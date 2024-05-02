Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Бесконечные просторы, шуршание холодного Баренцева моря, пустынные пляжи — едем созерцать и размышлять о жизни в тишине. Мы увидим «кладбище кораблей» и живописный водопад, пройдёмся по берегу с круглыми камнями.
Отправившись на морскую прогулку, вы испытаете своё везение — вдруг встретятся киты и дельфины? И вдруг в нужный сезон посчастливится застать северное сияние? С ноября по апрель возможно провести тур индивидуально в ваши даты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Проживание. В стандартных номерах в отеле «Teriberka by Eco Home Hotel» 3* или «Cedar Grass». По запросу и с возможной коррекцией цены возможно проживание в отелях «Финвал», «Терь», «Териберский берег», также по вашему желанию возможно повышение категории номеров.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Остовы кораблей, каменный и песчаный пляжи, прогулка к водопаду
Встречаемся и выезжаем в Териберку — единственное место на российском берегу Баренцева моря, куда можно добраться на автомобиле. Посёлок стал известен как место съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». В пути вы послушаете рассказ о здешних краях, сделаем несколько остановок, чтобы пофотографировать.
По приезде прогуляемся по песчаному побережью, потрогаем круглые ровные камни на пляже «Яйца дракона», дойдём до живописного водопада. На подходе к старой Териберке увидим место, где утопают остовы старых судов — «кладбище кораблей». Предположительно, их оставили у берега в середине 1950-х годов.
Затем вы пообедаете — мы закажем для вас столик в ресторанах «Grebeshki» или «Моле». А вечером вы сможете посетить баньку (нужно забронировать по запросу заранее).
Свободное время или морская прогулка
После завтрака у вас снова будет свободное время, чтобы погулять по рыбацкому поселению и окрестностям.
За доплату, если позволит погода, можно отправиться на групповую прогулку на корабле на 2-3 часа с остановками для фотосессий в живописных местах (например, у Зелёного мыса). Морскую прогулку просьба бронировать заранее, чтобы всем хватило мест.
С сентября по середину апреля вечером у вас будет шанс застать на берегу северное сияние! Кстати, какой яркости оно будет предугадать невозможно: это зависит от того, какой атмосферный газ участвует в возникновении всполохов. Какое увидим мы?
Отъезд
Завтракаем и в 12:00 выезжаем в Мурманск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в двухместном номере (стоимость тура указана за одного человека при 2-местном размещении)
- Транспорт по маршруту
- Сопровождение гидом-экскурсоводом или гидом-водителем в 1-й день тура
- Обзорная экскурсия по Териберке
- Завтраки
Что не входит в цену
- Одноместное размещение (цена по запросу)
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Морская прогулка в Баренцевом море - 5500-6000 руб. чел (уточняйте на конкретную дату!)
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня)
- Обратите внимание: с 15 мая по 31 октября тур проводится в групповом формате, с 1 ноября по 14 мая - проводится индивидуально, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, а также с согласованием рисков, которые вы готовы взять на себя, если дорогу в Териберку заметет и ее закроют для проезда