Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Авторский тур в Мурманске

Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи

Нетривиальная и специфичная, цепляющая и оглушительно романтичная — всё это Териберка, рыбацкий посёлок в Заполярье, ставший популярным у путешественников после фильма Андрея Звягинцева.

Бесконечные просторы, шуршание холодного Баренцева моря, пустынные пляжи — едем созерцать и размышлять о жизни в тишине. Мы увидим «кладбище кораблей» и живописный водопад, пройдёмся по берегу с круглыми камнями.

Отправившись на морскую прогулку, вы испытаете своё везение — вдруг встретятся киты и дельфины? И вдруг в нужный сезон посчастливится застать северное сияние? С ноября по апрель возможно провести тур индивидуально в ваши даты.
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Ближайшие даты:
2
мая
5
мая
9
мая
12
мая
16
мая
19
мая
23
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Проживание. В стандартных номерах в отеле «Teriberka by Eco Home Hotel» 3* или «Cedar Grass». По запросу и с возможной коррекцией цены возможно проживание в отелях «Финвал», «Терь», «Териберский берег», также по вашему желанию возможно повышение категории номеров.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Остовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопаду

Встречаемся и выезжаем в Териберку — единственное место на российском берегу Баренцева моря, куда можно добраться на автомобиле. Посёлок стал известен как место съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». В пути вы послушаете рассказ о здешних краях, сделаем несколько остановок, чтобы пофотографировать.

По приезде прогуляемся по песчаному побережью, потрогаем круглые ровные камни на пляже «Яйца дракона», дойдём до живописного водопада. На подходе к старой Териберке увидим место, где утопают остовы старых судов — «кладбище кораблей». Предположительно, их оставили у берега в середине 1950-х годов.

Затем вы пообедаете — мы закажем для вас столик в ресторанах «Grebeshki» или «Моле». А вечером вы сможете посетить баньку (нужно забронировать по запросу заранее).

Остовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопадуОстовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопадуОстовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопадуОстовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопадуОстовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопадуОстовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопаду
2 день

Свободное время или морская прогулка

После завтрака у вас снова будет свободное время, чтобы погулять по рыбацкому поселению и окрестностям.
За доплату, если позволит погода, можно отправиться на групповую прогулку на корабле на 2-3 часа с остановками для фотосессий в живописных местах (например, у Зелёного мыса). Морскую прогулку просьба бронировать заранее, чтобы всем хватило мест.

С сентября по середину апреля вечером у вас будет шанс застать на берегу северное сияние! Кстати, какой яркости оно будет предугадать невозможно: это зависит от того, какой атмосферный газ участвует в возникновении всполохов. Какое увидим мы?

Свободное время или морская прогулкаСвободное время или морская прогулкаСвободное время или морская прогулкаСвободное время или морская прогулка
3 день

Отъезд

Завтракаем и в 12:00 выезжаем в Мурманск.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в двухместном номере (стоимость тура указана за одного человека при 2-местном размещении)
  • Транспорт по маршруту
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом или гидом-водителем в 1-й день тура
  • Обзорная экскурсия по Териберке
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение (цена по запросу)
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Морская прогулка в Баренцевом море - 5500-6000 руб. чел (уточняйте на конкретную дату!)
  • Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня)
  • Обратите внимание: с 15 мая по 31 октября тур проводится в групповом формате, с 1 ноября по 14 мая - проводится индивидуально, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, а также с согласованием рисков, которые вы готовы взять на себя, если дорогу в Териберку заметет и ее закроют для проезда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в центре города - по договоренности, 9:00
Завершение: Мурманск, около 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыВесенниеПерезагрузкаПрирода и пейзажи

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