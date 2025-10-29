Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: : у памятника извозчику (ул. Московская, 18)
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 октября 2025Муром: путешествие вглубь вековДата посещения: 29 октября 2025Были на экскурсии с Ириной, всего в группе было 4 человека. Очень понравилась подача экскурсии - шли вместе, Ирина рассказывала
- ААнна9 октября 2025Муром: путешествие вглубь вековДата посещения: 9 октября 2025Была на экскурсии, к сожалению, без семьи. Понравилось очень! С какой любовью Ирина рассказывала о городе, зданиях, монастырях, церквях… и
- ЮЮнона6 мая 2025Муром: путешествие вглубь вековДата посещения: 5 мая 2025От души благодарим нашего экскурсовода Ирину за прекрасную прогулку по Мурому! Мы влюбились в этот город, потому что Ирина сама искренне любит и хорошо знает его историю, его жителей, его героев! Спасибо!!!
- NNatalya16 ноября 2025Ирина прекрасный рассказчик, экскурсия интересна и детям и взрослым, проходит оживлено, наполнена интерактивом. Нам оч понравилось!
- ИИрина15 ноября 2025Ирина, огромное Вам спасибо! Слушать грамотную, красивую, уверенную речь - редкость сегодня, радующая душу. . благодаря Вашим чудесным рассказам, таким
- ЕЕкатерина10 ноября 2025Благодарю Ирину за моментальный отклик на мою просьбу, доброжелательность, терпение(я немного задержалась в пути) и организацию экскурсии. Живой и эмоциональный,
- ННадир3 ноября 2025Мы получили наслаждение от экскурсии. Ирина произвела на нас неизгладимое впечатление. Глубокое знание истории с четко поставленной речью и хорошими
- ААнна12 октября 2025Экскурсия немного не оправдала наших ожиданий, которые мы получили, читая восторженные отзывы. Хотелось бы, чтобы Ирина адаптировала ее всё-таки под
- ФФролов7 октября 2025Хочу поблагодарить Ирину за общение и интересные истории о городе Муром - про его музеи,исторические здания,площади и парки,про храмы и монастыри,про святых,простых жителях и меценатов. Ирина прекрасный рассказчик!!! Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод!!!
- ККристина28 сентября 2025Большое спасибо Ирине за экскурсию, ребенок в восторге, очень интересно, весело, с интерактивом, нам очень понравилось!
- ННаталья23 сентября 2025Приехав в Муром, хотелось побольше узнать о нем в понятном рассказе, без сильного уклона в даты и церкви.
Ирина очень увлекательно
- ЕЕлена21 сентября 2025Экскурсия на одном дыхании. Супер экскурсовод. Много нового и интересного узнали.
- ННаталья3 сентября 2025Спасибо Ирине за интересную экскурсию в г. Муром 01.09.2025 г.
- ООксана27 августа 2025Отличная экскурсия! Рекомендую.
- ЕЕкатерина23 августа 2025Очень интересная, увлекательная и в тоже время познавательная экскурсия. Ирина - прекрасный рассказчик, доброжелательный и внимательный человек. Даже непрекращающийся все время экскурсии дождь не помешал нам насладиться историей этого древнего города. А какие чудесные монастыри- сказка и загляденье!
Рекомендую!!!
- ААлевтина22 августа 2025Посетили всей семьёй (2-е взрослых и 2-е детей) экскурсию по Мурому с гидом Ириной. Сказать, что мы остались довольны -
- ННаталия20 августа 2025Очень благодарна экскурсоводу Ирине за замечательную и профессионально представленную экскурсию.
Материал подобран содержательно и раскрывает исторические вехи развития Мурома - удивительного русского города.
- ООльга19 августа 2025Впервые были в Муроме, выбрали экскурсию с целью погулять и познакомиться с городом, понять, куда ещё можно сходить. Очень понравилось, Ирина интересно рассказывает, дала нам рекомендации, куда сходить дальше для более детального знакомства с историей и культурой города.
- ААлексей14 августа 2025Замечательная экскурсия, Ирина отличный рассказчик, поведала нам много интересных историй.
- ЕЕкатерина14 августа 2025Были на экскурсии с Ириной 13 августа. Группа разновозрастная - от 7 до 67 лет😁 Экскурсия понравилась всем! Интересно, с юмором, для детей доступно. Отлично погуляли по Мурому и его основным значимым местам. Однозначно рекомендуем!
