3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса

Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света (мини-группа)
Максимальное количество северных впечатлений всего за три дня! Вы познакомитесь с самыми популярными местами Кольского полуострова: увидите знаменитую Териберку, прославившуюся благодаря фильму «Левиафан», полюбуетесь видами заброшенных кораблей и «яйцами дракона»,
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а в один из вечеров отправитесь на охоту за северным сиянием.

Проживание вас ждёт роскошное — проведём одну ночь в купольном отеле, где у вас будет личная сауна и панорамный вид зимнего леса.

3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса

Описание тура

Организационные детали

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в Кировск.

При наличии свободных мест объединим участников с группой, которая едет на 4 дня (+ экскурсия в Кировск и этнодеревню).

Сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту и переезд в купольный отель

Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13:00-16:00. Поедем в отель «Резиденция Северное Сияние» рядом с посёлком Тулома, под Мурманском. Заселение в домики — с 16:00 по правилам отеля. Вас будут ждать купольные или зеркальные домики. В купольных домиках есть сауна. За доплату возможно оформление домиков в романтическом стиле или ко дню рождения.

За доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом, посетить банный комплекс (аренда части для 2-4 человек, целиком или в определённые дни есть групповые сеансы; есть пармейстр) или отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие от отеля на квадроциклах или снегоходах, в зависимости от времени года и погодных условий.

Ужины необходимо будет заказать заранее — мы вам вышлем меню: других точек питания в радиусе отеля нет.

Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату мы можем организовать для вас дополнительные активности: посещение этнодеревни, айс-флоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте заранее.

Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние. Видимость зависит от солнечной активности и облачности. Прогноз изучаем день в день, раньше не получится. Можем выехать в другой день. Продолжительность поездки — 3-5 часов. Сезон — примерно с сентября по середину апреля.

Встреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отель
2 день

На побережье Баренцева моря

Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле (возможны брекфаст-боксы), выселяемся и выезжаем в Мурманск. Оттуда — в Териберку. Это отдалённый поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге сделаем остановки в живописных местах, пофотографируемся и полюбуемся тундрой.

Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (доплата около 1500-2500 ₽/чел.), в иное время — пешком (вся прогулка займёт примерно 2,5 часа). У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.

Путешествие по Баренцеву морю. Желающие за доплату могут принять участие в 2-3-х часовой групповой морской прогулке (корабль вмещает примерно до 15 человек). Если с нами будет удача, то сможем увидеть морских обитателей — тюленей, дельфинов, и даже китов! Отметим, что заранее мы не можем спрогнозировать вероятность появления китов — это живая природа. Внимание: посадка на корабль возможна по крутой лестнице, может быть переход через несколько кораблей.

Северные блюда. Будет время на обед, мы забронируем для вас столик в ресторане Grebeshki, MOLE, «Териберский берег», «Финвал», других ресторанах.

Охота на сияние. Вечером, нагулявшись по побережью и Териберке, вернёмся в Мурманск. Вас ждёт свободное время на ужин и отдых. А также с доплатой можно остаться в отеле «Терь» / «Teriberka by Ecohome» / «Cedar Grass» в Териберке.

Если дорогу на Териберку заметёт и МурманскАвтодор перекроет её для проезда, мы поедем в Кировск. А вечером — охотиться за северным сиянием (по погоде, за доплату). Заранее предугадать перекрытие невозможно.

На побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моря
3 день

В столице Русской Арктики

Обзорная по Мурманску. Завтракаем в отеле и оставляем там багаж, а после у нас будет обзорная экскурсия. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алёша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, церковь «Спас‑на‑водах», известный маяк. Также посетим комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке и её экипаже. По желанию можем отправиться в «Абрам‑Мыс»: отдать дань защитникам неба Заполярья.

На атомный ледокол «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий. Купить билеты можно в кассе или на сайте музея. Можем забронировать билеты заранее за доплату.

Возвращение домой. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт или ж/д вокзал. Выбирайте отправление после 19 часов, чтобы точно все успеть.

В столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской Арктики

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение (за одного) с 14.08.2026 по 30.10.202664 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Транспорт по маршруту
  • Сопровождающий гид-экскурсовод в дни 2-3, возможен формат гид-водителя
  • Работа координатора тура
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из вашего города до Мурманска и обратно
  • Остальное питание
  • Входной билет на ледокол Ленин - 200-800 ₽ (зависит от категории граждан). + 400 ₽ за билет при бронировании заранее
  • Посещение природного парка «Териберка» - 500 ₽/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет), 1000 ₽/чел для иностранных граждан
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽/чел
  • 1-местное размещение - стоимость по запросу, зависит от сезона, от 10 000 - 15 000 ₽, подселения нет
  • Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 ₽/чел., при наличии
  • Погоня за северным сиянием из Мурманска - 5500 ₽/чел. (мини-группа по 6 чел., фото - бонус от организатора)
  • Баня или чан под открытым небом
  • Дополнительные активности: снегоходы, квадроциклы, айс-флоатинг, посещение этнодеревни, катание на собачьих упряжках и др, - стоимость запрашивайте
  • Акция. Скидка на сибирский чан в отеле "Резиденция"Северное Сияние " ": 5900 ₽ вместо 7900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска. Можете выбрать любые рейсы и поезда, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13:00-16:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска. Выбирайте рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1604 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
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странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном для перезагрузки. Особая благодарность повару отеля -блюда на уровне шикарного европейского ресторана -и подача,
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и свежесть продуктов! Второй день в Териберке -попробовали свежайшие морепродукты, погуляли по побережью и Национальному парку. Евгений (гид) -очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Третий день - посмотрели Мурманск и посетили ледокол "Ленин".

Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном+1
Тур выбрала с легкой, но интересной программой. В первый день отдохнули в шикарном купольном отеле -идеальном
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Е
Хочу поблагодарить Ксению, нашего координатора! Она была с нами на связи все три дня. Информировала нас заранее, чётко и ясно. И даже кое-какие неувязочки по моей рассеянности, былы благополучно решены.
Огромная
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благодарность нашему гиду Евгению! Сразу видно, что он любит свой край и хорошо знает его историю. Слушать было одно удовольствие.
Настолько всё у команды ориентировано на комфорт и безопасность туристов, что достаточно и 3х дней, чтобы перезагрузиться и снова вернуться в безумный рабочий ритм)
Путишествие в Териберку было потрясающим! Отправились туда на комфортабельном минивэне (сын 10 лет, был в полном восторге). Териберка встретила нас безветрием, ласковым и согревающим солнышком и практически полным штилем в Баренцевом море 🩷(что крайне несвойственно для апреля). Хоть мы и не увидели северное сияние и китов(т. к. апрель межсезонье), но всё же незабываемые впечатления🥰 от прогулки по этому месту увезли с собой!!!!
Трансфер, координация, размещение, знакомство с северным краем всё на высшем уровне!!! Мы в полном восторге!!! Удачи и успехов вам!!!!!

Хочу поблагодарить Ксению, нашего координатора! Она была с нами на связи все три дня. Информировала нас
Хочу поблагодарить Ксению, нашего координатора! Она была с нами на связи все три дня. Информировала нас
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Илья
Был в первый и теперь точно понимаю, что не в последний раз. готовлюсь в июле в горы с помощью той же команды гидов и организаторов!
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Е
Давно мечтали устроить себе маленький подарок — пожить в куполе, как на красивых фото из интернета. И вот наконец-то сбылось! Поездка получилась просто шикарной: всё чётко, гиды и трансфер —
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выше всяких похвал. А виды тундры… просто ух! Будто попал в «Игру престолов» — сурово, красиво и захватывающе. Огромное спасибо Наталье и всей команде за организацию, всё было на высшем уровне! Обязательно вернёмся ещё ❤️

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М
Все прошло просто супер! Ксения — огонь-гид, всё организовала как надо: и брони, и поездки, и даже сама с нами моталась и в Териберку, и на обзорную. Реально молодец, всё на высшем уровне. Моя оценка — твердая пятёрка!
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О
поездка оставила очень приятные впечатления. Нас встретили прямо в аэропорту, водитель Константин довёз до города, потом же отвёз в резиденцию «Северное сияние».

Обзорку по Мурманску вёл Евгений — очень грамотный, спокойный,
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внимательный гид. Рассказал про город так, что даже знакомые факты вдруг заиграли по-новому. Повезло увидеть парусник «Седов» — прям подарок!

1 день — проживали в «Северном сиянии», около 19 км от города. Место новое, чистое, уютное. Персонал просто золото — девочки на ресепшене невероятно внимательные, им отдельная благодарность. И ужин, и завтрак — вкусные, домашние.

2 день — Териберка. Снова с Евгением — он забрал нас из отеля и повёз к морю. Дорога длинная, но пролетела незаметно. Там попробовали свежие морепродукты, прошли трек до водопада по тундре, обратно — по сопкам и скалам. Хоть ветер разгулялся до 17 м/с, всё равно было классно. Морская прогулка — за доплату, лодке, конечно, не помешал бы косметический ремонт, но эмоции всё равно сильные. Обед в местном ресторане не особо запомнился.

Вернулись вечером в «Азимут». Утром — отличный завтрак, выбор огромный. Потом съездили (тоже за доплату) в олений двор. Водитель Александр всю дорогу рассказывал много интересного. Экскурсию вела Полина — просто супер! И рассказ, и подача, и то, как она вовлекла всех — выше всяких похвал.

В финале Александр отвёз нас в аэропорт. И ещё хочется отметить куратора тура — Ксению. Всегда была на связи, помогала, переживала, чувствовалась забота на каждом шаге.

Всем ребятам огромное спасибо за отлично организованную поездку!

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