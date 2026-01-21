С наступлением тепла киты Баренцева моря нередко приближаются к побережью — самое время отправиться на фотоохоту! На катере с капитаном вы отправитесь в открытое море и проведёте несколько часов в поисках подводных обитателей, от горбачей до морских зайцев. А после у вас останется время, чтобы прогуляться по Териберке и оценить арктическую кухню.

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Описание экскурсии

Через тундру — в Териберку. В дороге из Мурманска поговорим о природе Кольского, его пушистых и пернатых обитателях, местной жизни и климате. По пути проезжаем живописное озеро Канентъявр, Кольскую ветряную электростанцию (масштабный парк ветрогенераторов!), дамбу Териберской ГЭС. Во всех локациях по желанию группы остановимся для фото.

Выходим в море на поиски китов! В Териберке мы познакомим вас с капитаном катера, проведём небольшой инструктаж. А теперь самое главное — отправляемся навстречу китам. В открытом море проведём 2 часа: если повезёт, встретим тюленей, морских зайцев, горбатых китов, белух, касаток и других морских жителей.

Интересные локации в посёлке. В самой Териберке мы посетим песчаный пляж с арт-объектами «трон» и «качели», увидим выброшенное на берег рыбацкое судно, кладбище кораблей и скелет кита из фильма «Левиафан».

Свободное время. После возвращения на берег у вас будет примерно час, чтобы прогуляться вдоль океана, полюбоваться тундрой или пообедать блюдами арктической кухни в ресторане Териберки. А затем отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит поездка

Дорога в одну сторону занимает около двух часов. По вашему желанию мы будем делать необходимые остановки.

Морская прогулка на катере займет около 2 часов

Дополнительно оплачивается питание (обед в кафе и ресторанах Териберки) — по желанию

Важные моменты

Позаботьтесь о тёплых вещах, даже в июле в море бывает холодный ветер

Время выезда из Мурманска может меняться в зависимости от времени выхода в море

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

А мы точно увидим китов?

Разумеется, 100% гарантии не может дать никто, ведь мы имеем дело с природой. Но весной и летом шансы особенно высоки, а опытный капитан сделает всё возможное, чтобы вы встретились с морскими млекопитающими.