состав группы (детей), были интересные моменты, но в целом, дети явно скучали. Был момент, когда Ирина выдала недостоверную информацию по исторической дате, что тоже нас смутило, хотя мы ей это сказали, но она не согласилась. В общем экскурсия прошла более или менее, но это не экскурсия на 5 звёзд, и это не трипстеровская экскурсия, потому что трипстеровский гид -это увлеченный гид, который "заражает" своей увлеченностью. Здесь нам этого не хватило.