Описание тура
Организационные детали
На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в Кировск.
При наличии свободных мест объединим участников с группой, которая едет на 4 дня (+ экскурсия в Кировск и этнодеревню).
Сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту и переезд в купольный отель
Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13:00-16:00. Поедем в отель «Резиденция Северное Сияние» рядом с посёлком Тулома, под Мурманском. Заселение в домики — с 16:00 по правилам отеля. Вас будут ждать купольные или зеркальные домики. В купольных домиках есть сауна. За доплату возможно оформление домиков в романтическом стиле или ко дню рождения.
За доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом, посетить банный комплекс (аренда части для 2-4 человек, целиком или в определённые дни есть групповые сеансы; есть пармейстр) или отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие от отеля на квадроциклах или снегоходах, в зависимости от времени года и погодных условий.
Ужины необходимо будет заказать заранее — мы вам вышлем меню: других точек питания в радиусе отеля нет.
Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату мы можем организовать для вас дополнительные активности: посещение этнодеревни, айс-флоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте заранее.
Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние. Видимость зависит от солнечной активности и облачности. Прогноз изучаем день в день, раньше не получится. Можем выехать в другой день. Продолжительность поездки — 3-5 часов. Сезон — примерно с сентября по середину апреля.
На побережье Баренцева моря
Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле (возможны брекфаст-боксы), выселяемся и выезжаем в Мурманск. Оттуда — в Териберку. Это отдалённый поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге сделаем остановки в живописных местах, пофотографируемся и полюбуемся тундрой.
Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (доплата около 1500-2500 ₽/чел.), в иное время — пешком (вся прогулка займёт примерно 2,5 часа). У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.
Путешествие по Баренцеву морю. Желающие за доплату могут принять участие в 2-3-х часовой групповой морской прогулке (корабль вмещает примерно до 15 человек). Если с нами будет удача, то сможем увидеть морских обитателей — тюленей, дельфинов, и даже китов! Отметим, что заранее мы не можем спрогнозировать вероятность появления китов — это живая природа. Внимание: посадка на корабль возможна по крутой лестнице, может быть переход через несколько кораблей.
Северные блюда. Будет время на обед, мы забронируем для вас столик в ресторане Grebeshki, MOLE, «Териберский берег», «Финвал», других ресторанах.
Охота на сияние. Вечером, нагулявшись по побережью и Териберке, вернёмся в Мурманск. Вас ждёт свободное время на ужин и отдых. А также с доплатой можно остаться в отеле «Терь» / «Teriberka by Ecohome» / «Cedar Grass» в Териберке.
Если дорогу на Териберку заметёт и МурманскАвтодор перекроет её для проезда, мы поедем в Кировск. А вечером — охотиться за северным сиянием (по погоде, за доплату). Заранее предугадать перекрытие невозможно.
В столице Русской Арктики
Обзорная по Мурманску. Завтракаем в отеле и оставляем там багаж, а после у нас будет обзорная экскурсия. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алёша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, церковь «Спас‑на‑водах», известный маяк. Также посетим комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке и её экипаже. По желанию можем отправиться в «Абрам‑Мыс»: отдать дань защитникам неба Заполярья.
На атомный ледокол «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий. Купить билеты можно в кассе или на сайте музея. Можем забронировать билеты заранее за доплату.
Возвращение домой. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт или ж/д вокзал. Выбирайте отправление после 19 часов, чтобы точно все успеть.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного) с 14.08.2026 по 30.10.2026
|64 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Завтраки в отеле
- Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал
- Транспорт по маршруту
- Сопровождающий гид-экскурсовод в дни 2-3, возможен формат гид-водителя
- Работа координатора тура
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из вашего города до Мурманска и обратно
- Остальное питание
- Входной билет на ледокол Ленин - 200-800 ₽ (зависит от категории граждан). + 400 ₽ за билет при бронировании заранее
- Посещение природного парка «Териберка» - 500 ₽/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет), 1000 ₽/чел для иностранных граждан
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽/чел
- 1-местное размещение - стоимость по запросу, зависит от сезона, от 10 000 - 15 000 ₽, подселения нет
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 ₽/чел., при наличии
- Погоня за северным сиянием из Мурманска - 5500 ₽/чел. (мини-группа по 6 чел., фото - бонус от организатора)
- Баня или чан под открытым небом
- Дополнительные активности: снегоходы, квадроциклы, айс-флоатинг, посещение этнодеревни, катание на собачьих упряжках и др, - стоимость запрашивайте
- Акция. Скидка на сибирский чан в отеле "Резиденция"Северное Сияние " ": 5900 ₽ вместо 7900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромная
Обзорку по Мурманску вёл Евгений — очень грамотный, спокойный,