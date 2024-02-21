Ощутите магию Севера на обзорной автопешеходной экскурсии! Я покажу вам места, максимально точно отражающие характер Мурманска. Вы побываете на Абрам-Мысе, заедете в старинный город Кола, увидите место слияния двух мощных северных рек, проедете над зеркалом Кольского залива и узнаете малоизвестные факты об этом суровом, но гостеприимном городе.

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Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия — для тех, кто первый (и, конечно, не последний) раз в Мурманске.

Вы увидите:

Рубку АПЛ «Курск»

Монумент Защитникам Советского Заполярья

Памятник «Ждущая», посвящённый «мурманской Ассоль»

Областной краеведческий музей (залы Природа, Минералы, Флора и фауна, Петроглифы, Саамский быт, ВОВ)

Первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Смотровую площадку Абрам-Мыс на западном берегу Кольского залива, откуда весь город — как на ладони

Я расскажу вам о закладке Мурманского морского торгового порта, строительстве железной дороги Мурманск–Петрозаводск, довоенном развитии, тяжёлых испытаниях в годы ВОВ, победоносном «Десятом сталинском ударе», послевоенном восстановлении, расцвете рыбодобывающей отрасли в период позднего СССР и современных перспективах города.

Организационные детали