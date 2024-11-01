Будем ловить дзен у Батарейского водопада, качаться на гигантских качелях, наслаждаться северным сиянием и знакомиться с северными оленями и хаски.
Наше путешествие подарит вам необычный опыт айс-флоатинга, который не только взбодрит тело, но и перезагрузит сознание. Присоединяйтесь!
Описание тура
Организационные детали
Программа может незначительно меняться в связи с погодными условиями.
Мы не несём ответственности за закрытие дороги в Териберку, но, в случае если это произойдет, мы вправе скорректировать программу.
Список вещей:
Тёплая ветронепродуваемая одежда;
Термос для радиальных выходов
Личная аптечка;
Средства личной гигиены;
Дополнительные тёплые вещи (тёплые носки и запасное бельё);
Рукавицы;
Фонарик;
Рюкзак;
Тёплая обувь;
Проживание. Двух- и трёхместное размещение в отелях Мурманска и Териберки.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском и айс-флоатинг
Встретим вас в аэропорту Мурманска до 13:00 и поедем заселяться в гостиницу. Вы немного отдохнёте после дороги, пообедаете, а затем мы пойдём знакомиться с городом. Увидим памятник защитникам Заполярья, со смотровой площадки полюбуемся Кольским заливом. Прогуляемся до маяка, чтобы получше осмотреть мурманский порт, а также постараемся успеть на экскурсию по ледоколу «Ленин». Завершим променад на площади пяти углов.
Вечером вас ждёт уникальный опыт айс-флоатинга. Погрузимся в акватории Кольского залива в специальных костюмах, полностью покрывающих тело. Тотальная невесомость! Кажется, как будто ты паришь в воздухе.
Когда ночь обнимет полуостров, направимся искать на небе северное сияние.
Достопримечательности Териберки
Утром выезжаем в знаменитую Териберку, ставшую известной благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». После заселения идём гулять по старой части села. Вы увидите скелет кита у пляжа «драконьих яиц», посетите кладбище кораблей, а ещё увидите заброшенную школу.
Далее заглянем на оленью ферму. Вы сможете зайти в вольеры к обитателям и покормить их. На территории фермы также живут дружелюбные хаски. Затем отправимся к берегу Баренцева моря, чтобы покачаться на известных гигантских качелях и изучить местные арт-объекты: деревянный трон, скелет Левиафана и лодки-скамейки. Желающим советуем побывать на Териберской пивоварне и закупиться продукцией.
Вечером вас вновь ждёт охота за северным сиянием.
Прогулка по пляжу «драконьих яиц» и Батарейский водопад
Сегодня первым делом побываем на необычном пляже «драконьих яиц». Походим по камням, обтёсанным морскими волнами, и направимся к Батарейскому водопаду, соединяющему Малое Батарейское озеро с Баренцевым морем. Вы полюбуетесь тем, как кристальные потоки стекают со скалы и уходят в открытые воды. Затем пойдём к артиллерийской батарее времён войны, защищавшей Кольский полуостров от немецких кораблей и подводных лодок.
Вечером традиционно отправимся наблюдать за разноцветными переливами на небе.
Водная прогулка, возвращение в Мурманск
В последний день нашего путешествия грузимся в судно и отправляемся бороздить просторы Баренцева моря. Во время прогулки сможем увидеть китов, касаток, нерп и других морских обитателей.
Затем вернёмся в Мурманск и попрощаемся. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида и инструктора
- Экскурсии и входные билеты
- Айс-флоатинг
- Фото - и видеосъёмка
- Водная прогулка
Что не входит в цену
- Перелёт до Мурманска и обратно
- Питание
- Личные расходы