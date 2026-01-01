-
50%
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
«Вместе с шеф-поваром мы приготовим блюда арктической кухни: карпаччо из северного гребешка, тартар из оленины, салат из бастурмы и сочный стейк из оленя»
23 янв в 11:00
30 янв в 08:00
99 900 ₽
199 800 ₽ за человека
Териберка, Мурманск и деревня саамов: приключения на Кольском с поездкой за сиянием и поиском китов
Научиться готовить саамскую уху, сфотографироваться на фоне «северной Авроры» и выйти в море
Начало: Мурманск, 19:00
«Прикоснёмся к суровой истории Мурманска, отведаем блюда местной кухни и погостим у коренных жителей — саамов, — чья жизнь идёт по древним законам и где звучат истории, передаваемые из поколения в поколение»
29 янв в 19:00
5 фев в 19:00
61 400 ₽ за человека
Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние
Приготовить блюда северной кухни, прокатиться на снегоходе, упряжке и банане, встретить оленей
Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23, холл отеля «Конгрес...
22 янв в 17:00
26 янв в 17:00
57 900 ₽ за человека
