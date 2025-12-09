3 дня будут наполнены настоящей северной магией.Вы окажетесь в суровом и завораживающем Мурманске — самом крупном городе за Полярным кругом: увидите легендарный атомный ледокол «Ленин», знаменитый монумент «Алёша» и храм

Спаса-на-Водах на берегу Семёновского озера. Побываете на краю света, в Териберке, где тундра встречается с Северным Ледовитым океаном. Старые корабли, заснувшие на берегу, ледяные склоны сопок и суровые волны создают ощущение, что вы попали в кинематографический эпос. А ещё вас ждёт знакомство с культурой саамов: мы заглянем в чум, послушаем легенды, увидим этнографические артефакты, покормим северных оленей, посмотрим на хаски, кроликов и других животных и сыграем в традиционные игры. И дополнит путешествие ночная погоня за северным сиянием — шанс увидеть, как небо вспыхивает разноцветными танцующими огнями.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно иметь при себе паспорт РФ и медицинский полис.

Северное сияние — природное явление, гарантия видимости отсутствует.

Если в первый день сияние увидеть не удалось — повторный выезд за доплату 4000 руб. /чел.

В случае закрытия дороги в Териберку маршрут заменяется на поездку в Кировск.

При перегруженности саамской деревни возможна её замена на аналогичный объект.

Билеты рекомендуется покупать только после объявления тура гарантированным.

Рекомендуется тёплая одежда, ветроустойчивая верхняя одежда и непромокаемая обувь.

Отправление из Санкт-Петербурга:

Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: 5N 507 отправление из СПб в 10:00- прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к Смартавиа)

Рейс SU 6341 отправление из СПБ в 08:25- прибытие в Мурманск в 10:20 (а/к Аэрофлот)

Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: Отправление НАКАНУНЕ в 10:10 поездом №016А “Арктика” с Ладожского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10

Отправление из Москвы:

Рекомендованный рейс из Москвы: рейс 5N-521 отправление из Москвы в 08:25- прибытие в Мурманск в 10:50 (а/к Смартавиа)

Рекомендованный поезд из Москвы: Отправление за полтора суток в 00:46 поездом №016А “Арктика” с Ленинградского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10 (время в пути – полтора суток)

Отправление из Новосибирска:

Рекомендованный рейс из Новосибирска: рейс 5N-572 отправление из Новосибирска в 08:05- прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к Смартавиа)