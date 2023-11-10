Вечерняя прогулка на снегоступах по горе Горелой

Увидеть лучшую панораму Мурманска и, возможно, северное сияние

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Ни для кого не секрет, что лучший вид на город открывается сверху.

Но встречу с ним ещё нужно заслужить! Предлагаем вам приключение, наградой за которое станет красивейшая панорама ночного Мурманска и Кольского залива.

Задание несложное: мы прогуляемся на снегоступах в гору, а на вершине выпьем чая в приятной компании. И даже слегка испытаем удачу: попробуем застать северное сияние.
Вечерняя прогулка на снегоступах по горе Горелой
Вечерняя прогулка на снегоступах по горе Горелой
Вечерняя прогулка на снегоступах по горе Горелой
Вечерняя прогулка на снегоступах по горе Горелой
Вечерняя прогулка на снегоступах по горе Горелой
Вечерняя прогулка на снегоступах по горе Горелой
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вооружившись снегоступами, мы отправимся покорять вершину горы Горелая (253 м над уровнем моря). Во время прогулки вы узнаете, как гора получила такое название и почему именно с её вершины открываются лучшие панорамы города и Кольского залива.

Кому подойдёт

Поклонникам вечерних прогулок и активного отдыха. Авантюристам и любителям приключений. Тем, кому не спится до полуночи. Людям с обычной физической подготовкой, способным встать с дивана и прогуляться по склону.

Организационные детали

  • Прогулка проводится на снегоступах. Аренда снегоступов и палок включена в стоимость.
  • Возможны отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
  • Возьмите с собой лёгкий перекус для пикника
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Свято-Никольский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Северное сияние
На снегоступах
Вечерние
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