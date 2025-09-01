9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)

Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон - наследие Древней Руси
Путешествие по древним городам — это, в том числе, паломничество к святыням.

В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдёте всё то, что полезно для души, а также узнаете, в чём его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.
4.9
53 отзыва
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)

Описание экскурсии

Сказ о купце

Мы прогуляемся по историческому центру и увидим купеческие дома, водонапорную башню XIX столетия и памятник муромскому меценату А. В. Ермакову, вклад которого в благоустройство города увековечен присказкой «Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков». Я расскажу, как преобразился Муром благодаря его неустанной деятельности и с какими препятствиями сталкивался глава города.

Склоны Кремлевских гор

Смотровая площадка Окского парка откроет панорамный вид на величественную реку и самый красивый мост России, связывающий Владимирскую и Нижегородскую области и «поющий» на ветру. Мы увидим старинный железнодорожный мост, входящий в состав транссибирской магистрали и церковь Николы Мокрого, в строительстве которой проявился непокорный нрав муромцев. Вас ждут истории о деревянном Кремле и Екатерине II.

Чудеса и чудотворцы

Взору предстанет храм святых Косьмы и Дамиана, построенный в честь победы над Казанским ханством. Очертаниями памятника шатровой архитектуры XVI века любовались многие державные особы, почему бы не полюбоваться и нам? В древнейшей православной обители — Спасо-Преображенском мужском монастыре — вы увидите русского богатыря Илью Муромца и узнаете, с помощью чего можно «стресс снять и бесов отогнать». Мы вспомним былины, обсудим, каким чудом в Спасском монастыре появился перст героя и наберемся богатырской силушки, испив воды из святого источника. Осмотрим часовню-костницу, будто прибывшую к нам со Святой горы Афон, и монастырскую территорию: побываем на многоголосом птичьем дворе и попробуем традиционные калачи местной пекарни.

Братья и сестры

Христианская история Мурома берет начало на «Старом вышнем городище», где уже несколько веков мирно соседствуют женский и мужской монастыри. В биографиях обителей много ярких страниц, связанных с ключевыми событиями страны и выдающимися личностями. Свято-Троицкий хранит мощи святых Петра и Февронии, а также образец изящного деревянного зодчества XVIII века — храм преподобного Сергия Радонежского. Свято-Благовещенский таит внутри богатое старинное убранство, древние иконы и мощи крестителя Муромской земли — князя Константина.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем авто. В нём должно быть место для гида
  • Остаток стоимости экскурсии оплачивается наличными

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1618 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете
читать дальшеуменьшить

в «мировой паутине». Я знаю, где найти эксклюзивный, интересный и, что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей. Умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — тёплые слова благодарности от гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
1
3
2
2
1
К
Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
Хочу выразить огромную благодарность гиду Ирине! Это экскурсовод с большой буквы. Три часа пролетели как один миг, и было искренне жаль, что экскурсия закончилась.
Получили колоссальный
читать дальшеуменьшить

объем информации о Муроме. История образования и становления города была преподнесена настолько живо, что казалось, будто мы были рядом с ним во все времена.
Сколько чудотворных икон и святынь в монастырях Мурома Ирина нам открыла — уму непостижимо! Впечатлений — масса.
Всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Муромом и его достопримечательностями, советую Ирину как человека, который искренне любит свой город, глубоко знает его историю и умеет блестяще преподносить информацию.
Ирина, спасибо Вам огромное! Надеюсь еще раз посетить Муром именно с Вашим сопровождением.

Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между которыми мы перемещались на нашей машине. Ирина - высокообразованный специалист
читать дальшеуменьшить

с широкой эрудицией. Ее рассказ исторически точен и образен. Про каждую икону она может рассказать, кто изображен,какова история создания и обретения, кто и в каких жизненных ситуациях обращается к святому с молитвами. Свв. Илия Муромец, Петр и Феврония, Василий Рязанский, Иулиания - вот лишь некоторые значимые святые, связанные с Муромской землей. Рекомендую всем, кто ждет от экскурсии не собрания баек и небылиц, а вдумчивого погружения в историю и историческое сознание людей прошлых эпох.

Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех
Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех
Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Замечательный и приятный экскурсовод, интересная подача материала и хорошо поставленная речь, слушать одно удовольствие! Несмотря на дождь и промозглую погоду, экскурсия шла по плану, по времени, мы никуда не бежали, не торопились, всегда было время на посмотреть, купить что то, поставить свечки и тд. Спасибо огромное, все очень понравилось! Всем советую, не пожалеете!
Замечательный и приятный экскурсовод, интересная подача материала и хорошо поставленная речь, слушать одно удовольствие! Несмотря на
Замечательный и приятный экскурсовод, интересная подача материала и хорошо поставленная речь, слушать одно удовольствие! Несмотря на
Замечательный и приятный экскурсовод, интересная подача материала и хорошо поставленная речь, слушать одно удовольствие! Несмотря на
Замечательный и приятный экскурсовод, интересная подача материала и хорошо поставленная речь, слушать одно удовольствие! Несмотря на
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Были на экскурсии с Ириной с семьёй. Хочу поблагодарить ее за интересный рассказ! Получили от экскурсии то, что хотели: подробный рассказ об истории Мурома, знакомство с основными достопримечательностями.
Маршрут продуман, 3 часа пролетели незаметно. Спасибо, Ирина! После Вашей экскурсии хочется вернуться в Муром ещё раз, теперь летом😊
Были на экскурсии с Ириной с семьёй. Хочу поблагодарить ее за интересный рассказ! Получили от экскурсии
Были на экскурсии с Ириной с семьёй. Хочу поблагодарить ее за интересный рассказ! Получили от экскурсии
Были на экскурсии с Ириной с семьёй. Хочу поблагодарить ее за интересный рассказ! Получили от экскурсии
Были на экскурсии с Ириной с семьёй. Хочу поблагодарить ее за интересный рассказ! Получили от экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод, увлеченный и хорошо подготовленный специалист. Экскурсию заказывали смешанную пешеходная+машина, пересмотрели весь центр Мурома, побывали на многих достопримечательностях и видовых точках, успели посетили три монастыря. Для терпеливых и любознательных - очень рекомендую.
Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурома

Похожие экскурсии на «Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)»

Муром впервые
Пешая
2 часа
276 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Муром
Пешая
2.5 часа
229 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7194 ₽ за всё до 10 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
2 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - город любви и силы
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Муром купеческий и современный
Пешая
1.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5072 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Муроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Муроме
от 9900 ₽ за экскурсию