Описание тура
Весь Кольский за 6 дней, группа до 6 чел.
Это маршрут для тех, кто выбирает не массовый туризм, а редкий, продуманный и по-настоящему красивый опыт. За 6 дней мы увидим Кольский во всей его силе и глубине: выйдем в Баренцево море на фотоохоту на китов, побываем в Териберке, доберёмся до священного Сейдозера, поживём среди лесотундры, а затем отправимся в сердце Хибин — к перевалам, водопадам и маршрутам, куда попадают далеко не все.
И всё это — в камерной группе до 6 человек, с продуманной логистикой, комфортным проживанием, вкусной северной гастрономией, без палаток и изматывающих переходов, в спокойном ритме, который позволяет не просто посмотреть Кольский, а по-настоящему прожить его.
Кому подойдет наш тур:
Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Группа до 6 человек делает путешествие более спокойным, комфортным и личным: без толпы, без ощущения конвейера и с возможностью проживать поездку в приятной атмосфере, где у каждого есть своё пространство.
Тем, кто не экономит на себе и выбирает достойный уровень отдыха. Этот тур для людей, которым важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри путешествия: хорошие отели, красивые места, сильная программа и сервис, который делает поездку действительно приятной.
Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям. Этот тур подойдёт тем, кто хочет не просто быстро сменять локации одну за другой, а по-настоящему проживать путешествие: в комфортном темпе, без усталости, с возможностью смотреть, чувствовать, отдыхать и получать удовольствие от каждого дня.
Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления. Программа подойдёт тем, кто не хочет ограничиваться стандартными точками и обычной экскурсией, а выбирает путешествие, в котором можно увидеть Север глубже и попасть туда, куда не добирается большинство туристов.
Тем, кто не любит суету и хаос в поездках. Если вам важно, чтобы всё было заранее организовано, без сложной логистики, лишней спешки и постоянной необходимости что-то контролировать, здесь вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно.
Тем, кто хочет вернуться не только с фотографиями, но и с сильным внутренним ощущением. Этот тур подойдёт тем, кто ищет в путешествии не поток точек, а эмоции, масштаб, перезагрузку и то самое чувство, когда за несколько дней удаётся прожить действительно особенный опыт.
Почему именно с нами:
Уникальный маршрут без туристического потока — Мы собрали в одном маршруте Териберку, Баренцево море, фотоохоту на китов, священное Сейдозеро, Ловозерские тундры и Хибины, чтобы за 6 дней прожить Север глубоко, красиво и с разных сторон.
Не просто локации, а редкие впечатления — В этой программе есть то, что делает путешествие по-настоящему особенным: морская экспедиция с морепродуктами на борту, ночь в чуме среди лесотундры, катер до Сейдозера, джипинг в Хибинах и прогулка по горному озеру на сапах или каяках.
Камерная группа до 6 человек — Небольшой состав делает поездку спокойной, комфортной и более личной, без суеты, толпы и ощущения потока.
Комфортное проживание как часть впечатления — Мы выбираем не случайные места, а проживание, которое усиливает саму поездку: лучшие отели Териберки у моря, глэмпинг на берегу озера и уютную базу в Хибинах с красивыми видами и возможностью восстановиться после насыщенных дней.
Сильная организация на всём маршруте — Мы заранее продумываем логистику, тайминг, стыковки, активности и запасные решения по погоде, чтобы в поездке можно было не решать бытовые вопросы, а спокойно проживать каждую часть маршрута.
Максимум впечатлений в комфортном ритме — Программа насыщенная, но выстроена так, чтобы за одну поездку увидеть очень многое без сложных переходов, палаток и изматывающего темпа.
Север не только глазами, но и через вкус — Мы добавили в маршрут сильную гастрономическую часть: от морепродуктов прямо в море до северных обедов и ужинов в лучших ресторанах по пути.
Север, который можно не просто увидеть, а почувствовать — Мы показываем Кольский не как набор красивых точек, а как цельное путешествие со своей атмосферой, силой природы, тишиной, масштабом и внутренним состоянием, ради которого сюда и едут.
Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.
Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.
Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.
