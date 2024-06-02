Встреча с хаски – экскурсии в Мурманске

Найдено 12 экскурсий в категории «Встреча с хаски» в Мурманске, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
114 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
«Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник, которого мы возьмем с собой, если пожелаете: неудержимый хаски Агент 00Сэм»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«Зарядитесь позитивом от общения с пушистыми хаски, песцами, лисами и енотами»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
«Вы сможете познакомиться с местными обитателями, энергичными хаски и благородными оленями, а если повезет, даже c могучими китами ВНИМАНИЕ»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Север изнутри: деревня саамов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
6 часов
41 отзыв
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Потом заглянете к другим пушистым обитателям деревни — подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енотов и даже красавца-лося»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Териберка. Все краски Крайнего Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
«Кроме этого, Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты, кролики, и конечно, северные олени»
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
«По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню»
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
Впечатляющая Териберка
Групповая
11 часов
53 отзыва
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
«Нас ждут удивительные пляжи Арктики, водопад и метеостанция, знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски, а также посещение самой северной пивоварни»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400 за человека
Деревня саамов или Север изнутри
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«кормление оленей с рук, общение с хаски — сделаете милые фотографии и погладите их»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    В Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Мы провели один из самых запоминающихся дней отпуска, никогда не думал что если живу на север, смогу удивляться красот такого
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    же и одновременно другого севера. Териберка поразила до глубины души, возможность сидеть на пляже и смотреть в море несколько часов подряд без единого слова, просто рефлексировать… Что касается самого гида и команды: Огромное спасибо Евгению за увлекательное путешествие и за пояснение чем морские котики всё же отличаются от тюленей. Самой команде местных ребят за то что всегда были на телефоне и в случае закрытия дороги (а её частенько закрывают) без всяких проблем информировали заранее по погоде, переносили на следующий день и постоянно держали в курсе всех событий.

  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Экскурсия огонь. Легко, не принужденно. За рукав никто не дергал, на локациях не торопили, времени было вдоволь. Гид Александр очень вежливый и тактично. С китами не фартануло - штормило море. . Значит, будет лишний повод вернуться)
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Прекрасная экскурсия. Замечательный водитель и гид Николай, интересно рассказывал обо всем, узнали много нового. Везде нас провели, все показали, ни
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    в чем не отказывали, если кто задержался, устал и т. п., никакого негатива. Замечательные ребята, спасибо большое за незабываемые впечатления! Киты к нам не вышли, они по расписанию не ходят… хД Но… прогулка по морю и без них просто великолепна. И капитан судна, и экскурсоводы, прекрасные люди с любовью относящиеся к своему делу!

  • А
    Анжелика
    21 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Большое спасибо за чудесную экскурсию, вкусный ягель и массу впечатлений. Отдельная благодарность нашему замечательному гиду, Павлу, за интереснейшую лекцию о
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    Кольском крае, за вежливость, доброжелательность, создание теплой атмосферы. Спасибо нашему водителю Алексею за то, что вез нас бережно и аккуратно в чистое и тепле. Всех вам благ! Вы делаете мир счастливым.

  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    В Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Главное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себе хорошего опытного гида для
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    посещения Териберки, а получили - лучшего! Огромное спасибо всей команде и нашему гиду Артёму за душевную поездку! Очень хочется вернуться для более глубокого знакомства с Териберкой и Мурманской областью, тем более, что своего гида мы уже нашли)

    Главное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себеГлавное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себеГлавное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себеГлавное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себеГлавное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себеГлавное в любом путешествии - это люди! Поэтому, находясь в командировке в Мурманске, мы загадали себе
  • О
    Олеся
    10 апреля 2024
    Морская прогулка и Териберка за 1 день
    Так много впечатлений и так мало слов, чтобы их описать. Вячеслав - отличный гид, все показал, рассказал. Очень много точек
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    для осмотра: ветропарк, кладбище деревянных кораблей, скелет кита, северные качели, берег Баренцева моря, пляж, замерзший водопад. Покатались на снегоходах и корабле. Почувствовала себя немного морским волком. Китов и тюленей не удалось увидеть, но по дороге увидела лису.

  • М
    Маргарита
    9 апреля 2024
    В Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Это был прекрасный день! Мы очень впечатлены красотой севера, обязательно вернемся в Териберку! Наш гид Артем Сергеевич прекрасный рассказчик, отличный
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    попутчик и просто душевный человек, надеемся в следующий раз путешествовать именно с ним! Спасибо, Артем, за то, что влюбили нас в это невероятное место и край!

    Это был прекрасный день! Мы очень впечатлены красотой севера, обязательно вернемся в Териберку! Наш гид АртемЭто был прекрасный день! Мы очень впечатлены красотой севера, обязательно вернемся в Териберку! Наш гид АртемЭто был прекрасный день! Мы очень впечатлены красотой севера, обязательно вернемся в Териберку! Наш гид Артем
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Экскурсия в Териберку
    Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    Север изнутри: деревня саамов
    Очень комфортабельный транспорт и интересное сопровождение гида. Экскурсия в Саамской деревне познавательна и увлекательна. Особенно понравились игры 😉 Всем советую! 🥳

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Встреча с хаски»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. В Териберку - с юмором, легендами и хаски
  2. Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
  3. Териберка с выходом в Баренцево море
  4. Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
  5. Север изнутри: деревня саамов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
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