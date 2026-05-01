Целый день проведём в удивительной Териберке — рыбацком
Описание тура
Организационные детали
Участие с 5 лет.
Проживание. Будем жить в отеле ITerra / «Тундра» / «Хвоя» / «Гларус», 2-местное размещение. За доплату возможно проживание в отеле 4* «Меридиан» / «Азимут» / «Космос» и в 1-местном номере.
Питание. В стоимость включены континентальные завтраки и 3 обеда. Ужины оплачиваются дополнительно. При проживании в отеле 4* завтраки — шведский стол.
Транспорт. Комфортабельные автомобили.
Дети. Участие в туре возможно с 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Недлительные пешие прогулки, физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском: ледокол "Ленин", мемориал морякам и памятник "Алёша"
Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 14:30 встретимся и пообедаем в ресторане. Во время трапезы познакомимся и обсудим планы, а затем начнём обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете, откуда появилось название города, осмотрите главные достопримечательности.
Посетим Морской вокзал и увидим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой. Если будут билеты, мы сможем зайти внутрь. Затем осмотрим памятник «Морякам, погибшим в мирное время» и храм Спаса на Водах. Полюбуемся фигурой солдата высотой 35 метров — это мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который местные жители назвали «Алёшей». Остановимся у памятника «Ждущая», посвящённого женщинам, которые ждут моряков домой.
Дальше — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу и поужинать в ресторане. Советуем попробовать блюда северной кухни.
Путешествие в Териберку
В 8:00 отправимся в Териберку. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий. По прибытии в старинный рыбацкий посёлок побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов». Если из-за снежного покрова будет тяжело добраться до природных объектов, потребуется доплата за снегоходные сани (примерно до конца апреля).
Пообедаем с видом на пейзажи Териберки. В меню: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.
Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.
Если погода не позволит выйти в море, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.
Ещё вы сможете погулять по песчаному пляжу и прокатиться на огромных качелях. Затем поедем обратно, в Мурманск вернёмся примерно в 21:00.
Этническая деревня: саамские игры, легенды и милые олени
Встретимся в холле отеля «Мередиан» в 7:00-7:30 (возможны изменения) и поедем в Кировск. Дорога займёт около 2,5 часов с учётом остановок. Посетим этническую деревню. Усядемся у горящего очага и послушаем легенды коренных северных народов, поиграем в национальные игры: пометаем аркан, постреляем из лука и даже попробуем себя в саамском футболе. Осмотрим артефакты и уникальные предметы быта, покормим оленей и сделаем милые фотографии с хаски.
После обеда вернёмся в Мурманск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* с завтраками: 2-местное размещение за чел.
|52 800 ₽
|Отель 4* с завтраками: 2-местное размещение за чел.
|59 300 ₽
|Без проживания и без завтраков (за чел.)
|46 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Морская прогулка
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- 1-местное размещение - 7000-12 000 ₽
- Снегоходные сани - 1500 ₽ за чел
- Стоимость тура зависит от типа размещения