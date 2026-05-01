Териберка, Мурманск и деревня саамов: приключения на Кольском с поездкой за сиянием и поиском китов

Научиться готовить саамскую уху, сфотографироваться на фоне «северной Авроры» и выйти в море
Настоящий Север ждёт вас! Мы отправимся навстречу северному сиянию, когда небо вспыхивает разноцветными огнями. Вдохнём солёный воздух Баренцева моря на краю земли.

Исследуем основные локации и места съёмок фильмов в Териберке
и прокатимся на катере в надежде встретить китов и дельфинов.

Прикоснёмся к суровой истории Мурманска, отведаем блюда местной кухни и погостим у коренных жителей — саамов, — чья жизнь идёт по древним законам и где звучат истории, передаваемые из поколения в поколение. Вы сможете не только увидеть Арктику, но и прочувствовать её сердцем.

Описание тура

Организационные детали

Групповой тур с аттестованным профессиональным гидом со стажем более 5 лет. 100% гарантия заезда в туры от 1 человека. Возможен тур без проживания. Создаются пропуска в Териберку. Возможен индивидуальный формат по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в отеле, приветственный ужин, выезд на северное сияние

Вы прибудете в Мурманск, заселитесь в гостиницу, отдохнёте и оставите вещи. Вечером состоится ужин в ресторане арктической кухни в центре города и знакомством с группой. После отправимся на охоту за северным сиянием. Выезд продлится 3–5 часов в зависимости от погодных условий и активности сияния. Сбор пройдёт у гостиницы «Азимут», возможна смена нескольких локаций с переездами до 200 км за ночь.

В программе — групповая и индивидуальная фотосъёмка, горячий чай и лёгкие закуски. По завершении вас доставят обратно в Мурманск, а фотографии будут доступны для скачивания через 3–4 дня.

2 день

Териберка и морская прогулка в поисках китов

После завтрака отправимся в арктический посёлок Териберка. Дорога из Мурманска займёт около 2 часов с остановками в тундре. По приезде вы увидите кладбище заброшенных кораблей, природные декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры престолов» и «небесные» качели.

Затем состоится морская прогулка на катере с поиском китов: при благоприятных условиях можно будет увидеть горбачей, дельфинов и других морских обитателей. При невозможности выхода в море программа будет заменена.

После вас ждёт обед в местном кафе. Далее посетим пляж «Яйца дракона» с округлыми камнями, дойдём до водопада и полюбуемся Баренцевым морем. Зимой при наличии снега возможна поездка на санях за снегоходом. Вечером — возвращение в Мурманск.

3 день

Знакомство с Мурманском

В этот день вы познакомитесь с Мурманском — городом-героем, известным как «ворота в Арктику». Мы осмотрим снаружи первый в мире атомный ледокол «Ленин», посетим Морской вокзал и прогуляемся по основным городским локациям. Увидим мемориал «Алёша» — памятник Защитникам Советского Заполярья, поднимемся на сопку Зелёный мыс с панорамным видом на город.

Далее побываем в мемориальном комплексе, посвящённом морякам, погибшим в мирное время, где расположены рубка подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестигранный маяк. После экскурсии состоится обед, в меню которого — блюда северной кухни.

4 день

Деревня саамов и погружение в культуру

В заключительный день вас ждёт поездка в этническую деревню саамов. В дороге проведём около часа. На месте вы познакомитесь с бытом и культурой коренного народа: встретитесь с северными оленями и покормите их ягелем, сделаете фотографии, посетите национальное жилище и посидите на оленьих шкурах. Примете участие в кулинарном мастер-классе, во время которого приготовите саамскую уху, картофель в углях и оленью вырезку, а за чаем узнаете об истории, традициях и языке саамов, в том числе услышите саамскую речь. В завершение вам откроют небольшой ритуальный секрет.

После возвращения в Мурманск — завершение тура. Вылет можно планировать после 20:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в отеле 3*61 400 ₽
2-местное проживание в отеле 4*73 300 ₽
Тариф без проживания47 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, 1 ужин
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Транспортное обслуживание
  • Охота за северным сиянием (1 выезд)
  • Поездка в Териберку на побережье океана
  • 2-часовая морская прогулка с поиском китов
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Поездка на санях к океану и к водопаду (при наличии снежного покрова)
  • Посещение этнической деревни с оленями
  • Экскурсия по Мурманску
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Мурманск и обратно
  • Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме 1-го дня)
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - от 72 400 ₽
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при проживании в отеле 3. Стоимость тура без проживания - 47 400 ₽, стоимость тура при проживании в отеле 4* - от 73 300 ₽ (стоимость в праздничные даты уточняйте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 19:00
Завершение: Мурманск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я создал компанию с одной простой целью — показать вам мой Север и открыть его для вас таким, каким я его знаю и люблю. За годы работы мы познакомили с Кольским
полуостровом более 26 400 путешественников из 28 стран мира. В наших турах вашими проводниками будут только аттестованные гиды со стажем от 5 лет. Мы тщательно выбираем размещение: проверенные отели 3–4*, популярные глэмпинги и уютные базы отдыха, чтобы после насыщенного дня вас ждал полноценный отдых. Мы не отменяем туры из-за недобора группы. А стоимость, которую вы видите при бронировании, всегда окончательная.

