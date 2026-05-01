Териберка часто превращается в набор обязательных точек, между которыми теряется вкус к путешествию. Этот маршрут выстроен иначе: с гибким темпом, паузами и вниманием к моменту. Вы увидите тундру, океан и посёлок не «по списку», а как живое пространство.
Хотите задержаться у живописного вида? Без проблем! Появились вопросы? Ответим! И сделаем всё, чтобы вы прочувствовали Север.
Описание экскурсии
8:30–9:00 — выезд из Мурманска. Забираем из любой точки города
Едем по бескрайней тундре, делая остановки в самых выразительных местах для фото и коротких прогулок.
Первая остановка — северная тундра с видом на ветрогенераторы.
11:00 — прибытие в Териберку
Осмотрим старое кладбище кораблей.
И отыщем скелет кашалота, выброшенного на берег в 2019 году.
12:00 — морская прогулка:
- пещера «Дракона» — атмосферный грот у Баренцева моря
- каменный пляж с валунами «яйца дракона»
- Северный Ледовитый океан / Баренцево море
- Батарейский водопад — каскад среди скал
15:00 — обед в местном ресторане
16:00 — исследование северного побережья:
- аутентичные домики, вдохновляющие художников и фотографов
- песчаный пляж с видом на Баренцево море — иногда отсюда удаётся увидеть тюленей или китов
- северные качели — место для эффектных кадров
- скелет «Левиафан»
- трон как в «Игре престолов»
- заброшенный корабль
- ферма с оленями и хаски
17:00–18:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Транспорт: подготовленные внедорожники Mitsubishi Pajero Sport 2, Mitsubishi Pajero 4, Geely Monjaro
- Имеются детские кресла и бустеры
- Программа может корректироваться в зависимости от погоды и дорожной обстановки
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер от/до места проживания
- Фото- и видеосъёмка на iPhone Pro Max
- Горячие напитки и снеки
- Входные билеты, предусмотренные программой
- Снегоходы с санями по ООПТ «Териберка»
Дополнительно оплачивается
- Обед: средний чек 2000 ₽ за чел.
- Морская прогулка (выход в море на 2-3 часа) — 6500 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9500 ₽
|Дети до 18 лет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Мурманске
Направления нашей работы по Мурманской области включают Мурманск, полуострова Средний и Рыбачий, Териберку и Хибины, Ловозеро и Сейдозеро, Терский берег и др. Вместе с командой проводим активные программы, морские прогулки, плавание с китами и поиск северного сияния.
