минералы, Флора и фауна, Петроглифы, Саамский быт, ВОВ)
  • Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
  • Смотровую площадку Абрам-Мыс на западном берегу Кольского залива, откуда весь город — как на ладони

Я расскажу вам о закладке Мурманского морского торгового порта, строительстве железной дороги Мурманск–Петрозаводск, довоенном развитии, тяжёлых испытаниях в годы ВОВ, победоносном «Десятом сталинском ударе», послевоенном восстановлении, расцвете рыбодобывающей отрасли в период позднего СССР и современных перспективах города.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу на легковом автомобиле Mitsubishi
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • В зимнее время необходима тёплая одежда, обувь, шарфы, шапки, перчатки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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