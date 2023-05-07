Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
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мая
мая
мая
мая
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даты
Описание
Что вас ожидает
Через тундру — в Териберку. В дороге из Мурманска поговорим о природе Кольского, его пушистых и пернатых обитателях, местной жизни и климате. По пути проезжаем живописное озеро Канентъявр, Кольскую ветряную электростанцию (масштабный парк ветрогенераторов!), дамбу Териберской ГЭС. Во всех локациях по желанию группы остановимся для фото.
Выходим в море на поиски китов! В Териберке мы познакомим вас с капитаном катера, проведём небольшой инструктаж. А теперь самое главное — отправляемся навстречу китам. В открытом море проведём 3 часа: если повезёт, встретим тюленей, морских зайцев, горбатых китов, белух, касаток и других морских жителей.
Интересные локации в посёлке. В самой Териберке мы посетим песчаный пляж с арт-объектами «трон» и «качели», увидим выброшенное на берег рыбацкое судно, кладбище кораблей, и скелет кита из фильма «Левиафан».
Свободное время. После возвращения на берег у вас будет примерно час, чтобы прогуляться вдоль океана, полюбоваться тундрой или пообедать блюдами арктической кухни в ресторане Териберки. А затем отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Дорога в одну сторону занимает около двух часов. По вашему желанию мы будем делать необходимые остановки.
- Морская прогулка на катере займет около 3 часов
- Дополнительно оплачивается питание (обед в кафе и ресторанах Териберки) — по желанию
Важные моменты
- Позаботьтесь о тёплых вещах, даже в июле в море бывает холодный ветер
- Время выезда из Мурманска может меняться в зависимости от времени выхода в море
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
А мы точно увидим китов?
Разумеется, 100% гарантии не может дать никто, ведь мы имеем дело с природой. Но весной и летом шансы особенно высоки, а опытный капитан сделает всё возможное, чтобы вы встретились с морскими млекопитающими.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.