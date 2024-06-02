1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
«Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник, которого мы возьмем с собой, если пожелаете: неудержимый хаски Агент 00Сэм»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«Зарядитесь позитивом от общения с пушистыми хаски, песцами, лисами и енотами»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
«Вы сможете познакомиться с местными обитателями, энергичными хаски и благородными оленями, а если повезет, даже c могучими китами ВНИМАНИЕ»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни — подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
«Кроме этого, Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты, кролики, и конечно, северные олени»
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
«По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню»
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
«Нас ждут удивительные пляжи Арктики, водопад и метеостанция, знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски, а также посещение самой северной пивоварни»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«кормление оленей с рук, общение с хаски — сделаете милые фотографии и погладите их»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман2 июня 2024Мы провели один из самых запоминающихся дней отпуска, никогда не думал что если живу на север, смогу удивляться красот такого
- ККристина30 мая 2024Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
- ИИлья28 мая 2024Экскурсия огонь. Легко, не принужденно. За рукав никто не дергал, на локациях не торопили, времени было вдоволь. Гид Александр очень вежливый и тактично. С китами не фартануло - штормило море. . Значит, будет лишний повод вернуться)
- ССветлана27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
- ААнжелика21 мая 2024Большое спасибо за чудесную экскурсию, вкусный ягель и массу впечатлений. Отдельная благодарность нашему замечательному гиду, Павлу, за интереснейшую лекцию о
- ЮЮлия28 апреля 2024Главное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себе хорошего опытного гида для
- ООлеся10 апреля 2024Так много впечатлений и так мало слов, чтобы их описать. Вячеслав - отличный гид, все показал, рассказал. Очень много точек
- ММаргарита9 апреля 2024Это был прекрасный день! Мы очень впечатлены красотой севера, обязательно вернемся в Териберку! Наш гид Артем Сергеевич прекрасный рассказчик, отличный
- ЮЮлия12 марта 2024Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
- ИИрина7 марта 2024Очень комфортабельный транспорт и интересное сопровождение гида. Экскурсия в Саамской деревне познавательна и увлекательна. Особенно понравились игры 😉 Всем советую! 🥳
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Встреча с хаски»
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