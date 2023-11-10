Увидеть лучшую панораму Мурманска и, возможно, северное сияние
Ни для кого не секрет, что лучший вид на город открывается сверху.
Но встречу с ним ещё нужно заслужить! Предлагаем вам приключение, наградой за которое станет красивейшая панорама ночного Мурманска и Кольского залива.
Задание несложное: мы прогуляемся на снегоступах в гору, а на вершине выпьем чая в приятной компании. И даже слегка испытаем удачу: попробуем застать северное сияние.
Но встречу с ним ещё нужно заслужить! Предлагаем вам приключение, наградой за которое станет красивейшая панорама ночного Мурманска и Кольского залива.
Задание несложное: мы прогуляемся на снегоступах в гору, а на вершине выпьем чая в приятной компании. И даже слегка испытаем удачу: попробуем застать северное сияние.
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вооружившись снегоступами, мы отправимся покорять вершину горы Горелая (253 м над уровнем моря). Во время прогулки вы узнаете, как гора получила такое название и почему именно с её вершины открываются лучшие панорамы города и Кольского залива.
Кому подойдёт
Поклонникам вечерних прогулок и активного отдыха. Авантюристам и любителям приключений. Тем, кому не спится до полуночи. Людям с обычной физической подготовкой, способным встать с дивана и прогуляться по склону.
Организационные детали
- Прогулка проводится на снегоступах. Аренда снегоступов и палок включена в стоимость.
- Возможны отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
- Возьмите с собой лёгкий перекус для пикника
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Свято-Никольский кафедральный собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 157 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!
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