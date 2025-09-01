9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по древним городам — это, в том числе, паломничество к святыням. В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдёте всё то, что полезно для души, а также узнаете, в чём его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сказ о купце

Мы прогуляемся по историческому центру и увидим купеческие дома, водонапорную башню XIX столетия и памятник муромскому меценату А. В. Ермакову, вклад которого в благоустройство города увековечен присказкой «Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков». Я расскажу, как преобразился Муром благодаря его неустанной деятельности и с какими препятствиями сталкивался глава города.

Склоны Кремлевских гор

Смотровая площадка Окского парка откроет панорамный вид на величественную реку и самый красивый мост России, связывающий Владимирскую и Нижегородскую области и «поющий» на ветру. Мы увидим старинный железнодорожный мост, входящий в состав транссибирской магистрали и церковь Николы Мокрого, в строительстве которой проявился непокорный нрав муромцев. Вас ждут истории о деревянном Кремле и Екатерине II.

Чудеса и чудотворцы

Взору предстанет храм святых Косьмы и Дамиана, построенный в честь победы над Казанским ханством. Очертаниями памятника шатровой архитектуры XVI века любовались многие державные особы, почему бы не полюбоваться и нам? В древнейшей православной обители — Спасо-Преображенском мужском монастыре — вы увидите русского богатыря Илью Муромца и узнаете, с помощью чего можно «стресс снять и бесов отогнать». Мы вспомним былины, обсудим, каким чудом в Спасском монастыре появился перст героя и наберемся богатырской силушки, испив воды из святого источника. Осмотрим часовню-костницу, будто прибывшую к нам со Святой горы Афон, и монастырскую территорию: побываем на многоголосом птичьем дворе и попробуем традиционные калачи местной пекарни.

Братья и сестры

Христианская история Мурома берет начало на «Старом вышнем городище», где уже несколько веков мирно соседствуют женский и мужской монастыри. В биографиях обителей много ярких страниц, связанных с ключевыми событиями страны и выдающимися личностями. Свято-Троицкий хранит мощи святых Петра и Февронии, а также образец изящного деревянного зодчества XVIII века — храм преподобного Сергия Радонежского. Свято-Благовещенский таит внутри богатое старинное убранство, древние иконы и мощи крестителя Муромской земли — князя Константина.

Организационные детали