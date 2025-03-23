Вы сможете выбрать трассы по своему уровню подготовки и кататься до
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В Кировске в гостинице «Хибины» 2* или в аналогичной в 2-, 3-местных номерах с удобствами. Есть Wi-Fi.
*Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжные курорты включают несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.
Программа тура по дням
Мурманск - Кировск
Встречаемся в Мурманске и отправляемся в Кировск (в дороге около 3 часов). Разместимся в гостинице и прогуляемся по вечернему Кировску. Гид расскажет про город, покажет места, где вы сможете пообедать и поужинать. Соберёмся в общем холле гостиницы и познакомимся.
Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
В Кировске находятся самые современные подъёмники на всём северо-западе России и самая большая протяжённость трасс — около 30 км. Сегодня познакомимся с наиболее крупным горнолыжным курортом «Большой Вудъявр». Располагается он на горе Айкуайвенчорр и имеет развитую инфраструктуру: кафе, рестораны, прокат снаряжения, услуги инструктора, от учебного склона до трасс повышенной сложности и другие развлечения. На 820 метрах над уровнем моря красуется панорамный ресторан высокой кухни и бистро, где можно перекусить и согреться чаем и кофе.
Весь день будем кататься по склонам Хибин и наслаждаться видами со всех сторон.
День катания
Сегодня вы сможете опробовать другие трассы курорта, взять урок с инструктором и прогуляться по окрестностям. Гостиница находится в пешей доступности, поэтому вам решать, когда вы захотите завершить катание и вернуться на базу.
День катания
Продолжаем кататься и накапливать мастерство на курорте «Большой Вудъявр». На обед встретимся в уютной кафе «Бар Баревич» у подножия горы (как вариант, по желанию), где подают вкусный глинтвейн, бургеры и стейки. Или соберёмся в панорамном ресторане на вершине.
День катания
Продолжение горнолыжного отдыха.
Либо можно отправиться в «Снежную деревню» и посмотреть на скульптуры из снега и льда, расслабиться в бассейне, прогуляться на снегоступах по Хибинам, прокатиться на снегоходах до замёрзшего озера, посетить сауну (за доплату). Кировску есть чем вас развлечь и впечатлить.
День катания
Сегодня катаем по-максимуму до заката! Приготовьтесь делать много фотографий на память и запоминать каждый миг!
Кировск - Мурманск
После завтрака выезжаем из гостиницы, к 12:00-13:00 будем в аэропорту Мурманска. Возможно уехать в Москву и Санкт-Петербург на поезде из Апатит (15 минут от Кировска).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из Мурманска в Кировск и обратно
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины - от 800 ₽
- 1-местное размещение - доплата 22 800 ₽ за весь тур
- Прокат горнолыжного снаряжения - от 600 ₽ в сутки
- Услуги инструктора - от 2000 ₽ за час
- Горнолыжная страховка
- Ски-пассы