Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом

Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Растворяемся в объятиях Заполярья! Едем на Кольский полуостров, чтобы погулять по Мурманску и исследовать знаковые локации Териберки.

Будем ловить дзен у Батарейского водопада, качаться на гигантских качелях, наслаждаться северным сиянием и знакомиться с северными оленями и хаски.

Наше путешествие подарит вам необычный опыт айс-флоатинга, который не только взбодрит тело, но и перезагрузит сознание. Присоединяйтесь!
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Программа может незначительно меняться в связи с погодными условиями.
Мы не несём ответственности за закрытие дороги в Териберку, но, в случае если это произойдет, мы вправе скорректировать программу.

Список вещей:
Тёплая ветронепродуваемая одежда;
Термос для радиальных выходов
Личная аптечка;
Средства личной гигиены;
Дополнительные тёплые вещи (тёплые носки и запасное бельё);
Рукавицы;
Фонарик;
Рюкзак;
Тёплая обувь;

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в отелях Мурманска и Териберки.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском и айс-флоатинг

Встретим вас в аэропорту Мурманска до 13:00 и поедем заселяться в гостиницу. Вы немного отдохнёте после дороги, пообедаете, а затем мы пойдём знакомиться с городом. Увидим памятник защитникам Заполярья, со смотровой площадки полюбуемся Кольским заливом. Прогуляемся до маяка, чтобы получше осмотреть мурманский порт, а также постараемся успеть на экскурсию по ледоколу «Ленин». Завершим променад на площади пяти углов.

Вечером вас ждёт уникальный опыт айс-флоатинга. Погрузимся в акватории Кольского залива в специальных костюмах, полностью покрывающих тело. Тотальная невесомость! Кажется, как будто ты паришь в воздухе.

Когда ночь обнимет полуостров, направимся искать на небе северное сияние.

Знакомство с Мурманском и айс-флоатингЗнакомство с Мурманском и айс-флоатингЗнакомство с Мурманском и айс-флоатингЗнакомство с Мурманском и айс-флоатингЗнакомство с Мурманском и айс-флоатингЗнакомство с Мурманском и айс-флоатингЗнакомство с Мурманском и айс-флоатинг
2 день

Достопримечательности Териберки

Утром выезжаем в знаменитую Териберку, ставшую известной благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». После заселения идём гулять по старой части села. Вы увидите скелет кита у пляжа «драконьих яиц», посетите кладбище кораблей, а ещё увидите заброшенную школу.

Далее заглянем на оленью ферму. Вы сможете зайти в вольеры к обитателям и покормить их. На территории фермы также живут дружелюбные хаски. Затем отправимся к берегу Баренцева моря, чтобы покачаться на известных гигантских качелях и изучить местные арт-объекты: деревянный трон, скелет Левиафана и лодки-скамейки. Желающим советуем побывать на Териберской пивоварне и закупиться продукцией.

Вечером вас вновь ждёт охота за северным сиянием.

Достопримечательности ТериберкиДостопримечательности ТериберкиДостопримечательности ТериберкиДостопримечательности ТериберкиДостопримечательности ТериберкиДостопримечательности ТериберкиДостопримечательности Териберки
3 день

Прогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопад

Сегодня первым делом побываем на необычном пляже «драконьих яиц». Походим по камням, обтёсанным морскими волнами, и направимся к Батарейскому водопаду, соединяющему Малое Батарейское озеро с Баренцевым морем. Вы полюбуетесь тем, как кристальные потоки стекают со скалы и уходят в открытые воды. Затем пойдём к артиллерийской батарее времён войны, защищавшей Кольский полуостров от немецких кораблей и подводных лодок.

Вечером традиционно отправимся наблюдать за разноцветными переливами на небе.

Прогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопадПрогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопадПрогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопадПрогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопадПрогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопадПрогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопад
4 день

Водная прогулка, возвращение в Мурманск

В последний день нашего путешествия грузимся в судно и отправляемся бороздить просторы Баренцева моря. Во время прогулки сможем увидеть китов, касаток, нерп и других морских обитателей.

Затем вернёмся в Мурманск и попрощаемся. До новых встреч!

Водная прогулка, возвращение в МурманскВодная прогулка, возвращение в МурманскВодная прогулка, возвращение в МурманскВодная прогулка, возвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида и инструктора
  • Экскурсии и входные билеты
  • Айс-флоатинг
  • Фото - и видеосъёмка
  • Водная прогулка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мурманска и обратно
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТериберкаВыездныеСеверное сияниеВсе турыКольский полуостров3-дневные турыПлощадь пяти угловПопулярные места4-дневные турыАктивностиНа ноябрьские праздникиНа 4 дня

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