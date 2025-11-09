В Териберке вас ждёт прогулка по Баренцеву морю — если повезёт, вы увидите китов и косаток,
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: шапки, перчатки для экскурсии в Ловозерские тундры и морской прогулки в Териберке.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 ₽ с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте. Об условиях возврата этой суммы вы можете уточнить у организатора.
Программа тура по дням
Живописные водопады
Встретимся в Мурманске в 12:00 и отправимся на Северо-Запад, к границе с Норвегией.
Поскольку маршрут проходит через приграничную зону, обязательно возьмите с собой паспорт РФ или свидетельство о рождении для детей.
Первым пунктом нашего путешествия станут живописные водопады на реке Ура. Далее направимся к реке Западная Лица, знаменитой своими бурными порогами. В сезон здесь можно увидеть, как лосось преодолевает препятствия, двигаясь по течению! Затем остановимся у каскадного Титовского водопада.
Во время путешествия сделаем перерыв на обед — либо устроим трапезу на свежем воздухе, либо пообедаем в одном из кафе. После насыщенного дня отправимся в обратный путь и заселимся в отель в Мурманске.
Морская прогулка и удивительные места Териберки
Прибудем в Териберку и начнём морскую прогулку. Если нам повезёт, увидим китов, косаток, дельфинов. Наши капитаны обладают опытом и всегда на связи друг с другом, чтобы помочь нам найти китов в их естественной среде обитания.
Обращаем внимание, что мы не можем гарантировать встречу с морскими обитателями. Если же киты находятся дальше в море, и вы захотите продлить время экскурсии в их поисках, мы с радостью организуем это за дополнительную плату.
После прогулки по морю вас ждёт наземное путешествие по самым интересным локациям Териберки. Увидим мощный Батарейский водопад, впадающий прямо в Северный Ледовитый океан. Посетим каменный пляж с яйцами дракона, песчаный арктический пляж и кладбище кораблей. Вы сможете сделать фотографии на гигантских качелях или сидя на деревянном троне.
После прогулки вас ждёт традиционный арктический обед в ресторане. Затем — свободное время, а дальше вернёмся в Мурманск.
Треккинг к горе Аллуайв в Ловозерских тундрах
Сегодня отправимся к горному массиву Ловозерские тундры. С вершины можно увидеть Хибины, Умбозеро, рудник «Карнасурт». Вас ждёт подъём к подножию горы Аллуайв, это будет треккинг средней степени трудности. Подъём займёт 1,5-2,5 часа, спуск — 20-30 минут. Чтобы облегчить прогулку, можем дать вам треккинговые палки — запросите у нас их заранее.
Доходить до конца маршрута необязательно — головокружительные виды ждут вас и на середине пути. Обязательно запаситесь питьевой водой и тепло оденьтесь — наверху сильный ветер, а также советуем взять солнцезащитный крем и очки.
Спустимся и пообедаем в формате пикника. К вечеру вернёмся в Мурманск.
На джипах в Хибины: водопад Красивый, горные озёра Сердцевидное и Длинное
После завтрака поедем в Кировск. Расстояние — 210 км. После обеда пересядем в высокопроходимые машины и помчим по бездорожью к Хибинам. От турбазы «Куэльпорр» направимся к водопаду Красивый на реке Рисйок и полюбуемся хребтами со смотровой площадки.
На джипах поднимемся к горным озёрам Сердцевидное и Длинное, сделаем эффектные снимки и насладимся суровыми северными пейзажами. К вечеру вернёмся в Мурманск, планируйте вылет после 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 4 обеда
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- Стоимость тура зависит от проживания:
- Без проживания - 42 900 ₽
- Гостиница 3-звёздочная: 55 900 ₽ (2-местный номер), 64 900 ₽ (1-местный)
- Гостиница 4-звёздочная: 60 900 ₽ (2-местный номер), 74 400 ₽ (1-местный)