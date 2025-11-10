Предлагаем комфортные трансферы по Кольскому полуострову на современных автомобилях с профессиональными водителями.
Описание трансферТрансферы по Кольскому полуострову Добро пожаловать в мир удобных и комфортных трансферов по Кольскому полуострову! Мы предлагаем услуги трансфера на современных и комфортабельных автомобилях, чтобы ваше путешествие было максимально приятным и беззаботным. Наши профессиональные водители встретят вас в аэропорту. Мы предоставляем возможность как индивидуальных, так и сборных поездок, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант для вас. Вы можете отправиться в захватывающее путешествие в такие потрясающие места, как Кировск, известный своими горными пейзажами, или Териберку, где вы сможете насладиться красотой северного побережья. Также мы предлагаем поездки в Ловозеро, Хаски-парк и другие живописные уголки полуострова. Наша команда готова организовать вечерние возвращения, чтобы вы могли насладиться красотой северного сияния или просто провести незабываемый вечер на природе. Мы также осуществляем трансферы по городу, что делает ваше пребывание еще более комфортным. Доверьтесь нам, и мы сделаем ваше путешествие по Кольскому полуострову незабываемым!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