Программа тура по дням
Северный обед, тундра с хаски, Териберка
Мы встретим вас в аэропорту Мурманска и сразу возьмём на себя всю дальнейшую организацию, чтобы с первых минут поездки вам не пришлось ни о чём думать. Без суеты, без сложной логистики, без ощущения, что нужно срочно включаться и что-то контролировать. Мы спокойно соберём группу, познакомимся и отправимся навстречу Северу комфортном ритме на комфортном приватном трансфере.
Дальше нас ждёт путь в сердце тундры — туда, где уже начинается совсем другой мир: простор, тишина, свежий воздух. По дороге мы расскажем о Севере так, чтобы вы не просто смотрели в окно, а постепенно чувствовали это место глубже: его характер, природную силу и особую северную красоту.
Первую яркую остановку мы сделаем там, где Север раскрывается не только через пейзажи, но и через вкус. Нас будет ждать вкусный северный обед — красивое, атмосферное знакомство с регионом, после которого поездка начнёт ощущаться по-настоящему.
После обеда мы отправимся на лёгкий и очень живописный треккинг к священному сейду — одному из самых сильных и атмосферных мест на маршруте. Это будет не сложный поход на выносливость, а спокойная прогулка по тундре с хаски-проводниками. Добрые, умные, контактные собаки создают особое настроение: рядом с ними становится легче, теплее и спокойнее. Мы пройдём по красивому северному ландшафту, подышим тундрой, замедлимся и почувствуем то самое внутреннее переключение, ради которого многие и едут на край земли.
Затем мы отправимся в Териберку — туда, где начинается Баренцево море, мощный ветер, суровая красота побережья и ощущение настоящего Севера. К вечеру мы заселимся в один из лучших отелей на берегу моря, чтобы отдохнуть в тепле и комфорте после насыщенного, но мягко выстроенного дня. У вас будет время перевести дыхание, принять душ, согреться и спокойно прожить первые впечатления.
Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов Териберки. За хорошей едой, в красивой атмосфере и в маленькой группе мы дадим себе не только увидеть Север, но и почувствовать его вкус, ритм и состояние. Именно так начинается это путешествие: без перегруза, без гонки, с красивого, насыщенного и очень бережного первого дня.
Киты, деликатесы на борту, Яйца Дракона, Водопад
Мы начнём утро спокойно, без спешки и раннего подъёма. Проснёмся у самого Баренцева моря, позавтракаем в отеле и мягко войдём в новый день, в котором будет много красоты, вкуса и настоящего северного масштаба.
После завтрака мы отправимся к причалу и выйдем в море на одну из самых ярких частей этого путешествия. Это будет не просто прогулка на катере, а настоящая мини-экспедиция по Баренцеву морю. Нас ждут суровые пейзажи, ощущение открытого пространства, солёный воздух, ветер, бескрайняя вода и то особое чувство, ради которого едут на край земли. Мы будем идти по самым живописным точкам побережья и смотреть на Север с того ракурса, с которого он ощущается особенно мощно и красиво.
Главное ожидание этого дня — встреча с китами. Мы выходим в море с опытными капитанами, которые хорошо знают акваторию, повадки китов и точки, где шанс увидеть их особенно высокий. Мы сделаем всё, чтобы этот опыт стал для вас не просто пунктом программы, а настоящим событием, которое останется внутри надолго. Момент, когда среди северной воды появляется кит, невозможно перепутать ни с чем. В такие секунды всё вокруг будто замирает, и остаётся только чистое восхищение силой природы.
Но впечатления этого дня раскроются не только через море и китов. Вместе с нами на борту будет профессиональный дайвер, который соберёт для нас 50 кг свежих морепродуктов — ежей и гребешков — прямо со дна Баренцева моря. На борту мы увидим весь процесс, узнаем, как их правильно открывать и есть, и попробуем деликатесы в самой красивой и редкой подаче, которую только можно представить. Это будет не просто дегустация, а особенный гастрономический опыт: море вокруг, солёный северный воздух, свежайшие морепродукты и ощущение, что вы проживаете Север глубже, чем большинство путешественников.
После морской части мы вернёмся на берег, пообедаем и немного передохнём, чтобы сохранить силы и удовольствие от дня. А затем продолжим знакомство с Териберкой уже с суши и увидим самые красивые места национального парка. Мы пройдём по берегам Баренцева моря, увидим пляж Яйца дракона, Батарейский водопад, кладбище кораблей, скелет кита и другие знаковые точки, ради которых сюда едут со всего мира.
К вечеру вернёмся в отель с тем приятным состоянием, когда день был очень насыщенным, но не вымотал. А за ужином в одном из лучших ресторанов Териберки мы сможем спокойно разделить впечатления, обсудить увиденное и ещё раз прожить этот день уже через вкус, атмосферу и ощущение, что вы действительно позволили себе редкое путешествие — красивое, сильное и по-настоящему особенное.
Если выход в море во второй день будет закрыт по погодным условиям, мы заранее и спокойно поменяем местами второй и третий дни программы.
Север, который не видят туристы, на квадрациклах
Мы начнём утро спокойно: позавтракаем в отеле, без спешки соберём вещи, оставим чемоданы на ресепшн и отправимся навстречу ещё одной сильной части этого путешествия. В этот день нас ждёт Териберка, которую видят далеко не все туристы. Более дикая, более мощная, более настоящая. Именно здесь особенно остро чувствуется красота края земли, где заканчиваются дороги и начинается пространство, в котором хочется просто смотреть по сторонам и молчать от восторга.
Мы отправимся на сафари на квадроциклах. Сначала пройдём инструктаж, получим полную экипировку и только потом выйдем на маршрут, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно. Мы поедем по одним из самых впечатляющих точек этой части побережья: увидим Старую Териберку, песчаный пляж, смотровые площадки на вершинах сопок, губу Завалишина, пещеру, каменный перевал, устье реки Орловка и ту самую точку, которую называют концом всех дорог. Это не просто активность ради драйва, а возможность увидеть Север глубже, дальше и ярче, чем доступно большинству путешественников.
Этот маршрут дарит особенное чувство свободы. Вокруг будут суровые пейзажи, ветер, камни, тундра, простор и море, которое всё время напоминает, где именно вы находитесь. Мы проживём эту часть программы не в формате гонки, а с удовольствием от самого процесса: с остановками в красивых местах, с возможностью рассмотреть, прочувствовать, сделать фотографии и сохранить внутри это редкое состояние внутренней силы и ясности.
После маршрута мы вернёмся за чемоданами, попрощаемся с морем и отправимся в Мурманск. По дороге внутри уже останется то редкое состояние, которое дарит только Север: больше тишины, больше воздуха, больше внутренней ясности.
Обедаем в одном из лучших ресторанов города и едем в дальше.
Дальше мы отправляемся в сторону одного из самых загадочных и сильных мест Кольского полуострова — Сейдозера. Уже по дороге начинаем знакомиться с историей региона, его природой, легендами и той особой атмосферой, ради которой сюда едут не за набором точек, а за состоянием. Это путь в более глубокий, почти не тронутый цивилизацией Север, где до сих пор особенно сильно ощущается связь с местной культурой и настоящей природой.
Сюда действительно непросто добраться, но именно в этом и ценность маршрута. Через два часа мы оказываемся на берегу Ловозера, где нас ждёт размещение в комфортном глэмпинге среди дикого леса.
Эту ночь мы проведём в Гиперборее — уютном всесезонном глэмпинге за полярным кругом, прямо на берегу озера, среди дикого леса и полной северной тишины. Вокруг только лесотундра, чистый воздух, вода и ощущение полной отдалённости от всего лишнего. Здесь особенно легко выдохнуть, замедлиться и почувствовать, что вы действительно уехали далеко от городского ритма.
Жить мы будем в современном чуме — переосмысленном традиционном жилище коренных народов Севера. Это не про бытовой аскетизм, а про редкий и по-настоящему атмосферный опыт, в котором соединяются природа, комфорт и ощущение настоящего Севера. Чумы тёплые, прочные, хорошо сохраняют тепло и подходят для проживания в любое время года. Внутри есть всё необходимое для удобства и отдыха, а печь добавляет особый уют, который особенно ценится на Севере.
