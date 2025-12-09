В Териберке северная стихия живёт своей жизнью. По дороге в посёлок мы проедем через тундру, где вы увидите её спокойствие и простор, а иногда — суровый нрав. В самой Териберке поговорим, как поморы осваивали эти берега и как советские полярники стремились установить флаг на Северном полюсе. Арктику нередко сравнивают с космосом — и, стоя на краю Баренцева моря, вы поймёте почему.

Описание экскурсии

Гастрономический заряд энергии

Вы отведаете свежего гребешка и морского ежа — только что добытых, хрустящих от холода.

Природный парк Териберки

Мы найдём грот дракона, прогуляемся по северным ландшафтам и, летом, обратим внимание на редкие охраняемые растения.

Пляж c «драконьими яйцами»

Сфотографируемся на огромной гальке — словно из другой вселенной.

Водопад, впадающий прямо в океан

Доберёмся до единственного водопада, падающего в Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Сделаем фото на «краю земли».

Тайное горное озеро

Заглянем в уединённую чашу среди камней. У озера нет названия — возможно, придумаем его вместе.

Обед в панорамном ресторане

После насыщенной прогулки мы отправимся на обед с видом на уютную бухту и песчаный берег.

Кладбище кораблей и символы Териберки

Посетим кладбище деревянных судов, увидим скелет кита из фильма «Левиафан» и огромные качели, ставшие местной визитной карточкой.

Примерный тайминг

9:00 — старт из Мурманска

9:00–10:30 — обзорные остановки (тундра, ветропарк, смотровые площадки)

10:30–11:00 — гастрономическая пауза

11:00–14:00 — природный парк Териберки

14:00–15:00 — обзорная часть по Териберке

15:00–15:30 — кладбище кораблей

15:30–16:30 — обед в ресторане арктической кухни

16:30–20:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали