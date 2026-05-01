Арктические приключения: морская прогулка в поисках китов, Териберка и этническая деревня

Поиграть в саамские игры, побывать на кладбище кораблей и насладиться северными пейзажами
Арктика зовёт в путешествие — поехали с нами! Сначала мы исследуем Мурманск, увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин» и архитектурные достопримечательности города.

Целый день проведём в удивительной Териберке — рыбацком
посёлке, который прославился и за пределами России.

Здесь погуляем по каменному пляжу и узнаем, откуда тут взялись яйца дракона, осмотрим кладбище кораблей и выйдем на прогулку по Баренцеву морю. Если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей.

Побываем в саамской деревне: посидим у очага, слушая увлекательные легенды, пометаем аркан, постреляем из лука и даже сыграем в местный вариант футбола. А ещё желающие смогут покормить оленей и погладить хаски.

Описание тура

Организационные детали

Участие с 5 лет.

Проживание. Будем жить в отеле ITerra / «Тундра» / «Хвоя» / «Гларус», 2-местное размещение. За доплату возможно проживание в отеле 4* «Меридиан» / «Азимут» / «Космос» и в 1-местном номере.

Питание. В стоимость включены континентальные завтраки и 3 обеда. Ужины оплачиваются дополнительно. При проживании в отеле 4* завтраки — шведский стол.

Транспорт. Комфортабельные автомобили.

Дети. Участие в туре возможно с 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Недлительные пешие прогулки, физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"

Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 14:30 встретимся и пообедаем в ресторане. Во время трапезы познакомимся и обсудим планы, а затем начнём обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете, откуда появилось название города, осмотрите главные достопримечательности.

Посетим Морской вокзал и увидим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой. Если будут билеты, мы сможем зайти внутрь. Затем осмотрим памятник «Морякам, погибшим в мирное время» и храм Спаса на Водах. Полюбуемся фигурой солдата высотой 35 метров — это мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который местные жители назвали «Алёшей». Остановимся у памятника «Ждущая», посвящённого женщинам, которые ждут моряков домой.

Дальше — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу и поужинать в ресторане. Советуем попробовать блюда северной кухни.

2 день

Путешествие в Териберку

В 8:00 отправимся в Териберку. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий. По прибытии в старинный рыбацкий посёлок побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов». Если из-за снежного покрова будет тяжело добраться до природных объектов, потребуется доплата за снегоходные сани (примерно до конца апреля).

Пообедаем с видом на пейзажи Териберки. В меню: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.

Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.

Если погода не позволит выйти в море, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.

Ещё вы сможете погулять по песчаному пляжу и прокатиться на огромных качелях. Затем поедем обратно, в Мурманск вернёмся примерно в 21:00.

3 день

Этническая деревня: саамские игры, легенды и милые олени

Встретимся в холле отеля «Мередиан» в 7:00-7:30 (возможны изменения) и поедем в Кировск. Дорога займёт около 2,5 часов с учётом остановок. Посетим этническую деревню. Усядемся у горящего очага и послушаем легенды коренных северных народов, поиграем в национальные игры: пометаем аркан, постреляем из лука и даже попробуем себя в саамском футболе. Осмотрим артефакты и уникальные предметы быта, покормим оленей и сделаем милые фотографии с хаски.

После обеда вернёмся в Мурманск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* с завтраками: 2-местное размещение за чел.52 800 ₽
Отель 4* с завтраками: 2-местное размещение за чел.59 300 ₽
Без проживания и без завтраков (за чел.)46 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Морская прогулка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • 1-местное размещение - 7000-12 000 ₽
  • Снегоходные сани - 1500 ₽ за чел
  • Стоимость тура зависит от типа размещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», 14:30
Завершение: Мурманск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

