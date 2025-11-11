Встречаемся и едем в загородный отель в 19 км от Мурманска. Он находится на склоне, с которого открывается великолепный вид на реку Тулома. Заселение будет возможно с 16:00. Вы разместитесь в одном из уникальных домиков: в уютном купольном доме, оборудованном сауной, тёплым полом, ванной с панорамным видом и Wi-Fi либо в зеркальном доме с панорамными окнами.

Вечером — свободное время. По желанию можно забронировать банный чан для парения на свежем воздухе, посетить банный комплекс (он арендуется целиком, но есть и групповые сеансы), насладиться уютной атмосферой кафе с панорамными окнами или принять участие в активностях за доплату, таких как катание на снегоходах или квадроциклах.

Для тех, кто прилетит рано, можем организовать дополнительные активности — снегоходы, квадроциклы, поездки в собачьих упряжках и многое другое. Также можем забронировать для вас на обед столики в ресторанах, трансфер до ресторана оплачивается отдельно. Ужин в глэмпинге необходимо заказать заранее, меню мы отправим вам по запросу.

В случае, если мест в отеле «Резиденция Северное сияние» не будет, мы можем предложить глэмпинг в комплексе «Лапландская деревня» или «Аврора Вилладж».