9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон - наследие Древней Руси
Путешествие по древним городам — это, в том числе, паломничество к святыням.
В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдёте всё то, что полезно для души, а также узнаете, в чём его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.
Мы прогуляемся по историческому центру и увидим купеческие дома, водонапорную башню XIX столетия и памятник муромскому меценату А. В. Ермакову, вклад которого в благоустройство города увековечен присказкой «Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков». Я расскажу, как преобразился Муром благодаря его неустанной деятельности и с какими препятствиями сталкивался глава города.
Склоны Кремлевских гор
Смотровая площадка Окского парка откроет панорамный вид на величественную реку и самый красивый мост России, связывающий Владимирскую и Нижегородскую области и «поющий» на ветру. Мы увидим старинный железнодорожный мост, входящий в состав транссибирской магистрали и церковь Николы Мокрого, в строительстве которой проявился непокорный нрав муромцев. Вас ждут истории о деревянном Кремле и Екатерине II.
Чудеса и чудотворцы
Взору предстанет храм святых Косьмы и Дамиана, построенный в честь победы над Казанским ханством. Очертаниями памятника шатровой архитектуры XVI века любовались многие державные особы, почему бы не полюбоваться и нам? В древнейшей православной обители — Спасо-Преображенском мужском монастыре — вы увидите русского богатыря Илью Муромца и узнаете, с помощью чего можно «стресс снять и бесов отогнать». Мы вспомним былины, обсудим, каким чудом в Спасском монастыре появился перст героя и наберемся богатырской силушки, испив воды из святого источника. Осмотрим часовню-костницу, будто прибывшую к нам со Святой горы Афон, и монастырскую территорию: побываем на многоголосом птичьем дворе и попробуем традиционные калачи местной пекарни.
Братья и сестры
Христианская история Мурома берет начало на «Старом вышнем городище», где уже несколько веков мирно соседствуют женский и мужской монастыри. В биографиях обителей много ярких страниц, связанных с ключевыми событиями страны и выдающимися личностями. Свято-Троицкий хранит мощи святых Петра и Февронии, а также образец изящного деревянного зодчества XVIII века — храм преподобного Сергия Радонежского. Свято-Благовещенский таит внутри богатое старинное убранство, древние иконы и мощи крестителя Муромской земли — князя Константина.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем авто. В нём должно быть место для гида
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1618 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете читать дальшеуменьшить
в «мировой паутине». Я знаю, где найти эксклюзивный, интересный и, что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей. Умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — тёплые слова благодарности от гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Константин
Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога! Хочу выразить огромную благодарность гиду Ирине! Это экскурсовод с большой буквы. Три часа пролетели как один миг, и было искренне жаль, что экскурсия закончилась. Получили колоссальный читать дальшеуменьшить
объем информации о Муроме. История образования и становления города была преподнесена настолько живо, что казалось, будто мы были рядом с ним во все времена. Сколько чудотворных икон и святынь в монастырях Мурома Ирина нам открыла — уму непостижимо! Впечатлений — масса. Всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Муромом и его достопримечательностями, советую Ирину как человека, который искренне любит свой город, глубоко знает его историю и умеет блестяще преподносить информацию. Ирина, спасибо Вам огромное! Надеюсь еще раз посетить Муром именно с Вашим сопровождением.
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О
Ольга
Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между которыми мы перемещались на нашей машине. Ирина - высокообразованный специалист читать дальшеуменьшить
с широкой эрудицией. Ее рассказ исторически точен и образен. Про каждую икону она может рассказать, кто изображен,какова история создания и обретения, кто и в каких жизненных ситуациях обращается к святому с молитвами. Свв. Илия Муромец, Петр и Феврония, Василий Рязанский, Иулиания - вот лишь некоторые значимые святые, связанные с Муромской землей. Рекомендую всем, кто ждет от экскурсии не собрания баек и небылиц, а вдумчивого погружения в историю и историческое сознание людей прошлых эпох.
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Галина
Замечательный и приятный экскурсовод, интересная подача материала и хорошо поставленная речь, слушать одно удовольствие! Несмотря на дождь и промозглую погоду, экскурсия шла по плану, по времени, мы никуда не бежали, не торопились, всегда было время на посмотреть, купить что то, поставить свечки и тд. Спасибо огромное, все очень понравилось! Всем советую, не пожалеете!
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Светлана
Были на экскурсии с Ириной с семьёй. Хочу поблагодарить ее за интересный рассказ! Получили от экскурсии то, что хотели: подробный рассказ об истории Мурома, знакомство с основными достопримечательностями. Маршрут продуман, 3 часа пролетели незаметно. Спасибо, Ирина! После Вашей экскурсии хочется вернуться в Муром ещё раз, теперь летом😊
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Ольга
Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод, увлеченный и хорошо подготовленный специалист. Экскурсию заказывали смешанную пешеходная+машина, пересмотрели весь центр Мурома, побывали на многих достопримечательностях и видовых точках, успели посетили три монастыря. Для терпеливых и любознательных - очень рекомендую.
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Елена
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
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