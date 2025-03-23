Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»

Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Горнолыжные курорты Кировска современны и имеют хорошую транспортную доступность — сюда можно добраться даже на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вы сможете выбрать трассы по своему уровню подготовки и кататься до
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вечера, так как большая часть горы имеет подсветку. Есть прокат снаряжения, несколько кафе, включая панорамный ресторан высокой кухни на вершине.

Если захочется сделать перерыв в катании — к вашим услугам снегоступы, снегоходы, «Снежная деревня», бассейн и сауна.

Кировску есть чем вас порадовать! К тому же, в этих краях существует большая вероятность увидеть северное сияние.

Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В Кировске в гостинице «Хибины» 2* или в аналогичной в 2-, 3-местных номерах с удобствами. Есть Wi-Fi.

*Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжные курорты включают несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Кировск

Встречаемся в Мурманске и отправляемся в Кировск (в дороге около 3 часов). Разместимся в гостинице и прогуляемся по вечернему Кировску. Гид расскажет про город, покажет места, где вы сможете пообедать и поужинать. Соберёмся в общем холле гостиницы и познакомимся.

Мурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - КировскМурманск - Кировск
2 день

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

В Кировске находятся самые современные подъёмники на всём северо-западе России и самая большая протяжённость трасс — около 30 км. Сегодня познакомимся с наиболее крупным горнолыжным курортом «Большой Вудъявр». Располагается он на горе Айкуайвенчорр и имеет развитую инфраструктуру: кафе, рестораны, прокат снаряжения, услуги инструктора, от учебного склона до трасс повышенной сложности и другие развлечения. На 820 метрах над уровнем моря красуется панорамный ресторан высокой кухни и бистро, где можно перекусить и согреться чаем и кофе.

Весь день будем кататься по склонам Хибин и наслаждаться видами со всех сторон.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
3 день

День катания

Сегодня вы сможете опробовать другие трассы курорта, взять урок с инструктором и прогуляться по окрестностям. Гостиница находится в пешей доступности, поэтому вам решать, когда вы захотите завершить катание и вернуться на базу.

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4 день

День катания

Продолжаем кататься и накапливать мастерство на курорте «Большой Вудъявр». На обед встретимся в уютной кафе «Бар Баревич» у подножия горы (как вариант, по желанию), где подают вкусный глинтвейн, бургеры и стейки. Или соберёмся в панорамном ресторане на вершине.

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5 день

День катания

Продолжение горнолыжного отдыха.

Либо можно отправиться в «Снежную деревню» и посмотреть на скульптуры из снега и льда, расслабиться в бассейне, прогуляться на снегоступах по Хибинам, прокатиться на снегоходах до замёрзшего озера, посетить сауну (за доплату). Кировску есть чем вас развлечь и впечатлить.

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6 день

День катания

Сегодня катаем по-максимуму до заката! Приготовьтесь делать много фотографий на память и запоминать каждый миг!

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7 день

Кировск - Мурманск

После завтрака выезжаем из гостиницы, к 12:00-13:00 будем в аэропорту Мурманска. Возможно уехать в Москву и Санкт-Петербург на поезде из Апатит (15 минут от Кировска).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из Мурманска в Кировск и обратно
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины - от 800 ₽
  • 1-местное размещение - доплата 22 800 ₽ за весь тур
  • Прокат горнолыжного снаряжения - от 600 ₽ в сутки
  • Услуги инструктора - от 2000 ₽ за час
  • Горнолыжная страховка
  • Ски-пассы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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