Встреча с северным морем: из Мурманска - в Териберку

К северным ландшафтам, редким берегам и знаковым местам посёлка
В Териберке северная стихия живёт своей жизнью.

По дороге в посёлок мы проедем через тундру, где вы увидите её спокойствие и простор, а иногда — суровый нрав.

В самой Териберке поговорим, как поморы осваивали эти берега и как советские полярники стремились установить флаг на Северном полюсе. Арктику нередко сравнивают с космосом — и, стоя на краю Баренцева моря, вы поймёте почему.
Описание экскурсии

Гастрономический заряд энергии

Вы отведаете свежего гребешка и морского ежа — только что добытых, хрустящих от холода.

Природный парк Териберки

Мы найдём грот дракона, прогуляемся по северным ландшафтам и, летом, обратим внимание на редкие охраняемые растения.

Пляж c «драконьими яйцами»

Сфотографируемся на огромной гальке — словно из другой вселенной.

Водопад, впадающий прямо в океан

Доберёмся до единственного водопада, падающего в Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Сделаем фото на «краю земли».

Тайное горное озеро

Заглянем в уединённую чашу среди камней. У озера нет названия — возможно, придумаем его вместе.

Обед в панорамном ресторане

После насыщенной прогулки мы отправимся на обед с видом на уютную бухту и песчаный берег.

Кладбище кораблей и символы Териберки

Посетим кладбище деревянных судов, увидим скелет кита из фильма «Левиафан» и огромные качели, ставшие местной визитной карточкой.

Примерный тайминг

9:00 — старт из Мурманска
9:00–10:30 — обзорные остановки (тундра, ветропарк, смотровые площадки)
10:30–11:00 — гастрономическая пауза
11:00–14:00 — природный парк Териберки
14:00–15:00 — обзорная часть по Териберке
15:00–15:30 — кладбище кораблей
15:30–16:30 — обед в ресторане арктической кухни
16:30–20:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Поедем на комфортном Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva Travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы или погодных условий
  • Поскольку дорога в Териберку зимой требует максимального внимания, несмотря на профессионализм и опыт наших гидов, мы заблаговременно анализируем её состояние. Если получаем сообщение от дорожной службы о рисках, экскурсия переносится на другой день
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 882 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
читать дальше

холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

