Северная перезагрузка: Мурманск, поездка в Териберку и ночь в купольном доме

Насладиться панорамными видами, погулять по лучшим фотолокациям и выбрать развлечения по душе
Едем любоваться природными красотами Кольского полуострова и делать цепляющие кадры для соцсетей! Это будет лёгкое путешествие, чтобы «сменить картинку» и перезагрузиться.

Первый день мы проведём в стильном купольном или зеркальном доме
с видом на реку Тулома, оборудованном сауной, тёплым полом и ванной.

Во второй день насладимся северными просторами и отыщем все главные фотолокации Териберки: каменный и песчаный пляжи, водопад и брошенный корабль.

В завершение тура вас ждут панорамные виды Мурманска, посещение памятника «Алёша» и осмотр ледокола «Ленин».

А за доплату вы сможете прокатиться по Баренцеву морю и поискать китов, отправиться за северным сиянием, покататься на снегоходах или квадроциклах, расслабиться в банном чане под открытым небом, попробовать айс-флоатинг и многое другое, а мы закажем вам столики в лучших ресторанах Мурманска и Териберки. Это будут запоминающиеся 3 дня на краю земли!

Ближайшие даты:
14
ноя16
ноя18
ноя21
ноя23
ноя25
ноя28
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Дорога из Мурманска в Териберку составит примерно 2,5 часа.
Посадка на корабль во время морской экскурсии возможна по крутой лестнице.
Если вы посещаете регион в период северного сияния, вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией, и наши опытные гиды помогут вам его отыскать. На охоту мы отправляемся ночью. Т. к. северное сияние — это природное явление, мы не можем гарантировать его видимость на 100%.

Проживание. 1 ночь в «Резиденции Северное сияние» 4* (купольный или зеркальный дом), 1 ночь в отеле «Ренессанс Бутик» 4*. Размещение 2-местное.
Возможно размещение в других отелях с корректировкой цены (по согласованию). За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Тур включает прогулки и экскурсии, активные мероприятия по желанию (снегоходы, квадроциклы, и т. д.).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встречаемся и едем в загородный отель в 19 км от Мурманска. Он находится на склоне, с которого открывается великолепный вид на реку Тулома. Заселение будет возможно с 16:00. Вы разместитесь в одном из уникальных домиков: в уютном купольном доме, оборудованном сауной, тёплым полом, ванной с панорамным видом и Wi-Fi либо в зеркальном доме с панорамными окнами.

Вечером — свободное время. По желанию можно забронировать банный чан для парения на свежем воздухе, посетить банный комплекс (он арендуется целиком, но есть и групповые сеансы), насладиться уютной атмосферой кафе с панорамными окнами или принять участие в активностях за доплату, таких как катание на снегоходах или квадроциклах.

Для тех, кто прилетит рано, можем организовать дополнительные активности — снегоходы, квадроциклы, поездки в собачьих упряжках и многое другое. Также можем забронировать для вас на обед столики в ресторанах, трансфер до ресторана оплачивается отдельно. Ужин в глэмпинге необходимо заказать заранее, меню мы отправим вам по запросу.

В случае, если мест в отеле «Резиденция Северное сияние» не будет, мы можем предложить глэмпинг в комплексе «Лапландская деревня» или «Аврора Вилладж».

2 день

Поездка в Териберку

Рано утром после завтрака (возможен формат брекфаст-боксов) мы отправимся в Териберку — знаменитое место на побережье Баренцева моря, известное по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По пути будем делать остановки, чтобы запечатлеть меняющиеся пейзажи.

В самой Териберке вас ждут потрясающие природные локации: водопад, пляж драконьих яиц (каменный пляж) и песчаный пляж, северные качели и выброшенный корабль. В снежный период можно добраться до этих мест на санях (за доплату), в другой сезон — пешком. У вас также будет свободное время для обеда (мы забронируем столик в ресторане) и самостоятельных прогулок по побережью, скалам и сопкам.

У желающих будет возможность совершить прогулку по Баренцеву морю и, если повезёт, увидеть дельфинов и китов (за доплату). Вечером мы вернёмся в Мурманск и разместимся уже в другом отеле. На ужин мы можем забронировать для вас столики в лучших ресторанах города. В завершение дня примерно с сентября по середину апреля есть возможность поехать на охоту за северным сиянием (за доплату).

Внимание! В случае, если дорогу на Териберку заметёт снегом, и она будет перекрыта, мы поедем в Кировск или парк зимних развлечений: кататься на снегоходах или санях, в собачьих упряжках и т. п.

3 день

Экскурсия по Мурманску

Позавтракав, отправляемся исследовать основные достопримечательности Мурманска. Мы посетим памятник «Алёша» на Зелёном мысе, откуда открывается захватывающий вид на город и Кольский залив, а также Абрам-Мыс, с которого просматривается панорама бывшего морского вокзала и ледокола «Ленин». Ледокол — символ Мурманска, первое в мире судно с ядерной силовой установкой. По согласованию с гидом можно посетить внутреннюю экспозицию (за доплату).

После экскурсии — обед в ресторане «Lovi краба» (оплачивается дополнительно), столик мы забронируем для вас заранее. Если ваш рейс вечером, предлагаем попробовать айс-флоатинг — купание в ледяной воде в специальном костюме (за доплату). Затем мы отвезём вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, размещение 2-местное
  • 2 завтрака
  • Трансферы из/в аэропорт Мурманска
  • Транспорт по маршруту
  • Услуги гидов/экскурсоводов, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт в Мурманск и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - от 10 000 ₽ (зависит от сезона и тарифа отелей, подселения нет)
  • Дополнительные услуги на ваше усмотрение (например, баня, сибирский чан)
  • Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽ (в зависимости от категории граждан)
  • Сани в Териберке в снежный период - около 1500-2500 ₽ с человека
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽ с человека
  • Выезд за северным сиянием из Мурманска - 5500 ₽ с человека
  • Посещение природного парка «Териберка» - 440 ₽ с человека (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
  • Айс-флоатинг - 8000 ₽ с человека, включая трансфер, от 2 человек
  • Дополнительные активности в 1-й день (посещение этнодеревни, снегоходы, квадроциклы, поездки в собачьих упряжках) - стоимость и варианты запрашивайте
  • Для заездов до 31 мая 2025 для наших путешественников действует акция на сибирский чан - 5900 ₽ вместо 7900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал. Рекомендуем прилетать дневными рейсами
Завершение: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал. Обратные билеты рекомендуем брать с вылетом после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