После заселения у нас будет возможность сходить в баню на берегу озера. Панорамное окно выходит прямо на лес, вокруг тишина, вода и северный воздух.
К Сейдозеру на катере, сердце Хибин
После завтрака мы отправляемся к Сейдозеру — одному из самых загадочных и сильных мест Кольского полуострова. Сегодня нас ждет день, в котором будет особенно много северной тишины, простора и того редкого чувства, когда природа будто замедляет внутренний ритм и помогает наконец выдохнуть.
Сначала мы идем по воде на катере до устья реки Мотка, а затем отправляемся к священному озеру саамов Сейдозеро — месту, о котором знают далеко за пределами Севера.
Сейдозеро спрятано среди Ловозерских тундр и окружено суровой, очень красивой природой. Именно здесь на одной из отвесных скал можно увидеть Куйву — силуэт из саамской мифологии, который создан самой природой, светом и тенью. Это место впечатляет не только своей красотой, но и особой атмосферой: здесь хочется идти медленнее, смотреть внимательнее и просто быть внутри этого северного пространства.
Пешая часть маршрута несложная и доступная, без изматывающих нагрузок, а рядом с нами будет профессиональный гид, который делает этот путь еще интереснее и глубже. По дороге мы устроим приятную паузу с горячим чаем и вкусными печеньями — маленький, но очень важный момент заботы посреди большой северной природы.
На обратном пути нас ждет еще одна особенная часть дня — остановка на аутентичной турбазе Медвежий Угол. Здесь мы пообедаем в настоящем чуме у открытого очага. В меню горячее блюдо из оленины, приготовленное в местных традициях, свежевыловленная северная рыба, простая и очень вкусная еда, которая особенно хорошо раскрывается именно здесь, среди тундры, озера и живого огня. На десерт подают ватрушки с северными ягодами — морошкой и черникой. Это не просто обед, а красивое погружение в местные традиции, вкус и атмосферу.
Здесь же будет время немного отдохнуть, поиграть с хаски и еще чуть дольше побыть в этом особом северном состоянии, где все становится проще, тише и яснее.
После возвращения на катере мы забираем вещи и отправляемся дальше — в сердце Хибинских гор. Дорога займет около двух часов, но она проходит спокойно и комфортно: можно отдохнуть, смотреть в окно, обмениваться впечатлениями и проживать этот день без спешки.
К вечеру приезжаем на базу, ужинаем и отдыхаем.
Во вторую ночь мы будем жить в гостевом комплексе На Севере — первом круглогодичном глэмпинге в Кировске, расположенном прямо у границы национального парка Хибины. Это место мы выбрали не случайно: здесь со всех сторон вас окружают горы, рядом озеро Малый Вудъявр, чистый воздух и та самая северная тишина, ради которой хочется уехать из города хотя бы на несколько дней.
В самое сердце Хибин на джипах, сапы на озере
После завтрака мы отправляемся за главными пейзажами Хибин — туда, где Север раскрывается в своей самой мощной и красивой форме. Сегодня нас ждет день, в котором будет много простора, воздуха, горной энергии и тех видов, от которых внутри становится тихо.
Мы садимся на джипы и едем по одному из самых живописных маршрутов региона — в самое сердце Хибин, к базе Куэльпорр и водопаду на реке Рисйок.
Это идеальный формат для тех, кто хочет увидеть настоящие Хибины без сложных переходов и лишней физической нагрузки. Подготовленная техника позволяет нам за несколько часов пройти маршрут, на который пешие группы тратят несколько дней. Мы проедем по старым геологическим дорогам прошлого века, окажемся в местах, куда можно добраться только на внедорожнике, будем делать остановки у горных озер, на перевалах и панорамных точках, где хочется просто стоять, смотреть и впитывать эту суровую северную красоту.
Финальной точкой маршрута станет водопад на реке Рисйок высотой около 20 метров и смотровая площадка с видом, который точно останется с вами надолго. А для самых смелых будет возможность искупаться в купели у водопада — редкий, яркий и очень живой опыт.
