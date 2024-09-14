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их возраста, пока не очень интересны истории о создании Храмов((((НО!!! В этот раз они были потрясены увиденным и услышанным, т. к. и после экскурсии мы все вместе "переваривали" полученную информацию))))) Легенды и реальность, сплетенные в одно целое…. Это очень интересно и поучительно!!!! Нам все очень понравилась площадь Победы - низкий поклон жителям города за такой мемориал!!!!! Муром - приятный город, не люблю слово "провинциальный")))) В нем своя собственная красота! Кому-то он покажется маленьким и скучным, но нам очень понравился!!!!!