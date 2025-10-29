Мои заказы

Смотровая площадка – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка» в Муроме, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
Пешая
2 часа
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: : у памятника извозчику (ул. Московская, 18)
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 октября 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Дата посещения: 29 октября 2025
    Были на экскурсии с Ириной, всего в группе было 4 человека. Очень понравилась подача экскурсии - шли вместе, Ирина рассказывала
    читать дальше

    интересно, не нудно, как будто просто с давно знакомым человеком шли. Ирина много знает, рассказывала не только про исторические объекты, но и и про современные. Много, что успели посмотреть, время пролетело незаметно.

  • А
    Анна
    9 октября 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Дата посещения: 9 октября 2025
    Была на экскурсии, к сожалению, без семьи. Понравилось очень! С какой любовью Ирина рассказывала о городе, зданиях, монастырях, церквях… и
    читать дальше

    о людях! О тех, кто жил в городе раньше и оставил след в его истории, о тех, о ком складывались городские легенды, о тех, кто посещал город и писал о нем, о тех, кто живет сейчас - кажется, что она знакома с ними всеми! Спасибо!

  • Ю
    Юнона
    6 мая 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Дата посещения: 5 мая 2025
    От души благодарим нашего экскурсовода Ирину за прекрасную прогулку по Мурому! Мы влюбились в этот город, потому что Ирина сама искренне любит и хорошо знает его историю, его жителей, его героев! Спасибо!!!
  • N
    Natalya
    16 ноября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Ирина прекрасный рассказчик, экскурсия интересна и детям и взрослым, проходит оживлено, наполнена интерактивом. Нам оч понравилось!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Ирина, огромное Вам спасибо! Слушать грамотную, красивую, уверенную речь - редкость сегодня, радующая душу. . благодаря Вашим чудесным рассказам, таким
    читать дальше

    живым и ярким, Муром приобрел поклонников. Вернёмся в город летом обязательно!! Уж если в такую погоду (дождь, снег, ветер) мы влюбились в город, что уж тут скажешь. . Спасибо! Спасибо! Спасибо! Всем рекомендуем нашего волшебного гида, Ирину. .

  • Е
    Екатерина
    10 ноября 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Благодарю Ирину за моментальный отклик на мою просьбу, доброжелательность, терпение(я немного задержалась в пути) и организацию экскурсии. Живой и эмоциональный,
    читать дальше

    логичный рассказ, интересные не избитые факты, очень приятный голос, красивая речь. За два часа столько новой информации! Спасибо за душевную, познавательную прогулку! Муром достоин внимания.

  • Н
    Надир
    3 ноября 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Мы получили наслаждение от экскурсии. Ирина произвела на нас неизгладимое впечатление. Глубокое знание истории с четко поставленной речью и хорошими
    читать дальше

    организаторскими способностями говорит нам о том, что Ирина любит свое дело и стремится рассказать туристам, посетившим город, историю Великого города Муром.

  • А
    Анна
    12 октября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Экскурсия немного не оправдала наших ожиданий, которые мы получили, читая восторженные отзывы. Хотелось бы, чтобы Ирина адаптировала ее всё-таки под
    читать дальше

    состав группы (детей), были интересные моменты, но в целом, дети явно скучали. Был момент, когда Ирина выдала недостоверную информацию по исторической дате, что тоже нас смутило, хотя мы ей это сказали, но она не согласилась. В общем экскурсия прошла более или менее, но это не экскурсия на 5 звёзд, и это не трипстеровская экскурсия, потому что трипстеровский гид -это увлеченный гид, который "заражает" своей увлеченностью. Здесь нам этого не хватило.

  • Ф
    Фролов
    7 октября 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Хочу поблагодарить Ирину за общение и интересные истории о городе Муром - про его музеи,исторические здания,площади и парки,про храмы и монастыри,про святых,простых жителях и меценатов. Ирина прекрасный рассказчик!!! Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод!!!
  • К
    Кристина
    28 сентября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Большое спасибо Ирине за экскурсию, ребенок в восторге, очень интересно, весело, с интерактивом, нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Приехав в Муром, хотелось побольше узнать о нем в понятном рассказе, без сильного уклона в даты и церкви.
    Ирина очень увлекательно
    читать дальше

    смогла познакомить нас с историей города. Экскурсия точно была нескучная!
    Ещё хочется отметить красивую речь Ирины, в наше время это редкость. И спасибо за тактичность к нашим пожилым родителям!

  • Е
    Елена
    21 сентября 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Экскурсия на одном дыхании. Супер экскурсовод. Много нового и интересного узнали.
  • Н
    Наталья
    3 сентября 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Спасибо Ирине за интересную экскурсию в г. Муром 01.09.2025 г.
  • О
    Оксана
    27 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Отличная экскурсия! Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Очень интересная, увлекательная и в тоже время познавательная экскурсия. Ирина - прекрасный рассказчик, доброжелательный и внимательный человек. Даже непрекращающийся все время экскурсии дождь не помешал нам насладиться историей этого древнего города. А какие чудесные монастыри- сказка и загляденье!
    Рекомендую!!!
  • А
    Алевтина
    22 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Посетили всей семьёй (2-е взрослых и 2-е детей) экскурсию по Мурому с гидом Ириной. Сказать, что мы остались довольны -
    читать дальше

    это ничего не сказать! Интересная подача, любопытные факты, продуманный маршрут, ребусы для детей, газетные заметки и качественные фото старого Мурома. Рассказ Ирины был и захватывающим и информативным одновременно! Ирина, СПАСИБО Вам БОЛЬШОЕ!

  • Н
    Наталия
    20 августа 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Очень благодарна экскурсоводу Ирине за замечательную и профессионально представленную экскурсию.
    Материал подобран содержательно и раскрывает исторические вехи развития Мурома - удивительного русского города.
  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Впервые были в Муроме, выбрали экскурсию с целью погулять и познакомиться с городом, понять, куда ещё можно сходить. Очень понравилось, Ирина интересно рассказывает, дала нам рекомендации, куда сходить дальше для более детального знакомства с историей и культурой города.
  • А
    Алексей
    14 августа 2025
    Муром: путешествие вглубь веков
    Замечательная экскурсия, Ирина отличный рассказчик, поведала нам много интересных историй.
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
    Были на экскурсии с Ириной 13 августа. Группа разновозрастная - от 7 до 67 лет😁 Экскурсия понравилась всем! Интересно, с юмором, для детей доступно. Отлично погуляли по Мурому и его основным значимым местам. Однозначно рекомендуем!
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Смотровая площадка», 129 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль