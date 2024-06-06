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скидка
35%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
«Пляж Яйца дракона — еще одно фотогеничное место на нашем пути»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«Вы проедете через снежные чертоги тундры, отыщете яйца дракона на берегу ледяного океана, полюбуетесь водопадом и ощутите атмосферу поморского села, затерянного на краю земли»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«В Новой Териберке посетим знаменитый пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад, несущий воды через узкое ущелье в Арктику»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана — скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Здесь мы посетим Батарейский водопад, пляж Яйца драконов, увидим первую метеостанцию Кольского полуострова и настоящий скелет кита»
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка: самый лучший день в жизни
Начало: Место встречи, адрес проживания в г. Мурманске
«Вы увидите «Яйца дракона» и необыкновенный водопад, покатаетесь на качелях на краю земли и посидеть на Железном троне из «Игры престолов», а главное, проникнуться атмосферой сурового севера»
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Посмотрим на Батарейский водопад, пройдёмся по пляжу Яйца дракона и по кладбищу кораблей, где снимали «Левиафана»»
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Это была невероятная поездка! Очень насыщенный выдался день! Пейзажи Арктики потрясающие! Организация на отличном уровне! Нам очень повезло с погодой,
- ВВалерия5 июня 2024Экскурсия прошла на 100/10! Очень нам повезло с экскурсоводом Владимиром, замечательный дядька, веселый и внимательный Повидали все красоты, до которых добрались, подустали, но остались крайне довольными!
- ММайя31 мая 2024Впервые побывала в Мурманске, теперь понимаю, что это был первый, но далеко не последний раз! Гид Артём рассказывал о достопримечательностях
- hhi+7962728 мая 2024Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
- ЕЕкатерина26 мая 2024Очень насыщенная программа, трансфер не показался таким уж длительным- у нас был прекрасный гид, он же водитель, Артём. Водопады, суровое
- РРенат26 мая 2024Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
- ССергей26 мая 2024Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
- ККатерина18 апреля 2024Понравилось все, кроме ухабистой дороги до териберки. Гид прекрасный. Все четко, обстоятельно, интересно.
- ЮЮлия12 марта 2024Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
- ККсения16 февраля 2024Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пляж «Яйца драконов»»
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