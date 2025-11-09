Встретимся в Мурманске в 12:00 и отправимся на Северо-Запад, к границе с Норвегией.

Поскольку маршрут проходит через приграничную зону, обязательно возьмите с собой паспорт РФ или свидетельство о рождении для детей.

Первым пунктом нашего путешествия станут живописные водопады на реке Ура. Далее направимся к реке Западная Лица, знаменитой своими бурными порогами. В сезон здесь можно увидеть, как лосось преодолевает препятствия, двигаясь по течению! Затем остановимся у каскадного Титовского водопада.

Во время путешествия сделаем перерыв на обед — либо устроим трапезу на свежем воздухе, либо пообедаем в одном из кафе. После насыщенного дня отправимся в обратный путь и заселимся в отель в Мурманске.