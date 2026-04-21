Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13:00-16:00. Поедем в отель «Резиденция Северное Сияние» рядом с посёлком Тулома, под Мурманском. Заселение в домики — с 16:00 по правилам отеля. Вас будут ждать купольные или зеркальные домики. В купольных домиках есть сауна. За доплату возможно оформление домиков в романтическом стиле или ко дню рождения.

За доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом, посетить банный комплекс (аренда части для 2-4 человек, целиком или в определённые дни есть групповые сеансы; есть пармейстр) или отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие от отеля на квадроциклах или снегоходах, в зависимости от времени года и погодных условий.

Ужины необходимо будет заказать заранее — мы вам вышлем меню: других точек питания в радиусе отеля нет.

Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату мы можем организовать для вас дополнительные активности: посещение этнодеревни, айс-флоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте заранее.

Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние. Видимость зависит от солнечной активности и облачности. Прогноз изучаем день в день, раньше не получится. Можем выехать в другой день. Продолжительность поездки — 3-5 часов. Сезон — примерно с сентября по середину апреля.