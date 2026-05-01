Териберка часто превращается в набор обязательных точек, между которыми теряется вкус к путешествию. Этот маршрут выстроен иначе: с гибким темпом, паузами и вниманием к моменту. Вы увидите тундру, океан и посёлок не «по списку», а как живое пространство. Хотите задержаться у живописного вида? Без проблем! Появились вопросы? Ответим! И сделаем всё, чтобы вы прочувствовали Север.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30–9:00 — выезд из Мурманска. Забираем из любой точки города

Едем по бескрайней тундре, делая остановки в самых выразительных местах для фото и коротких прогулок.

Первая остановка — северная тундра с видом на ветрогенераторы.

11:00 — прибытие в Териберку

Осмотрим старое кладбище кораблей.

И отыщем скелет кашалота, выброшенного на берег в 2019 году.

12:00 — морская прогулка:

пещера «Дракона» — атмосферный грот у Баренцева моря

каменный пляж с валунами «яйца дракона»

Северный Ледовитый океан / Баренцево море

Батарейский водопад — каскад среди скал

15:00 — обед в местном ресторане

16:00 — исследование северного побережья:

аутентичные домики, вдохновляющие художников и фотографов

песчаный пляж с видом на Баренцево море — иногда отсюда удаётся увидеть тюленей или китов

северные качели — место для эффектных кадров

скелет «Левиафан»

трон как в «Игре престолов»

заброшенный корабль

ферма с оленями и хаски

17:00–18:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

Транспорт: подготовленные внедорожники Mitsubishi Pajero Sport 2, Mitsubishi Pajero 4, Geely Monjaro

Имеются детские кресла и бустеры

Программа может корректироваться в зависимости от погоды и дорожной обстановки

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Трансфер от/до места проживания

Фото- и видеосъёмка на iPhone Pro Max

Горячие напитки и снеки

Входные билеты, предусмотренные программой

Снегоходы с санями по ООПТ «Териберка»

Дополнительно оплачивается