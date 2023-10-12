Поймать Северное сияние мечтает едва ли не каждый путешественник, и мы предлагаем отправиться в погоню за этим небесным чудом.
В прошлом сезоне большинству наших туристов удалось увидеть Северное сияние, теперь счастливчиком можете стать именно вы! Мы возьмем с собой бинокль и профессионального фотографа, чтобы на память об этом чудесном событии у вас остались еще и профессиональные фото.
В прошлом сезоне большинству наших туристов удалось увидеть Северное сияние, теперь счастливчиком можете стать именно вы! Мы возьмем с собой бинокль и профессионального фотографа, чтобы на память об этом чудесном событии у вас остались еще и профессиональные фото.
Ближайшие даты:
12
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13
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ожидает
Небесное чудоВ зимний период 2022-2023 большинству наших групп удалось увидеть северное сияние. Присоединитесь к числу счастливчиков и вы! Мы покажем вам не только северное сияние, но и звездное небо. Возьмем с собой бинокль, чтобы увидеть созвездия и планеты.
Мы считаем, что фотографии после поездки должны быть четкими, красивыми, а цвета — естественными, поэтому у нас имеется дорогая фототехника и профессиональный фотограф.
По пути вы узнаете, как происходит северное сияние, почему оно зеленого цвета и какие существуют легенды и сказки народов Севера об этом небесном чуде.
Организационные детали • Выезд из Мурманска — ориентировочно в 20:30-21:00, возвращение — в 24:00-01:00.
- Поездка проводится на комфортном автомобиле.
- Одевайтесь тепло и удобно.
- Фотографии будут присланы Вам в течение недели.
- Место встречи Гид будет ждать Вас у выхода отеля «Меридиан».
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Переезды на авто
- Горячий чай
- Фотографии
- Работа гида, фотографа
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Мурманск, ул. Воровского, 5 / 23, отель Меридиан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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