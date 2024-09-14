2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
Завтра в 08:00
30 сен в 18:30
6 540₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
6 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Муром за 2 часа
Познакомиться с городом - многогранным и разным, древним и современным
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
30 сен в 13:00
13001 170₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 сентября 2024Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая история. Все прошло легко, весело, познавательно! Спасибо Ксении!
- ННаталия10 сентября 2024Огромно спасибо организаторам (Ксении и Фаине)!!!! Посетили экскурсию 7 сентября. Сразу скажу, что были с двумя подростками, которым, в силу
- ББулат28 августа 2024Время с Еленой пролетело совершенно незаметно. Отличный рассказ, переплетающий историю страны, региона, самого Мурома и отдельных зданий. Легко вступает в диалог, обсуждая какие-то заинтересовавшие моменты. Маршрут пеший, но доступен обычными туристам, не вызывает затруднений и последствий.
- ННина19 августа 2024Были на экскурсии в Муроме с Еленой. четыре часа очень интересного рассказа о старинном городе, о его жителях, о его
- ЛЛюдмила12 августа 2024Интересная прогулка, квлекательны рассказ. Понравилось и детям и взрослым
- ИИван11 августа 2024Были на экскурсии семьей. Все остались довольны. Специально опрашивал потом детей. Подростки одобрили и согласились, что знакомиться с городом в компании гида намного интерсней.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Памятник Калачу»
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