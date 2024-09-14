Памятник Калачу – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Калачу» в Муроме, цены от 1 170 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
Завтра в 08:00
30 сен в 18:30
6 540 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Муром
Пешая
72 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
6 500 за всё до 7 чел.
Муром за 2 часа
Пешая
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Муром за 2 часа
Познакомиться с городом - многогранным и разным, древним и современным
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
30 сен в 13:00
13001 170 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 сентября 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая история. Все прошло легко, весело, познавательно! Спасибо Ксении!
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая история
  • Н
    Наталия
    10 сентября 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Огромно спасибо организаторам (Ксении и Фаине)!!!! Посетили экскурсию 7 сентября. Сразу скажу, что были с двумя подростками, которым, в силу
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    их возраста, пока не очень интересны истории о создании Храмов((((НО!!! В этот раз они были потрясены увиденным и услышанным, т. к. и после экскурсии мы все вместе "переваривали" полученную информацию))))) Легенды и реальность, сплетенные в одно целое…. Это очень интересно и поучительно!!!! Нам все очень понравилась площадь Победы - низкий поклон жителям города за такой мемориал!!!!! Муром - приятный город, не люблю слово "провинциальный")))) В нем своя собственная красота! Кому-то он покажется маленьким и скучным, но нам очень понравился!!!!!

    Огромно спасибо организаторам (Ксении и Фаине)!!!! Посетили экскурсию 7 сентября. Сразу скажу, что были с двумяОгромно спасибо организаторам (Ксении и Фаине)!!!! Посетили экскурсию 7 сентября. Сразу скажу, что были с двумяОгромно спасибо организаторам (Ксении и Фаине)!!!! Посетили экскурсию 7 сентября. Сразу скажу, что были с двумяОгромно спасибо организаторам (Ксении и Фаине)!!!! Посетили экскурсию 7 сентября. Сразу скажу, что были с двумя
  • Б
    Булат
    28 августа 2024
    Добро пожаловать в Муром
    Время с Еленой пролетело совершенно незаметно. Отличный рассказ, переплетающий историю страны, региона, самого Мурома и отдельных зданий. Легко вступает в диалог, обсуждая какие-то заинтересовавшие моменты. Маршрут пеший, но доступен обычными туристам, не вызывает затруднений и последствий.
  • Н
    Нина
    19 августа 2024
    Добро пожаловать в Муром
    Были на экскурсии в Муроме с Еленой. четыре часа очень интересного рассказа о старинном городе, о его жителях, о его
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    истории. Ездили в с. Карачарово - на родину Ильи Муромца. Потрясающее место! Елена нам понравилась, как интересный рассказчик, прекрасный собеседник и просто хороший человек! При составлении маршрута она учла все наши пожелания, четко рассчитала время. Спасибо огромное от имени всей нашей группы!!!

  • Л
    Людмила
    12 августа 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Интересная прогулка, квлекательны рассказ. Понравилось и детям и взрослым
  • И
    Иван
    11 августа 2024
    Добро пожаловать в Муром
    Были на экскурсии семьей. Все остались довольны. Специально опрашивал потом детей. Подростки одобрили и согласились, что знакомиться с городом в компании гида намного интерсней.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Памятник Калачу»

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  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в сентябре 2024
Сейчас в Муроме в категории "Памятник Калачу" можно забронировать 3 экскурсии от 1 170 до 6 540 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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