Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку.
А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане
А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00
Что вас ожидает:
- Мыс Немецкий и Вайдагубский маяк
- «Два брата» - это скалы Акка и Уккаэто
- Мыс Кекурский
- Мельничный водопад
- Плита времени
- Хребет Муста-тунтури
- Мыс Скоробеевский
Описание тура
Приглашаем Вас на полуостров Рыбачий в авто-поход на желтом автобусе Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку. А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане или весело прокатится на крыше грузовика? Попариться в настоящей походной бане березовым веником и отведать северных деликатесов, приготовленных профессиональным поваром. Посидеть в медитации, вглядываясь в океан, или побродить по мягкому песку северного пляжа. Написать свою историю о крайнем севере и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Хотел бы? Почему с нами хорошо: У нас обустроенный кемпинг на берегу океана! У нас профессиональный повар! Индивидуальное меню для вегетарианцев! У нас современная мобильная баня Мобиба М104 и всегда можно помыться! У нас местные гиды, которые любят север и могут показать Вам всю его красоту! У нас своя хорошо подготовленная внедорожная техника! Желтые автобусы! Мы сами разработали этот тур и постоянно совершенствуем его, учитывая Ваши отзывы! Что вас ждет:
- Проедем более 400 км. по настоящей северной тундры.
- Встретим закаты и рассветы на берегу Северного Ледовитого океана и кататься на крыше грузовика.
- Посетим места сражений советских солдат и прикоснемся к истории.
- Увидим водопады и удивительные камни на полуострове Средний и древнейшие скалы на тектоническом разломе на полуострове Рыбачий.
- Прогуляемся босиком по длинным песчаным пляжам Рыбачьего.
- Будем парится в настоящей, комфортной походной бане и купаться в море.
- Насладимся видами северного ледовитого океана и возможно увидим китов.
- Отведаем северных деликатесов и посетим самую северную точку европейской континентальной части России (русский Норд — Кап).
- А вечером, у костра будем делится яркими впечатлениями за прошедший день. И многое другое….
по понедельникам в 10.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Немецкий и Вайдагубский маяк
- «Два брата» - это скалы Акка и Уккаэто
- Мыс Кекурский
- Мельничный водопад
- Плита времени
- Хребет Муста-тунтури
- Мыс Скоробеевский
Что включено
- Регистрация группы. Пропуск в природный парк полуострова Средний/Рыбачий
- Трансфер из Мурманска до Титовки и обратно (комфортный микроавтобус)
- Внедорожный автобус с мягкими сидениями - ГАЗ 66 (шишига)
- Услуги гида, водителя и работника кемпинга на все время поездки, музеи
- 3х-разовое питание и закуски, а также - кофе, чай, вода, лимонад, квас
- Обслуживание профессиональным поваром в лагере
- Баня на берегу моря и фен для девочек
- Все кемпинговое оборудование, большой шатер, лобное место с костром, бензогенератор для подзарядки техники
- Ежедневное посещение мобильной бани, помывка, горячая вода
- Комфортные кемпинговые четырехместные палатки с отдельными отсеками для 2-х человек, оснащенные кроватями
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Авиа и ЖД билеты
- Трансфер от аэропорта до Мурманска и обратно
- Гостиница в Мурманске
- Спальник и вкладыш (можно взять в аренду 1000 руб. за весь тур)
- Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Завершение: Мурманск: стоянка у отеля 69 параллель
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 10.00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Дополнительные услуги
- (заказываются заранее):
- Рыбалка - 3000 рублей/час (аренда лодки, капитана, снастей. 4 рыбака в лодке. Спас жилеты предоставляются. (Рыба - треска, пикша, камбала). Лодка Посейдон - 5 метров
- Прокат саппов
- Плавание в океане в гидрокостюме (фридайвинг) - 6 000 руб/чел
- Прокат гидрокостюма 7 мм - 9 мм, грузов ласт и погружение, с сертифицированным тренером, примерно 2 часа
- Прокат сапсерфа
- Прокат байдарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 июля 2023
Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь организован очень удобно: и проживание и питание - на отлично. Отличный гид Дмитрий, который сопровождал нас все эти дни и заботился о нас. Мы остались в полном восторге от поездки.
Е
Евгений
1 июля 2023
Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят
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