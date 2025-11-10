Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем комфортные трансферы по Кольскому полуострову на современных автомобилях с профессиональными водителями.



Мы заберем вас из аэропорта и организуем поездки в такие живописные места, как Кировск, Териберка и Ловозеро, с возможностью вечернего возвращения. Доверьтесь нам, и ваше путешествие станет незабываемым!

Тимур Ваш гид в Мурманске Написать вопрос Индивидуальный трансфер Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле

Услуги трансфера Можно с детьми Да 3500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:30, 10:00, 14:00, 17:00, 23:00

Описание трансфер Трансферы по Кольскому полуострову Добро пожаловать в мир удобных и комфортных трансферов по Кольскому полуострову! Мы предлагаем услуги трансфера на современных и комфортабельных автомобилях, чтобы ваше путешествие было максимально приятным и беззаботным. Наши профессиональные водители встретят вас в аэропорту. Мы предоставляем возможность как индивидуальных, так и сборных поездок, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант для вас. Вы можете отправиться в захватывающее путешествие в такие потрясающие места, как Кировск, известный своими горными пейзажами, или Териберку, где вы сможете насладиться красотой северного побережья. Также мы предлагаем поездки в Ловозеро, Хаски-парк и другие живописные уголки полуострова. Наша команда готова организовать вечерние возвращения, чтобы вы могли насладиться красотой северного сияния или просто провести незабываемый вечер на природе. Мы также осуществляем трансферы по городу, что делает ваше пребывание еще более комфортным. Доверьтесь нам, и мы сделаем ваше путешествие по Кольскому полуострову незабываемым!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату