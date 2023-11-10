Ни для кого не секрет, что лучший вид на город открывается сверху. Но встречу с ним ещё нужно заслужить! Предлагаем вам приключение, наградой за которое станет красивейшая панорама ночного Мурманска и Кольского залива. Задание несложное: мы прогуляемся на снегоступах в гору, а на вершине выпьем чая в приятной компании. И даже слегка испытаем удачу: попробуем застать северное сияние.

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Описание

Что вас ожидает

Вооружившись снегоступами, мы отправимся покорять вершину горы Горелая (253 м над уровнем моря). Во время прогулки вы узнаете, как гора получила такое название и почему именно с её вершины открываются лучшие панорамы города и Кольского залива.

Кому подойдёт

Поклонникам вечерних прогулок и активного отдыха. Авантюристам и любителям приключений. Тем, кому не спится до полуночи. Людям с обычной физической подготовкой, способным встать с дивана и прогуляться по склону.

Организационные детали