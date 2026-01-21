Описание экскурсии
Через тундру — в Териберку. В дороге из Мурманска поговорим о природе Кольского, его пушистых и пернатых обитателях, местной жизни и климате. По пути проезжаем живописное озеро Канентъявр, Кольскую ветряную электростанцию (масштабный парк ветрогенераторов!), дамбу Териберской ГЭС. Во всех локациях по желанию группы остановимся для фото.
Выходим в море на поиски китов! В Териберке мы познакомим вас с капитаном катера, проведём небольшой инструктаж. А теперь самое главное — отправляемся навстречу китам. В открытом море проведём 2 часа: если повезёт, встретим тюленей, морских зайцев, горбатых китов, белух, касаток и других морских жителей.
Интересные локации в посёлке. В самой Териберке мы посетим песчаный пляж с арт-объектами «трон» и «качели», увидим выброшенное на берег рыбацкое судно, кладбище кораблей и скелет кита из фильма «Левиафан».
Свободное время. После возвращения на берег у вас будет примерно час, чтобы прогуляться вдоль океана, полюбоваться тундрой или пообедать блюдами арктической кухни в ресторане Териберки. А затем отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Дорога в одну сторону занимает около двух часов. По вашему желанию мы будем делать необходимые остановки.
- Морская прогулка на катере займет около 2 часов
- Дополнительно оплачивается питание (обед в кафе и ресторанах Териберки) — по желанию
Важные моменты
- Позаботьтесь о тёплых вещах, даже в июле в море бывает холодный ветер
- Время выезда из Мурманска может меняться в зависимости от времени выхода в море
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
А мы точно увидим китов?
Разумеется, 100% гарантии не может дать никто, ведь мы имеем дело с природой. Но весной и летом шансы особенно высоки, а опытный капитан сделает всё возможное, чтобы вы встретились с морскими млекопитающими.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|11 000 ₽