Горнолыжные курорты Кировска современны и имеют хорошую транспортную доступность — сюда можно добраться даже на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга.Вы сможете выбрать трассы по своему уровню подготовки и кататься до

вечера, так как большая часть горы имеет подсветку. Есть прокат снаряжения, несколько кафе, включая панорамный ресторан высокой кухни на вершине. Если захочется сделать перерыв в катании — к вашим услугам снегоступы, снегоходы, «Снежная деревня», бассейн и сауна. Кировску есть чем вас порадовать! К тому же, в этих краях существует большая вероятность увидеть северное сияние.

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Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)