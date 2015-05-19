Познакомиться с Муромом будет интересно не только взрослым, но и детям. Специально для маленьких туристов предусмотрена обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением музея "Хлебная горница". Первым делом мы отправимся в Спасо-Преображенский монастырь, осмотрим его главный собор с деревянной скульптурой Ильи Муромца и побываем в монастырском зоопарке, где живут куры, павлины и лошади.

Следующим пунктом экскурсии 🧭 станет Троицкий монастырь, где сохраняются мощи святых Петра и Февронии. Дети смогут узнать историю 📖 этих праведников и понять, почему их называют покровителями семьи. Далее мы направимся в Благовещенский монастырь, который был основан в 1553 году самим Иваном Грозным. Обитель известна как усыпальница первокрестителей Мурома и место хранения мощей Василия Муромского.

Во время прогулки по городу мы побываем в Окском парке 🌳 и полюбуемся на Оку с его смотровой площадки. Малышам будет интересно посетить аттракционы и попробовать местные лакомства. В центре парка можно видеть гигантскую статую Ильи Муромца, который возвышается на 14-метровом постаменте из камня.

Самая увлекательная часть экскурсии – мастер-класс и дегустация муромских калачей и пряников. Калачи на Руси всегда пользовались любовью. Их можно было увидеть как на царских пиршествах, так и на скромном столе. В Муроме калачи продавали повсюду – практически в каждой харчевне или пекарне. Недаром они размещаются на гербе, дарованном городу Екатериной Великой.

В "Хлебной горнице" мы сможем посмотреть экспозицию, посвященную калачам. Здесь представлено огромное разнообразие хлебобулочных изделий – в виде грибов, гитары, винограда, матрешки. Посетителям рассказывают историю хлеба, предлагают самостоятельно слепить калач или расписать печатный пряник и попить чаю со свежей выпечкой.