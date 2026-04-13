Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Весь Кольский за 6 дней, группа до 6 чел.

Это маршрут для тех, кто выбирает не массовый туризм, а редкий, продуманный и по-настоящему красивый опыт. За 6 дней мы увидим Кольский во всей его силе и глубине: выйдем в Баренцево море на фотоохоту на китов, побываем в Териберке, доберёмся до священного Сейдозера, поживём среди лесотундры, а затем отправимся в сердце Хибин — к перевалам, водопадам и маршрутам, куда попадают далеко не все.

И всё это — в камерной группе до 6 человек, с продуманной логистикой, комфортным проживанием, вкусной северной гастрономией, без палаток и изматывающих переходов, в спокойном ритме, который позволяет не просто посмотреть Кольский, а по-настоящему прожить его.

Кому подойдет наш тур:

Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Группа до 6 человек делает путешествие более спокойным, комфортным и личным: без толпы, без ощущения конвейера и с возможностью проживать поездку в приятной атмосфере, где у каждого есть своё пространство. Тем, кто не экономит на себе и выбирает достойный уровень отдыха. Этот тур для людей, которым важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри путешествия: хорошие отели, красивые места, сильная программа и сервис, который делает поездку действительно приятной. Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям. Этот тур подойдёт тем, кто хочет не просто быстро сменять локации одну за другой, а по-настоящему проживать путешествие: в комфортном темпе, без усталости, с возможностью смотреть, чувствовать, отдыхать и получать удовольствие от каждого дня. Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления. Программа подойдёт тем, кто не хочет ограничиваться стандартными точками и обычной экскурсией, а выбирает путешествие, в котором можно увидеть Север глубже и попасть туда, куда не добирается большинство туристов. Тем, кто не любит суету и хаос в поездках. Если вам важно, чтобы всё было заранее организовано, без сложной логистики, лишней спешки и постоянной необходимости что-то контролировать, здесь вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Тем, кто хочет вернуться не только с фотографиями, но и с сильным внутренним ощущением. Этот тур подойдёт тем, кто ищет в путешествии не поток точек, а эмоции, масштаб, перезагрузку и то самое чувство, когда за несколько дней удаётся прожить действительно особенный опыт.

Почему именно с нами:

Уникальный маршрут без туристического потока — Мы собрали в одном маршруте Териберку, Баренцево море, фотоохоту на китов, священное Сейдозеро, Ловозерские тундры и Хибины, чтобы за 6 дней прожить Север глубоко, красиво и с разных сторон. Не просто локации, а редкие впечатления — В этой программе есть то, что делает путешествие по-настоящему особенным: морская экспедиция с морепродуктами на борту, ночь в чуме среди лесотундры, катер до Сейдозера, джипинг в Хибинах и прогулка по горному озеру на сапах или каяках. Камерная группа до 6 человек — Небольшой состав делает поездку спокойной, комфортной и более личной, без суеты, толпы и ощущения потока. Комфортное проживание как часть впечатления — Мы выбираем не случайные места, а проживание, которое усиливает саму поездку: лучшие отели Териберки у моря, глэмпинг на берегу озера и уютную базу в Хибинах с красивыми видами и возможностью восстановиться после насыщенных дней. Сильная организация на всём маршруте — Мы заранее продумываем логистику, тайминг, стыковки, активности и запасные решения по погоде, чтобы в поездке можно было не решать бытовые вопросы, а спокойно проживать каждую часть маршрута. Максимум впечатлений в комфортном ритме — Программа насыщенная, но выстроена так, чтобы за одну поездку увидеть очень многое без сложных переходов, палаток и изматывающего темпа. Север не только глазами, но и через вкус — Мы добавили в маршрут сильную гастрономическую часть: от морепродуктов прямо в море до северных обедов и ужинов в лучших ресторанах по пути. Север, который можно не просто увидеть, а почувствовать — Мы показываем Кольский не как набор красивых точек, а как цельное путешествие со своей атмосферой, силой природы, тишиной, масштабом и внутренним состоянием, ради которого сюда и едут.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.

Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.