Сейчас в Мурманске в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 57 900 до 99 900 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5