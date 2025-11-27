Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня в мини-группе
Распробовать местную кухню, посетить саамскую деревню, погладить хаски и поймать северное сияние
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня (любой удобный в...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
64 900 ₽ за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
69 900 ₽ за человека
Тур за полярным кругом: Мурманск и Териберка в мини-группе
Узнать историю столицы Арктики, вдохновиться северными пляжами и увидеть «кладбище кораблей»
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
28 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
34 900 ₽ за человека
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
64 900 ₽ за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
34 900 ₽ за человека
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска. Можете выбрать ...
28 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
49 900 ₽ за человека
На Кольский в поисках китов и дельфинов
Погулять по столице севера, вдохновиться пейзажами Териберки и отправиться на морскую прогулку
Начало: Аэропорт Мурманска, время по договорённости
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
54 900 ₽ за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
64 900 ₽ за человека
