Мои заказы

Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины

Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Приглашаем в насыщенное путешествие. Вы увидите удивительные арктические водопады и влюбитесь в суровую природу севера.

В Териберке вас ждёт прогулка по Баренцеву морю — если повезёт, вы увидите китов и косаток,
читать дальше

а если нет, всё равно насладитесь пейзажами и полюбуетесь Териберкой с воды.

Погуляете по маленькому рыбацкому посёлку, где снимали фильм «Левиафан», и увидите его главные достопримечательности.

В Ловозерских тундрах подниметесь к подножию горы Аллуайв и сделаете эффектные снимки на фоне вершин.

А ещё побываете в Хибинах — туда отправимся на джипах, чтобы попасть даже в труднодоступные места: в водопаду Красивый и горным озёрам Сердцевидное и Длинное.

Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Ближайшие даты:
18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл23
июл30
июл
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: шапки, перчатки для экскурсии в Ловозерские тундры и морской прогулки в Териберке.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 ₽ с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте. Об условиях возврата этой суммы вы можете уточнить у организатора.

Программа тура по дням

1 день

Живописные водопады

Встретимся в Мурманске в 12:00 и отправимся на Северо-Запад, к границе с Норвегией.

Поскольку маршрут проходит через приграничную зону, обязательно возьмите с собой паспорт РФ или свидетельство о рождении для детей.

Первым пунктом нашего путешествия станут живописные водопады на реке Ура. Далее направимся к реке Западная Лица, знаменитой своими бурными порогами. В сезон здесь можно увидеть, как лосось преодолевает препятствия, двигаясь по течению! Затем остановимся у каскадного Титовского водопада.

Во время путешествия сделаем перерыв на обед — либо устроим трапезу на свежем воздухе, либо пообедаем в одном из кафе. После насыщенного дня отправимся в обратный путь и заселимся в отель в Мурманске.

Живописные водопадыЖивописные водопадыЖивописные водопадыЖивописные водопады
2 день

Морская прогулка и удивительные места Териберки

Прибудем в Териберку и начнём морскую прогулку. Если нам повезёт, увидим китов, косаток, дельфинов. Наши капитаны обладают опытом и всегда на связи друг с другом, чтобы помочь нам найти китов в их естественной среде обитания.

Обращаем внимание, что мы не можем гарантировать встречу с морскими обитателями. Если же киты находятся дальше в море, и вы захотите продлить время экскурсии в их поисках, мы с радостью организуем это за дополнительную плату.

После прогулки по морю вас ждёт наземное путешествие по самым интересным локациям Териберки. Увидим мощный Батарейский водопад, впадающий прямо в Северный Ледовитый океан. Посетим каменный пляж с яйцами дракона, песчаный арктический пляж и кладбище кораблей. Вы сможете сделать фотографии на гигантских качелях или сидя на деревянном троне.

После прогулки вас ждёт традиционный арктический обед в ресторане. Затем — свободное время, а дальше вернёмся в Мурманск.

Морская прогулка и удивительные места ТериберкиМорская прогулка и удивительные места ТериберкиМорская прогулка и удивительные места ТериберкиМорская прогулка и удивительные места ТериберкиМорская прогулка и удивительные места ТериберкиМорская прогулка и удивительные места ТериберкиМорская прогулка и удивительные места ТериберкиМорская прогулка и удивительные места Териберки
3 день

Треккинг к горе Аллуайв в Ловозерских тундрах

Сегодня отправимся к горному массиву Ловозерские тундры. С вершины можно увидеть Хибины, Умбозеро, рудник «Карнасурт». Вас ждёт подъём к подножию горы Аллуайв, это будет треккинг средней степени трудности. Подъём займёт 1,5-2,5 часа, спуск — 20-30 минут. Чтобы облегчить прогулку, можем дать вам треккинговые палки — запросите у нас их заранее.

Доходить до конца маршрута необязательно — головокружительные виды ждут вас и на середине пути. Обязательно запаситесь питьевой водой и тепло оденьтесь — наверху сильный ветер, а также советуем взять солнцезащитный крем и очки.

Спустимся и пообедаем в формате пикника. К вечеру вернёмся в Мурманск.

Треккинг к горе Аллуайв в Ловозерских тундрахТреккинг к горе Аллуайв в Ловозерских тундрахТреккинг к горе Аллуайв в Ловозерских тундрахТреккинг к горе Аллуайв в Ловозерских тундрахТреккинг к горе Аллуайв в Ловозерских тундрах
4 день

На джипах в Хибины: водопад Красивый, горные озёра Сердцевидное и Длинное

После завтрака поедем в Кировск. Расстояние — 210 км. После обеда пересядем в высокопроходимые машины и помчим по бездорожью к Хибинам. От турбазы «Куэльпорр» направимся к водопаду Красивый на реке Рисйок и полюбуемся хребтами со смотровой площадки.

На джипах поднимемся к горным озёрам Сердцевидное и Длинное, сделаем эффектные снимки и насладимся суровыми северными пейзажами. К вечеру вернёмся в Мурманск, планируйте вылет после 22:00.

На джипах в Хибины: водопад Красивый, горные озёра Сердцевидное и ДлинноеНа джипах в Хибины: водопад Красивый, горные озёра Сердцевидное и ДлинноеНа джипах в Хибины: водопад Красивый, горные озёра Сердцевидное и ДлинноеНа джипах в Хибины: водопад Красивый, горные озёра Сердцевидное и Длинное

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 4 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Стоимость тура зависит от проживания:
  • Без проживания - 42 900 ₽
  • Гостиница 3-звёздочная: 55 900 ₽ (2-местный номер), 64 900 ₽ (1-местный)
  • Гостиница 4-звёздочная: 60 900 ₽ (2-местный номер), 74 400 ₽ (1-местный)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д. 5/23), 12:00
Завершение: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д. 5/23), 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 23 туристов
Мы — команда путешественников, основателей ярких поездок для гостей со всего мира. 9 лет мы разрабатываем групповые и индивидуальные программы по Мурманской области. Всегда идем навстречу и предлагаем наиболее интересные маршруты
читать дальше

для гостей. На наших маршрутах вы не только увидите знаковые достопримечательности, а также попробуете местную кухню. Наши программы смело можно называть «гастрономическими». Гиды всегда порекомендуют вам, где вкусно поесть и что взять с собой в качестве гостинцев.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Океан, киты, Териберка
3 дня
3 отзыва
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 89 500 ₽ за человека
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Пешая
Прогулки на каяках
7 дней
2 отзыва
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
1 авг в 10:00
38 900 ₽ за человека
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Джиппинг
На машине
На снегоходах
На катере
5 дней
Приключения в Арктике в мини-группе: Териберка, Ловозеро, Хибины и Кировск с активностями
Отправиться в джип-тур по Хибинам, прокатиться на снегоходе или катере и исследовать Териберку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, встречаем рейсы...
10 дек в 08:00
13 дек в 08:00
94 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска