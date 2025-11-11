Первый день мы проведём в стильном купольном или зеркальном доме
Описание тура
Организационные детали
Дорога из Мурманска в Териберку составит примерно 2,5 часа.
Посадка на корабль во время морской экскурсии возможна по крутой лестнице.
Если вы посещаете регион в период северного сияния, вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией, и наши опытные гиды помогут вам его отыскать. На охоту мы отправляемся ночью. Т. к. северное сияние — это природное явление, мы не можем гарантировать его видимость на 100%.
Проживание. 1 ночь в «Резиденции Северное сияние» 4* (купольный или зеркальный дом), 1 ночь в отеле «Ренессанс Бутик» 4*. Размещение 2-местное.
Возможно размещение в других отелях с корректировкой цены (по согласованию). За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Тур включает прогулки и экскурсии, активные мероприятия по желанию (снегоходы, квадроциклы, и т. д.).
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Встречаемся и едем в загородный отель в 19 км от Мурманска. Он находится на склоне, с которого открывается великолепный вид на реку Тулома. Заселение будет возможно с 16:00. Вы разместитесь в одном из уникальных домиков: в уютном купольном доме, оборудованном сауной, тёплым полом, ванной с панорамным видом и Wi-Fi либо в зеркальном доме с панорамными окнами.
Вечером — свободное время. По желанию можно забронировать банный чан для парения на свежем воздухе, посетить банный комплекс (он арендуется целиком, но есть и групповые сеансы), насладиться уютной атмосферой кафе с панорамными окнами или принять участие в активностях за доплату, таких как катание на снегоходах или квадроциклах.
Для тех, кто прилетит рано, можем организовать дополнительные активности — снегоходы, квадроциклы, поездки в собачьих упряжках и многое другое. Также можем забронировать для вас на обед столики в ресторанах, трансфер до ресторана оплачивается отдельно. Ужин в глэмпинге необходимо заказать заранее, меню мы отправим вам по запросу.
В случае, если мест в отеле «Резиденция Северное сияние» не будет, мы можем предложить глэмпинг в комплексе «Лапландская деревня» или «Аврора Вилладж».
Поездка в Териберку
Рано утром после завтрака (возможен формат брекфаст-боксов) мы отправимся в Териберку — знаменитое место на побережье Баренцева моря, известное по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По пути будем делать остановки, чтобы запечатлеть меняющиеся пейзажи.
В самой Териберке вас ждут потрясающие природные локации: водопад, пляж драконьих яиц (каменный пляж) и песчаный пляж, северные качели и выброшенный корабль. В снежный период можно добраться до этих мест на санях (за доплату), в другой сезон — пешком. У вас также будет свободное время для обеда (мы забронируем столик в ресторане) и самостоятельных прогулок по побережью, скалам и сопкам.
У желающих будет возможность совершить прогулку по Баренцеву морю и, если повезёт, увидеть дельфинов и китов (за доплату). Вечером мы вернёмся в Мурманск и разместимся уже в другом отеле. На ужин мы можем забронировать для вас столики в лучших ресторанах города. В завершение дня примерно с сентября по середину апреля есть возможность поехать на охоту за северным сиянием (за доплату).
Внимание! В случае, если дорогу на Териберку заметёт снегом, и она будет перекрыта, мы поедем в Кировск или парк зимних развлечений: кататься на снегоходах или санях, в собачьих упряжках и т. п.
Экскурсия по Мурманску
Позавтракав, отправляемся исследовать основные достопримечательности Мурманска. Мы посетим памятник «Алёша» на Зелёном мысе, откуда открывается захватывающий вид на город и Кольский залив, а также Абрам-Мыс, с которого просматривается панорама бывшего морского вокзала и ледокола «Ленин». Ледокол — символ Мурманска, первое в мире судно с ядерной силовой установкой. По согласованию с гидом можно посетить внутреннюю экспозицию (за доплату).
После экскурсии — обед в ресторане «Lovi краба» (оплачивается дополнительно), столик мы забронируем для вас заранее. Если ваш рейс вечером, предлагаем попробовать айс-флоатинг — купание в ледяной воде в специальном костюме (за доплату). Затем мы отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, размещение 2-местное
- 2 завтрака
- Трансферы из/в аэропорт Мурманска
- Транспорт по маршруту
- Услуги гидов/экскурсоводов, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Мурманск и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - от 10 000 ₽ (зависит от сезона и тарифа отелей, подселения нет)
- Дополнительные услуги на ваше усмотрение (например, баня, сибирский чан)
- Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽ (в зависимости от категории граждан)
- Сани в Териберке в снежный период - около 1500-2500 ₽ с человека
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽ с человека
- Выезд за северным сиянием из Мурманска - 5500 ₽ с человека
- Посещение природного парка «Териберка» - 440 ₽ с человека (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
- Айс-флоатинг - 8000 ₽ с человека, включая трансфер, от 2 человек
- Дополнительные активности в 1-й день (посещение этнодеревни, снегоходы, квадроциклы, поездки в собачьих упряжках) - стоимость и варианты запрашивайте
- Для заездов до 31 мая 2025 для наших путешественников действует акция на сибирский чан - 5900 ₽ вместо 7900 ₽