Вы окажетесь в суровом и завораживающем Мурманске — самом крупном городе за Полярным кругом: увидите легендарный атомный ледокол «Ленин», знаменитый монумент «Алёша» и храм
Описание тура
Организационные детали
Обязательно иметь при себе паспорт РФ и медицинский полис.
Северное сияние — природное явление, гарантия видимости отсутствует.
Если в первый день сияние увидеть не удалось — повторный выезд за доплату 4000 руб. /чел.
В случае закрытия дороги в Териберку маршрут заменяется на поездку в Кировск.
При перегруженности саамской деревни возможна её замена на аналогичный объект.
Билеты рекомендуется покупать только после объявления тура гарантированным.
Рекомендуется тёплая одежда, ветроустойчивая верхняя одежда и непромокаемая обувь.
Отправление из Санкт-Петербурга:
Рекомендованный рейс из Санкт-Петербурга: 5N 507 отправление из СПб в 10:00- прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к Смартавиа)
Рейс SU 6341 отправление из СПБ в 08:25- прибытие в Мурманск в 10:20 (а/к Аэрофлот)
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: Отправление НАКАНУНЕ в 10:10 поездом №016А “Арктика” с Ладожского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10
Отправление из Москвы:
Рекомендованный рейс из Москвы: рейс 5N-521 отправление из Москвы в 08:25- прибытие в Мурманск в 10:50 (а/к Смартавиа)
Рекомендованный поезд из Москвы: Отправление за полтора суток в 00:46 поездом №016А “Арктика” с Ленинградского вокзала, прибытие в Мурманск в день тура в 12:10 (время в пути – полтора суток)
Отправление из Новосибирска:
Рекомендованный рейс из Новосибирска: рейс 5N-572 отправление из Новосибирска в 08:05- прибытие в Мурманск в 11:50 (а/к Смартавиа)
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском и охота за сиянием
Встречаемся и после обеда в кафе начнём автобусную обзорную экскурсию по Мурманску — крупнейшему городу мира, находящемуся за Северным Полярным кругом и раскинувшемуся на суровых скалистых берегах Кольского залива Баренцева моря. Хотя исторического центра в привычном смысле здесь нет, городская жизнь буквально вращается вокруг площади Пять Углов, архитектура которой сформирована постройками второй половины 20 века.
Мы увидим главную площадь Мурманска, проедем по проспекту Ленина — главной транспортной артерии, посмотрим на атомный ледокол «Ленин», а затем отправимся к озеру Семёновскому. На его берегу расположены храм Спаса-на-Водах, памятник воинам-зенитчикам, мемориал жителям военного Мурманска и знаменитый монумент «Алёша», посвящённый защитникам Советского Заполярья.
Вечером мы разместимся в гостинице (для участников тарифа «с проживанием»), после чего останется свободное время. В 22:00 отправимся за северным сиянием. Мы устроим настоящую «охоту» за Авророй: возьмём с собой горячие напитки, лёгкие закуски и отличное настроение. Сияние, похожее на живое пламя, завораживает, и те, кому посчастливится увидеть его своими глазами, запоминают эту встречу на всю жизнь. Если в этот вечер явление не покажется, на следующий день будет организована повторная поездка за дополнительную плату.
Путешествие в легендарную Териберку
Встретимся у отеля «Меридиан» и поедем в Териберку — место, ставшее символом Русского Севера. Мы проведём целый день в этом уникальном посёлке, притягивающем путешественников своей суровой красотой. Дорога туда пройдёт по безлюдным просторам, среди тундровой растительности, россыпей исполинских валунов, озёр и рек, окружённых гранитными сопками. Пейзажи здесь напоминают север Норвегии и вызывают восхищение.
В Териберке мы отправимся к водопаду, который стекает в Северный Ледовитый океан, а также на каменный пляж «Яйца драконов», где волны веками полировали округлые валуны. С конца декабря до апреля, при наличии устойчивого снежного покрова, до начала экскурсионной тропы нас довезут на снегоходах; в другой сезон маршрут будем проходить пешком.
Вас ждёт погружение в северную сказку. Мы увидим корабли-призраки, будто продолжающие видеть сны о прошлом; водопад, украшенный ледяными переливами; мистические сейды, которые веками хранят свои тайны. Пейзажи здесь настолько необычны, что кажутся кадрами из другого мира.
После насыщенной программы мы пообедаем в одном из ресторанов Териберки, затем будет время для прогулок по побережью. К вечеру вернёмся в Мурманск.
Погружение в культуру саамов и завершение поездки
Сегодня мы отправимся в саамскую деревню. Саамы — коренной народ Севера, проживающий не только на Кольском полуострове, но и в северных регионах Норвегии, Швеции и Финляндии. По пути гид расскажет о традиционном быте, промыслах, обычаях, мифологии, священных местах, древнем наскальном искусстве и современной жизни саамов.
В деревне нас будут ждать по старинному обычаю: проведут ритуал встречи, пригласят пройтись по территории, заглянуть в чум, где у костра прозвучат легенды Севера. Мы увидим этнографические артефакты, покормим северных оленей, прокатимся на оленьей упряжке, посмотрим на хаски, кроликов и других животных. Сыграем в традиционные игры — попробуем метать аркан, постреляем из лука и освоим саамский футбол.
После нас пригласят на настоящий арктический обед с блюдами из оленины и рыбы. По завершении экскурсии вернёмся в Мурманск. Далее — трансфер на вокзал или в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы, отправляющиеся после 18:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тариф без проживания
|38 600 ₽
|Тариф с проживанием в 2-местном номере
|48 200 ₽
|Тариф с проживанием в 1-местном номере
|51 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Выезд «В погоню за северным сиянием» (с сентября по середину апреля)
- Услуги гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиаперелёт или ж/д переезд в Мурманск и обратно
- Проживание
- Питание
- При выборе тарифа с проживанием стоимость тура составит: при размещении в 2-местном номере - 39 550 ₽
- При размещении в 1-местном номере - 43 150 ₽