Встречаемся и выезжаем в Териберку — единственное место на российском берегу Баренцева моря, куда можно добраться на автомобиле. Посёлок стал известен как место съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». В пути вы послушаете рассказ о здешних краях, сделаем несколько остановок, чтобы пофотографировать.

По приезде прогуляемся по песчаному побережью, потрогаем круглые ровные камни на пляже «Яйца дракона», дойдём до живописного водопада. На подходе к старой Териберке увидим место, где утопают остовы старых судов — «кладбище кораблей». Предположительно, их оставили у берега в середине 1950-х годов.

Затем вы пообедаете — мы закажем для вас столик в ресторанах «Grebeshki» или «Моле». А вечером вы сможете посетить баньку (нужно забронировать по запросу заранее).