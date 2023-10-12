Что Вас ожидает

Небесное чудоВ зимний период 2022-2023 большинству наших групп удалось увидеть северное сияние. Присоединитесь к числу счастливчиков и вы! Мы покажем вам не только северное сияние, но и звездное небо. Возьмем с собой бинокль, чтобы увидеть созвездия и планеты.

Мы считаем, что фотографии после поездки должны быть четкими, красивыми, а цвета — естественными, поэтому у нас имеется дорогая фототехника и профессиональный фотограф.

По пути вы узнаете, как происходит северное сияние, почему оно зеленого цвета и какие существуют легенды и сказки народов Севера об этом небесном чуде.

Организационные детали • Выезд из Мурманска — ориентировочно в 20:30-21:00, возвращение — в 24:00-01:00.