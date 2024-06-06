Пляж «Яйца драконов» – экскурсии в Мурманске

Найдено 7 экскурсий в категории «Пляж «Яйца драконов»» в Мурманске, цены от 4 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
35%
Групповая
13 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
«Пляж Яйца дракона — еще одно фотогеничное место на нашем пути»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«Вы проедете через снежные чертоги тундры, отыщете яйца дракона на берегу ледяного океана, полюбуетесь водопадом и ощутите атмосферу поморского села, затерянного на краю земли»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
7 отзывов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«В Новой Териберке посетим знаменитый пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад, несущий воды через узкое ущелье в Арктику»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000 за человека
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана — скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Здесь мы посетим Батарейский водопад, пляж Яйца драконов, увидим первую метеостанцию Кольского полуострова и настоящий скелет кита»
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Териберка: самый лучший день в жизни
Мини-группа
10 часов
25 отзывов
Териберка: самый лучший день в жизни
Начало: Место встречи, адрес проживания в г. Мурманске
«Вы увидите «Яйца дракона» и необыкновенный водопад, покатаетесь на качелях на краю земли и посидеть на Железном троне из «Игры престолов», а главное, проникнуться атмосферой сурового севера»
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Териберка и киты на краю земли
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Посмотрим на Батарейский водопад, пройдёмся по пляжу Яйца дракона и по кладбищу кораблей, где снимали «Левиафана»»
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Это была невероятная поездка! Очень насыщенный выдался день! Пейзажи Арктики потрясающие! Организация на отличном уровне! Нам очень повезло с погодой,
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    за один день наступило настоящее арктическое лето. Нас (очень!!) вкусно покормили прям после Баренцева моря с видом на китов!😍 Спасибо! Незабываемая поездка! Отдельная благодарность капитану Сергею за чудесное настроение, мягкое движение, кофе и возможность насладиться пейзажами и китами в полном объеме!

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
    Экскурсия прошла на 100/10! Очень нам повезло с экскурсоводом Владимиром, замечательный дядька, веселый и внимательный Повидали все красоты, до которых добрались, подустали, но остались крайне довольными!
    Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!Экскурсия прошла на 100/10!
  • М
    Майя
    31 мая 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Впервые побывала в Мурманске, теперь понимаю, что это был первый, но далеко не последний раз! Гид Артём рассказывал о достопримечательностях
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    на каждом километре пути, показал невероятно красивые дороги Териберки и величественный водопад. Зимой обязательно поедем смотреть на северное сияние, рекомендую тур всем!

    Впервые побывала в Мурманске, теперь понимаю, что это был первый, но далеко не последний раз! ГидВпервые побывала в Мурманске, теперь понимаю, что это был первый, но далеко не последний раз! ГидВпервые побывала в Мурманске, теперь понимаю, что это был первый, но далеко не последний раз! ГидВпервые побывала в Мурманске, теперь понимаю, что это был первый, но далеко не последний раз! Гид
  • h
    hi+79627
    28 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Очень насыщенная программа, трансфер не показался таким уж длительным- у нас был прекрасный гид, он же водитель, Артём. Водопады, суровое
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    арктическое море, тундра, сюрреалистические пейзажи Териберки, дегустация ежа и гребешка, пляж с драконьими яйцами- все уместилось в один день! Будьте готовы к тому, что морская прогулка проходит на неб открытом катере и ооочень холодно(( Подъем на катер тоже сложный, но все справились! Советую брать комплексный рыбный обед- с красивым видом, все свежайшее и очень вкусно приготовлено

    Очень насыщенная программа, трансфер не показался таким уж длительным- у нас был прекрасный гид, он жеОчень насыщенная программа, трансфер не показался таким уж длительным- у нас был прекрасный гид, он жеОчень насыщенная программа, трансфер не показался таким уж длительным- у нас был прекрасный гид, он жеОчень насыщенная программа, трансфер не показался таким уж длительным- у нас был прекрасный гид, он жеОчень насыщенная программа, трансфер не показался таким уж длительным- у нас был прекрасный гид, он же
  • Р
    Ренат
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
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    очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам!

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
  • К
    Катерина
    18 апреля 2024
    Териберка: самый лучший день в жизни
    Понравилось все, кроме ухабистой дороги до териберки. Гид прекрасный. Все четко, обстоятельно, интересно.
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Экскурсия в Териберку
    Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
  • К
    Ксения
    16 февраля 2024
    Териберка и киты на краю земли
    Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
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    совсем не входило в их обязанности. Конечно, хочется отметить нашего гида в Териберку, просто высший класс🫶 Он вообще не замолкал и смешил нас, рассказывал про историю, про то куда лучше сходить, где вкуснее еда, где лучше покупать рыбу🤤 В поездке прислушивались ко всем нашим просьбам, останавливались, когда мы просили. Маршрут экскурсии тоже поразил, это стоит увидеть своими глазами, природа завораживает и даже не верится, что мы увидели это все своими глазами😊 Морская прогулка тоже восторг, у нас был очень приятный капитан, мы увидели китов, но нас всех укачало, советую принимать таблетки перед выходом в море🐋 Если вы думаете где взять экскурсию, то можете не сомневаться и смело заказывать экскурсии у Анны🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пляж «Яйца драконов»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
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  3. Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
  4. Териберка: арктическая сказка на краю земли
  5. Экскурсия в Териберку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
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