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Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Мурома
Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом
Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом

Что вы увидите

  • Окский парк
  • памятник Илье Муромцу
  • музей Хлебная горница
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Троицкий монастырь
  • Благовещенский монастырь.
Познакомиться с Муромом будет интересно не только взрослым, но и детям. Специально для маленьких туристов предусмотрена обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением музея "Хлебная горница". Первым делом мы отправимся в Спасо-Преображенский монастырь, осмотрим его главный собор с деревянной скульптурой Ильи Муромца и побываем в монастырском зоопарке, где живут куры, павлины и лошади.
Следующим пунктом экскурсии 🧭 станет Троицкий монастырь, где сохраняются мощи святых Петра и Февронии. Дети смогут узнать историю 📖 этих праведников и понять, почему их называют покровителями семьи. Далее мы направимся в Благовещенский монастырь, который был основан в 1553 году самим Иваном Грозным. Обитель известна как усыпальница первокрестителей Мурома и место хранения мощей Василия Муромского.
Во время прогулки по городу мы побываем в Окском парке 🌳 и полюбуемся на Оку с его смотровой площадки. Малышам будет интересно посетить аттракционы и попробовать местные лакомства. В центре парка можно видеть гигантскую статую Ильи Муромца, который возвышается на 14-метровом постаменте из камня.
Самая увлекательная часть экскурсии – мастер-класс и дегустация муромских калачей и пряников. Калачи на Руси всегда пользовались любовью. Их можно было увидеть как на царских пиршествах, так и на скромном столе. В Муроме калачи продавали повсюду – практически в каждой харчевне или пекарне. Недаром они размещаются на гербе, дарованном городу Екатериной Великой.
В "Хлебной горнице" мы сможем посмотреть экспозицию, посвященную калачам. Здесь представлено огромное разнообразие хлебобулочных изделий – в виде грибов, гитары, винограда, матрешки. Посетителям рассказывают историю хлеба, предлагают самостоятельно слепить калач или расписать печатный пряник и попить чаю со свежей выпечкой.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей "Хлебная горница" и мастер-класс, а также аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом
Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом
Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом
Экскурсия по городу с посещением музея "Хлебная горница" и мастер-классом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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