После возвращения на базу мы обедаем и отдыхаем, чтобы не спешить, а проживать этот день в комфортном ритме. У нас важно не только показать вам красивые места, но и оставить время выдохнуть, восстановиться и сохранить удовольствие от каждого впечатления.
Вечером у нас будет выбор по настроению:
медитативная прогулка по озеру Малый Вудъявр на сапах или каяках на выбор. Это очень красивый и спокойный маршрут, который позволяет увидеть Хибины с другой стороны — с воды, в мягком вечернем свете, в тишине и почти полном слиянии с природой. Прогулка несложная и подойдет даже тем, кто никогда раньше не стоял на сапе или не катался на каяке. Мы выдадим гидрокостюмы, всё организуем и поможем чувствовать себя уверенно и спокойно.
на территории комплекса есть банный spa, который делает отдых в Хибинах еще более особенным. Баня расположена с видом на горы и прозрачную реку Вудъяврйок, а в закатные часы парная наполняется мягким северным светом, создавая очень красивую и спокойную атмосферу. На террасе установлен сибирский чан с горячей водой, где особенно приятно расслабиться после насыщенного дня, смотреть на горы, дышать чистым воздухом и чувствовать это редкое сочетание тепла, тишины и безграничного северного неба.
После такого дня особенно приятно вернуться на базу, поужинать и отдохнуть. Это будет день, в котором соединятся сила гор, красота северной природы и очень правильное внутреннее состояние — когда впечатлений много, а внутри все равно спокойно.
Неспешное прощание с Севером
После завтрака мы не спешим прощаться с Хибинами. Этот день мы проживаем мягко и красиво, чтобы путешествие завершилось не на высокой ноте усталости, а на ощущении собранности, спокойствия и внутренней наполненности. Утром у нас будет время еще раз вдохнуть горный воздух, посмотреть на северные пейзажи без суеты, спокойно собраться и прожить это прощание с Севером в правильном ритме.
При желании в этот день можно отправиться с гидом в ботанический сад или на историческую научную станцию. Это спокойная, содержательная прогулка для тех, кто хочет чуть глубже познакомиться с Хибинами, их природой, историей изучения Севера и особой атмосферой этого места.
Дальше мы выезжаем в сторону аэропорта Апатит. Дорога проходит спокойно и комфортно, без резкого выхода из состояния отдыха. Это время, когда можно обменяться впечатлениями, пересмотреть фотографии, просто смотреть в окно на северные пейзажи и замечать, как за эти дни внутри стало тише и легче. По пути Север еще раз показывает свою силу — не через громкие эффекты, а через простор, воздух, свет и это редкое чувство настоящего контакта с природой.
К моменту возвращения у нас остается главное: не только яркие кадры и впечатления, но и состояние, ради которого все и задумывалось. За эти дни мы проживаем Север не как набор активностей, а как пространство, где можно выдохнуть, восстановиться и почувствовать себя иначе. Именно поэтому из такой поездки возвращаются не уставшими от насыщенной программы, а наполненными, собранными и с очень ясным ощущением, что это путешествие было по-настоящему про вас.
Что включено
- Проживание 2 ночи в одном из лучших отелей Териберки на берегу моря
- 1 ночь в глэмпинге Гиперборея в современном чуме
- Проживание 2 ночи в гостевом комплексе На Севере
- Завтраки все дни в отелях
- Встреча в аэропорту Мурманска и все трансферы по программе
- Сопровождение турлидера и организованная программа на протяжении всего тура
- Хаски-треккинг
- Северный обед в первый день во время программы
- Морская прогулка по Баренцеву морю в поисках китов
- Работа профессионального дайвера и морепродукты на борту
- Экскурсия по национальному парку Териберка
- Сафари на квадроциклах
- Обед в пятый день в настоящем чуме с блюдами северной кухни
- Джип-маршрут в сердце Хибин к водопаду на реке Рисйок
- Прогулка на сапах или каяках по озеру Малый Вудъявр (гидрокостюмы включены в стоимость)
- Все экскурсии и активности, указанные в программе
- Трансфер в аэропорт Апатит
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно из Апатит
- Обеды и ужины в ресторанах оплачиваются по меню
- Баня и банный spa, если вы решите добавить их к своему отдыху