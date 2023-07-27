Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе

Водопады и морские пляжи: тур по полуострову Рыбачий на микроавтобусе
Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку.

А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане
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или весело прокатится на крыше грузовика? Попариться в настоящей походной бане и отведать северных деликатесов. Посидеть в медитации, вглядываясь в океан, или побродить по мягкому песку северного пляжа. Написать свою историю о крайнем севере и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Хотел бы?

5
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00

Что вас ожидает:

  • Мыс Немецкий и Вайдагубский маяк
  • «Два брата» - это скалы Акка и Уккаэто
  • Мыс Кекурский
  • Мельничный водопад
  • Плита времени
  • Хребет Муста-тунтури
  • Мыс Скоробеевский

Описание тура

Приглашаем Вас на полуостров Рыбачий в авто-поход на желтом автобусе Ты бы хотел увидеть полярный день? Когда уже 4 утра, а ты все еще не спишь, потому что, солнышко светит в твою палатку. А может быть искупаться в Северном Ледовитом океане или весело прокатится на крыше грузовика? Попариться в настоящей походной бане березовым веником и отведать северных деликатесов, приготовленных профессиональным поваром. Посидеть в медитации, вглядываясь в океан, или побродить по мягкому песку северного пляжа. Написать свою историю о крайнем севере и получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Хотел бы? Почему с нами хорошо: У нас обустроенный кемпинг на берегу океана! У нас профессиональный повар! Индивидуальное меню для вегетарианцев! У нас современная мобильная баня Мобиба М104 и всегда можно помыться! У нас местные гиды, которые любят север и могут показать Вам всю его красоту! У нас своя хорошо подготовленная внедорожная техника! Желтые автобусы! Мы сами разработали этот тур и постоянно совершенствуем его, учитывая Ваши отзывы! Что вас ждет:
  • Проедем более 400 км. по настоящей северной тундры.
  • Встретим закаты и рассветы на берегу Северного Ледовитого океана и кататься на крыше грузовика.
  • Посетим места сражений советских солдат и прикоснемся к истории.
  • Увидим водопады и удивительные камни на полуострове Средний и древнейшие скалы на тектоническом разломе на полуострове Рыбачий.
  • Прогуляемся босиком по длинным песчаным пляжам Рыбачьего.
  • Будем парится в настоящей, комфортной походной бане и купаться в море.
  • Насладимся видами северного ледовитого океана и возможно увидим китов.
  • Отведаем северных деликатесов и посетим самую северную точку европейской континентальной части России (русский Норд — Кап).
  • А вечером, у костра будем делится яркими впечатлениями за прошедший день. И многое другое….

по понедельникам в 10.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Немецкий и Вайдагубский маяк
  • «Два брата» - это скалы Акка и Уккаэто
  • Мыс Кекурский
  • Мельничный водопад
  • Плита времени
  • Хребет Муста-тунтури
  • Мыс Скоробеевский
Что включено
  • Регистрация группы. Пропуск в природный парк полуострова Средний/Рыбачий
  • Трансфер из Мурманска до Титовки и обратно (комфортный микроавтобус)
  • Внедорожный автобус с мягкими сидениями - ГАЗ 66 (шишига)
  • Услуги гида, водителя и работника кемпинга на все время поездки, музеи
  • 3х-разовое питание и закуски, а также - кофе, чай, вода, лимонад, квас
  • Обслуживание профессиональным поваром в лагере
  • Баня на берегу моря и фен для девочек
  • Все кемпинговое оборудование, большой шатер, лобное место с костром, бензогенератор для подзарядки техники
  • Ежедневное посещение мобильной бани, помывка, горячая вода
  • Комфортные кемпинговые четырехместные палатки с отдельными отсеками для 2-х человек, оснащенные кроватями
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Авиа и ЖД билеты
  • Трансфер от аэропорта до Мурманска и обратно
  • Гостиница в Мурманске
  • Спальник и вкладыш (можно взять в аренду 1000 руб. за весь тур)
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Завершение: Мурманск: стоянка у отеля 69 параллель
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 10.00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Дополнительные услуги
  • (заказываются заранее):
  • Рыбалка - 3000 рублей/час (аренда лодки, капитана, снастей. 4 рыбака в лодке. Спас жилеты предоставляются. (Рыба - треска, пикша, камбала). Лодка Посейдон - 5 метров
  • Прокат саппов
  • Плавание в океане в гидрокостюме (фридайвинг) - 6 000 руб/чел
  • Прокат гидрокостюма 7 мм - 9 мм, грузов ласт и погружение, с сертифицированным тренером, примерно 2 часа
  • Прокат сапсерфа
  • Прокат байдарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
27 июля 2023
Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь организован очень удобно: и проживание и питание - на отлично. Отличный гид Дмитрий, который сопровождал нас все эти дни и заботился о нас. Мы остались в полном восторге от поездки.
Е
1 июля 2023
Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят
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кемпинговые кровати. Есть баня, которой мы пользовались каждый день. Полноценное питание, например по утрам нам готовили оладьи, блины, омлет, кашу. Еды было столько, что голодных не было. В общем рекомендую этих ребят!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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