Исследуем основные локации и места съёмок фильмов в Териберке
Описание тура
Организационные детали
Групповой тур с аттестованным профессиональным гидом со стажем более 5 лет. 100% гарантия заезда в туры от 1 человека. Возможен тур без проживания. Создаются пропуска в Териберку. Возможен индивидуальный формат по запросу.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, приветственный ужин, выезд на северное сияние
Вы прибудете в Мурманск, заселитесь в гостиницу, отдохнёте и оставите вещи. Вечером состоится ужин в ресторане арктической кухни в центре города и знакомством с группой. После отправимся на охоту за северным сиянием. Выезд продлится 3–5 часов в зависимости от погодных условий и активности сияния. Сбор пройдёт у гостиницы «Азимут», возможна смена нескольких локаций с переездами до 200 км за ночь.
В программе — групповая и индивидуальная фотосъёмка, горячий чай и лёгкие закуски. По завершении вас доставят обратно в Мурманск, а фотографии будут доступны для скачивания через 3–4 дня.
Териберка и морская прогулка в поисках китов
После завтрака отправимся в арктический посёлок Териберка. Дорога из Мурманска займёт около 2 часов с остановками в тундре. По приезде вы увидите кладбище заброшенных кораблей, природные декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры престолов» и «небесные» качели.
Затем состоится морская прогулка на катере с поиском китов: при благоприятных условиях можно будет увидеть горбачей, дельфинов и других морских обитателей. При невозможности выхода в море программа будет заменена.
После вас ждёт обед в местном кафе. Далее посетим пляж «Яйца дракона» с округлыми камнями, дойдём до водопада и полюбуемся Баренцевым морем. Зимой при наличии снега возможна поездка на санях за снегоходом. Вечером — возвращение в Мурманск.
Знакомство с Мурманском
В этот день вы познакомитесь с Мурманском — городом-героем, известным как «ворота в Арктику». Мы осмотрим снаружи первый в мире атомный ледокол «Ленин», посетим Морской вокзал и прогуляемся по основным городским локациям. Увидим мемориал «Алёша» — памятник Защитникам Советского Заполярья, поднимемся на сопку Зелёный мыс с панорамным видом на город.
Далее побываем в мемориальном комплексе, посвящённом морякам, погибшим в мирное время, где расположены рубка подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестигранный маяк. После экскурсии состоится обед, в меню которого — блюда северной кухни.
Деревня саамов и погружение в культуру
В заключительный день вас ждёт поездка в этническую деревню саамов. В дороге проведём около часа. На месте вы познакомитесь с бытом и культурой коренного народа: встретитесь с северными оленями и покормите их ягелем, сделаете фотографии, посетите национальное жилище и посидите на оленьих шкурах. Примете участие в кулинарном мастер-классе, во время которого приготовите саамскую уху, картофель в углях и оленью вырезку, а за чаем узнаете об истории, традициях и языке саамов, в том числе услышите саамскую речь. В завершение вам откроют небольшой ритуальный секрет.
После возвращения в Мурманск — завершение тура. Вылет можно планировать после 20:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отеле 3*
|61 400 ₽
|2-местное проживание в отеле 4*
|73 300 ₽
|Тариф без проживания
|47 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, 1 ужин
- Сопровождение профессиональным гидом
- Транспортное обслуживание
- Охота за северным сиянием (1 выезд)
- Поездка в Териберку на побережье океана
- 2-часовая морская прогулка с поиском китов
- Оформление пропусков в Териберку
- Поездка на санях к океану и к водопаду (при наличии снежного покрова)
- Посещение этнической деревни с оленями
- Экскурсия по Мурманску
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Мурманск и обратно
- Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме 1-го дня)
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Стоимость тура при 1-местном размещении - от 72 400 ₽
- Стоимость тура при 1-местном размещении - от 72 400 ₽
- Обратите внимание: стоимость тура без проживания - 47 400 ₽, стоимость тура при проживании в отеле 4* - от 73 300 ₽ (стоимость в праздничные даты уточняйте)