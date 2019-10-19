9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон — наследие Древней Руси

Ирина
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Ирина – ваш гид
Путешествие по старорусским городам — это, прежде всего, паломничество к святыням.

В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдете все то, что целительно и мило для души, а также узнаете, в чем его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.
3900 ₽
2535 за экскурсию
скидка35%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром

Что вас ожидает

Сказ о купце
Мы прогуляемся по историческому центру и увидим купеческие дома, водонапорную башню XIX столетия и памятник муромскому меценату А.В. Ермакову, вклад которого в благоустройство города увековечен присказкой «Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков». Я расскажу, как преобразился Муром благодаря его неустанной деятельности и с какими препятствиями сталкивался глава города.

Склоны Кремлевских гор
Смотровая площадка Окского парка откроет панорамный вид на величественную реку и самый красивый мост России, связывающий Владимирскую и Нижегородскую области и «поющий» на ветру. Мы увидим старинный железнодорожный мост, входящий в состав транссибирской магистрали и церковь Николы Мокрого, в строительстве которой проявился непокорный нрав муромцев. Вас ждут истории о деревянном Кремле и Екатерине II.

Чудеса и чудотворцы
Взору предстанет храм святых Косьмы и Дамиана, построенный в честь победы над Казанским ханством. Очертаниями памятника шатровой архитектуры XVI века любовались многие державные особы, почему бы не полюбоваться и нам? В древнейшей православной обители — Спасо-Преображенском мужском монастыре — вы увидите русского богатыря Илью Муромца и узнаете, с помощью чего можно «стресс снять и бесов отогнать». Мы вспомним былины, обсудим, каким чудом в Спасском монастыре появился перст героя и наберемся богатырской силушки, испив воды из святого источника. Осмотрим часовню-костницу, будто прибывшую к нам со Святой горы Афон, и монастырскую территорию: побываем на многоголосом птичьем дворе и попробуем традиционные калачи местной пекарни.

Братья и сестры
Христианская история Мурома берет начало на «Старом вышнем городище», где уже несколько веков мирно соседствуют женский и мужской монастыри. В биографиях обителей много ярких страниц, связанных с ключевыми событиями страны и выдающимися личностями. Свято-Троицкий хранит мощи святых Петра и Февронии, а также образец изящного деревянного зодчества XVIII века — храм преподобного Сергия Радонежского. Свято-Благовещенский таит внутри богатое старинное убранство, древние иконы и мощи крестителя Муромской земли — князя Константина.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но также может проходить на вашем личном автомобиле или же на трансфере — за дополнительную плату.
  • Возможно сопровождение организованных групп.
  • Дополнительных расходов нет.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Увидеть древний, сказочный, святой Муром

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете в «мировой паутине». Я не только знаю, где найти эксклюзивный, интересный и , что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей, но и умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — теплые слова благодарности гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 октября 2019
Ирина, очень грамотный и любящий Муром экскурсовод. Прошли интересным маршрутом через город. Эта экскурсия и сам город располагает для паломничества и прогулок. Побывали на колокольне, впервые в жизни. И впервые попробовали еду в трапезной монастыря, очень вкусно.
13 октября 2019
Спасибо, Ирине, за возможность прикоснуться к истории великого города и людей его прославившего. Наша компания была очень разновозрастная, среди нас была бабушка 70 лет и внучка 7, но экскурсия запомнилась и впечатлила каждого! Рекомендую Ирину своим друзьям, как профессионала своего дела!
Anna
20 августа 2019
Потрясающий город, отличная экскурсия. Большое спасибо за рассказ о прекрасном городе Муром. У Ирины очень приятный голос,три часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендую всем туристам.
5 августа 2019
Отличная экскурсия! Так совпало, что мы приехали в Муром на день города, и наш экскурсовод помимо основной программы рассказала и о празднике и о программе празднования, посоветовала хорошие места для ужина. Экскурсия интересная, заинтересовала и детей и взрослых, нам ответили на все вопросы и день прошел очень позитивно. Спасибо за знакомство с Муромом!
21 июля 2019
Замечательная Ирина, увлекательный рассказ о городе, его истории, о святынях. Ирина дала после экскурсии достаточно полезных рекомендаций, по которым продолжили своё путешествие самостоятельно. Во время экскурсии есть время на покупку сувениров, остановится на чем то более подробно. Видно что Ирина увлечена своей работой, любит свой город. Будем рекомендовать друзьям.
19 июля 2019
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию по Мурому! Очень грамотный, профессиональный и эрудированный экскурсовод. Ирина блестяще, красочно, точно и занимательно рассказывала о посещаемых объектах. Она смогла не только обогатить нас знаниями, но и удивить, развеселить и приятно провести эти три часа. Ирина смогла заинтересовать и наших детей, увлекая их загадками, стихами и ребусами по истории Мурома. У Ирины очень приятный голос - поэтому было легко ее слушать. Нам было очень приятно видеть человека искренне любящего свой город и бережно относящегося к культурному наследию. СПАСИБО!
17 июля 2019
Большое спасибо нашему гиду Ирине. Экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Ребенок просто в восторге! Благодаря ей мы узнали много нового и интересного из истории Мурома.
17 июля 2019
Редкий случай профессионального гида , местного жителя и приятного образованного человека - все в одном
Чётко , грамотно, в темпе - три часа пролетели как один миг
Спасибо отдельное за отличную рекомендацию гида в Арзамасе и Дивеево
15 июля 2019
Большое спасибо Ирине за познавательный рассказ о Муроме, мы узнали много нового об этом древнем русском городе, его жителях, составляющих гордость не только этого места, но и всей России.

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