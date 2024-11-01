Встретим вас в аэропорту Мурманска до 13:00 и поедем заселяться в гостиницу. Вы немного отдохнёте после дороги, пообедаете, а затем мы пойдём знакомиться с городом. Увидим памятник защитникам Заполярья, со смотровой площадки полюбуемся Кольским заливом. Прогуляемся до маяка, чтобы получше осмотреть мурманский порт, а также постараемся успеть на экскурсию по ледоколу «Ленин». Завершим променад на площади пяти углов.

Вечером вас ждёт уникальный опыт айс-флоатинга. Погрузимся в акватории Кольского залива в специальных костюмах, полностью покрывающих тело. Тотальная невесомость! Кажется, как будто ты паришь в воздухе.

Когда ночь обнимет полуостров, направимся искать на небе северное сияние.