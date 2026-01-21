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За китами в Териберку

Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
С наступлением тепла киты Баренцева моря нередко приближаются к побережью — самое время отправиться на фотоохоту! На катере с капитаном вы отправитесь в открытое море и проведёте несколько часов в поисках подводных обитателей, от горбачей до морских зайцев. А после у вас останется время, чтобы прогуляться по Териберке и оценить арктическую кухню.
4.8
46 отзывов
За китами в Териберку
За китами в Териберку
За китами в Териберку

Описание экскурсии

Через тундру — в Териберку. В дороге из Мурманска поговорим о природе Кольского, его пушистых и пернатых обитателях, местной жизни и климате. По пути проезжаем живописное озеро Канентъявр, Кольскую ветряную электростанцию (масштабный парк ветрогенераторов!), дамбу Териберской ГЭС. Во всех локациях по желанию группы остановимся для фото.

Выходим в море на поиски китов! В Териберке мы познакомим вас с капитаном катера, проведём небольшой инструктаж. А теперь самое главное — отправляемся навстречу китам. В открытом море проведём 2 часа: если повезёт, встретим тюленей, морских зайцев, горбатых китов, белух, касаток и других морских жителей.

Интересные локации в посёлке. В самой Териберке мы посетим песчаный пляж с арт-объектами «трон» и «качели», увидим выброшенное на берег рыбацкое судно, кладбище кораблей и скелет кита из фильма «Левиафан».

Свободное время. После возвращения на берег у вас будет примерно час, чтобы прогуляться вдоль океана, полюбоваться тундрой или пообедать блюдами арктической кухни в ресторане Териберки. А затем отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Дорога в одну сторону занимает около двух часов. По вашему желанию мы будем делать необходимые остановки.
  • Морская прогулка на катере займет около 2 часов
  • Дополнительно оплачивается питание (обед в кафе и ресторанах Териберки) — по желанию

Важные моменты

  • Позаботьтесь о тёплых вещах, даже в июле в море бывает холодный ветер
  • Время выезда из Мурманска может меняться в зависимости от времени выхода в море
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

А мы точно увидим китов?

Разумеется, 100% гарантии не может дать никто, ведь мы имеем дело с природой. Но весной и летом шансы особенно высоки, а опытный капитан сделает всё возможное, чтобы вы встретились с морскими млекопитающими.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 7 часов 10 минут
Провели экскурсии для 1157 туристов
С 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова. Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так же как и я, — коренные
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жители Мурманской области с внушительным багажом знаний об истории Крайнего Севера и его удивительной природе. Работа в команде профессионалов позволяет поддерживать в актуальном состоянии маршруты и программы путешествий, осуществлять мониторинг погодных условий, изучать отзывы гостей и, конечно же, находить что-то новое. Главная цель наших путешествий — ваши незабываемые впечатления и эмоции!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
4
3
2
2
1
1
Е
Очень понравилось в Териберке. Нашим водителем-гидом был Владимир. В микроавтобусе была наша компания (3 взрослых+2 детей) и еще два человека. Ехали комфортно. Владимир на все вопросы отвечал, давал рекомендации, ни
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на одной локации не ограничивал время - ‘ходите, смотрите, фотографируйтесь сколько нужно’. Где просили остановиться для фотокадров - по возможности останавливался. Собирали штампы в паспорт полярника, он завез нас на АЗС Эвекта за одним из них.
Несколько слов про морскую прогулку. Очень понравилось, капитан добродушный. Немного удивились, что спасательные жилеты не предложили (с учетом наличия детей в группе). Но у нас все прошло ‘гладко’.
Китов не увидели, но морскими пейзажами и свежайшими морскими ‘гадами’ затем в кафе насладились))
Экскурсией довольны, сделали множество красивых фотографий, получили массу впечатлений и море удовольствия!!!

