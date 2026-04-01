Индивидуальная
до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая, непринуждённая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и даме с собачкой, ориентир ...
Завтра в 09:00
24 апр в 09:00
8800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пётр и Феврония: любовь, святость и калачи древнего Мурома
Начало: Площадь Крестьянина, 3А
«Кульминацией путешествия станет дегустация: вы отведаете знаменитые муромские калачи, испечённые по старинным рецептам в Спасо-Преображенском монастыре»
Расписание: В любой день и любое время
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Впервые в Муроме: калачи, Илья Муромец и вид на Оку
Начало: Улица Ленина, 17
«Обязательной остановкой станет забавный и фотогеничный памятник калачу — главному гастрономическому бренду города»
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мурому с любовью: древние святыни, неолит и монастырские калачи
Начало: Пл. Крестьянина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в древний Муром: калачи, богатыри и монастыри на Оке
Начало: Площадь Крестьянина, 3А
Расписание: по согласованию
8700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Калачи, любовь, ромашки: тайны и сила былинного Мурома
Начало: Памятник Петру и Февронии, пл. Крестьянина
Расписание: По договоренности
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Гастрономические»
Сколько стоит экскурсия по Мурому в апреле 2026
Сейчас в Муроме в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5000 до 8800. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мурома, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026