За китами в Териберку! Поездка в мини-группе

Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»

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С наступлением тепла киты Баренцева моря нередко приближаются к побережью — самое время отправиться на фотоохоту! На катере с капитаном в группе до 8 человек вы отправитесь в открытое море и проведёте несколько часов в поисках подводных обитателей, от горбачей до морских зайцев. А после у вас останется время, чтобы прогуляться по Териберке и оценить арктическую кухню.
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Через тундру — в Териберку. В дороге из Мурманска поговорим о природе Кольского, его пушистых и пернатых обитателях, местной жизни и климате. По пути проезжаем живописное озеро Канентъявр, Кольскую ветряную электростанцию (масштабный парк ветрогенераторов!), дамбу Териберской ГЭС. Во всех локациях по желанию группы остановимся для фото.

Выходим в море на поиски китов! В Териберке мы познакомим вас с капитаном катера, проведём небольшой инструктаж. А теперь самое главное — отправляемся навстречу китам. В открытом море проведём 3 часа: если повезёт, встретим тюленей, морских зайцев, горбатых китов, белух, касаток и других морских жителей.

Интересные локации в посёлке. В самой Териберке мы посетим песчаный пляж с арт-объектами «трон» и «качели», увидим выброшенное на берег рыбацкое судно, кладбище кораблей, и скелет кита из фильма «Левиафан».

Свободное время. После возвращения на берег у вас будет примерно час, чтобы прогуляться вдоль океана, полюбоваться тундрой или пообедать блюдами арктической кухни в ресторане Териберки. А затем отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Дорога в одну сторону занимает около двух часов. По вашему желанию мы будем делать необходимые остановки.
  • Морская прогулка на катере займет около 3 часов
  • Дополнительно оплачивается питание (обед в кафе и ресторанах Териберки) — по желанию

Важные моменты

  • Позаботьтесь о тёплых вещах, даже в июле в море бывает холодный ветер
  • Время выезда из Мурманска может меняться в зависимости от времени выхода в море
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

А мы точно увидим китов?

Разумеется, 100% гарантии не может дать никто, ведь мы имеем дело с природой. Но весной и летом шансы особенно высоки, а опытный капитан сделает всё возможное, чтобы вы встретились с морскими млекопитающими.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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