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виктория
Ездили 4 человека с гидом, он же водитель, на удобном УАЗИКе, обзор дороги отличный, проходимость супер, на бездорожье были королями, нагнали быстро время из за опоздавшей пары…. Поездка на судке….
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сомнительное удовольствие в холодный день… 1.5 часа все классно, затем ты понимаешь, что явно не моряк, и ещё 1.5 часа начинает тошнить…. Мысли не о китах, а побыстрее бы на землю, и такие же мысли читаешь на всех лицах….. Китов не увидели, узнали позже, что все таки они были утром и вечером после нас, просто днем их не было….. Особо не расстроились….. Хотелось просто на землю. Затем прогулка… Вот это было здорово….. камни удивительные и летом и зимой, морошка там же, но ещё зелёная, прогулка была приятная, гид старался, рассказывал, показывал, на обратном пути заехали к местным, купили зубатку…. Вобщем, конечно советую…. Териберка стоит затраченых сил.
.

Ездили 4 человека с гидом, он же водитель, на удобном УАЗИКе, обзор дороги отличный, проходимость супер,
Ездили 4 человека с гидом, он же водитель, на удобном УАЗИКе, обзор дороги отличный, проходимость супер,
Ездили 4 человека с гидом, он же водитель, на удобном УАЗИКе, обзор дороги отличный, проходимость супер,
Ездили 4 человека с гидом, он же водитель, на удобном УАЗИКе, обзор дороги отличный, проходимость супер,
Ездили 4 человека с гидом, он же водитель, на удобном УАЗИКе, обзор дороги отличный, проходимость супер,
Ездили 4 человека с гидом, он же водитель, на удобном УАЗИКе, обзор дороги отличный, проходимость супер,
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Е
Мы в полном восторге от экскурсии. Великолепно было все! Даже придраться не к чему. Гид просто потрясающий)) добрейший человек. Забрал нас от гостиницы, провел нас по самым интересным местам Териберки,
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так заботливо заранее подготовил питьевую воду и чай))
Териберка просто замечательна! Очень интересное место. Столько крутых фоток получилось! Еще нам очень повезло с погодой, было очень тепло, так что мы даже помочили ножки в океане)) а еще мы там попробовали морских ежей и гребешков!
Прогулка на яхте - это вообще не передать словами! Китов видели! Получили огородное удовольствие))
Мы были вдвоем с сыном 6 лет и я думала, что он устанет очень, но там везде было так интересно и увлекательно, что сын предложил ездить в Териберку как можно чаще))) я с ним согласна, очень хочется вернуться и не раз! Спасибо вам большое!!!

Мы в полном восторге от экскурсии. Великолепно было все! Даже придраться не к чему. Гид просто
Мы в полном восторге от экскурсии. Великолепно было все! Даже придраться не к чему. Гид просто
Мы в полном восторге от экскурсии. Великолепно было все! Даже придраться не к чему. Гид просто
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В
Все прошло даже лучше, чем я думал, природа просто невероятная, провели по парку около териберки, показали и рассказали обо всех местных достопримечательностях, а потом мы вышли в море, кита хоть
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и увидели, но он был такой стеснительный, что придётся ехать ещё раз, но даже без этого вид бескрайнего моря, и тундры, останутся со мной навсегда, рады, что решились на это путешествие, кстати, не знаю для всех ли это делают, но на борту нам устроили дегустацию, было очень атмосферно и разумеется вкусно, если вы сомневаетесь ехать или нет, то ответ однозначный, ехать! Нам плюсом ко всему ещё и с погодой повезло, даже искупаться получилось:)

Все прошло даже лучше, чем я думал, природа просто невероятная, провели по парку около териберки, показали
Все прошло даже лучше, чем я думал, природа просто невероятная, провели по парку около териберки, показали
Все прошло даже лучше, чем я думал, природа просто невероятная, провели по парку около териберки, показали
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Александра
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили из озера, попробовали ягель😂, когда были на морской прогулке видели тюленей, а с пляжа увидели хвост кита, покормили оленей и закончили знакомство с Териберкой в арктической пивоварне. Однозначно, рекомендую!
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
Нашим гидом был Александр, путешествие отлично пролетело. Загадали желание построив пирамиду из камней, облазили Териберку, попили
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Ольга
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус с корабликом-все это сложилось в полную картину Териберки. Китов, к сожалению, не увидели, но экскурсия замечательная!
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус
Отличная экскурсия-как мозаика исторические факты и современность, великолепные природные пейзажи и море, пешие прогулки и автобус
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