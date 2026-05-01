Териберка без спешки

Проехать через тундру и побывать на краю земли
Териберка часто превращается в набор обязательных точек, между которыми теряется вкус к путешествию. Этот маршрут выстроен иначе: с гибким темпом, паузами и вниманием к моменту. Вы увидите тундру, океан и посёлок не «по списку», а как живое пространство.

Хотите задержаться у живописного вида? Без проблем! Появились вопросы? Ответим! И сделаем всё, чтобы вы прочувствовали Север.
Описание экскурсии

8:30–9:00 — выезд из Мурманска. Забираем из любой точки города

Едем по бескрайней тундре, делая остановки в самых выразительных местах для фото и коротких прогулок.
Первая остановка — северная тундра с видом на ветрогенераторы.

11:00 — прибытие в Териберку

Осмотрим старое кладбище кораблей.
И отыщем скелет кашалота, выброшенного на берег в 2019 году.

12:00 — морская прогулка:

  • пещера «Дракона» — атмосферный грот у Баренцева моря
  • каменный пляж с валунами «яйца дракона»
  • Северный Ледовитый океан / Баренцево море
  • Батарейский водопад — каскад среди скал

15:00 — обед в местном ресторане

16:00 — исследование северного побережья:

  • аутентичные домики, вдохновляющие художников и фотографов
  • песчаный пляж с видом на Баренцево море — иногда отсюда удаётся увидеть тюленей или китов
  • северные качели — место для эффектных кадров
  • скелет «Левиафан»
  • трон как в «Игре престолов»
  • заброшенный корабль
  • ферма с оленями и хаски

17:00–18:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Транспорт: подготовленные внедорожники Mitsubishi Pajero Sport 2, Mitsubishi Pajero 4, Geely Monjaro
  • Имеются детские кресла и бустеры
  • Программа может корректироваться в зависимости от погоды и дорожной обстановки
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер от/до места проживания
  • Фото- и видеосъёмка на iPhone Pro Max
  • Горячие напитки и снеки
  • Входные билеты, предусмотренные программой
  • Снегоходы с санями по ООПТ «Териберка»

Дополнительно оплачивается

  • Обед: средний чек 2000 ₽ за чел.
  • Морская прогулка (выход в море на 2-3 часа) — 6500 ₽ за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9500 ₽
Дети до 18 лет8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Мурманске
Направления нашей работы по Мурманской области включают Мурманск, полуострова Средний и Рыбачий, Териберку и Хибины, Ловозеро и Сейдозеро, Терский берег и др. Вместе с командой проводим активные программы, морские прогулки, плавание с китами и поиск северного сияния.

