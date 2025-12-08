Горный воздух, отвесные скалы и шум падающей воды — всё это ждёт вас в Чегемском ущелье. Вы узнаете о традициях местных народов, географии и природных феноменах Кавказа. Насладитесь видами и, если захотите, полетаете на параплане.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Водопад Адай-Суу (в дороге около 50 минут)

Вы пройдёте по живописной тропе через лес вдоль ручья. Высота Малого Чегемского водопада — 30 м.

Чегемская теснина (переезд — 15 минут)

Скалы высотой до 300 м и узкий проход — всего 16 м в ширину. Протяжённость ущелья около 3 км, а его название «Суу-Аузу» переводится как «вода изо рта».

Большие Чегемские водопады

Образуют причудливые ледяные каскады зимой. У вас будет время для прогулки, подъёма на смотровые площадки и покупки сувениров.

Парадром (переезд — 30 минут)

Единственный в России сертифицированный парадром. По желанию можете полетать на параплане, прокатиться на зиплайне или совершить прыжок с горы.

Посёлок Эль-Тюбю (переезд — 10 минут)

Кавказский некрополь — древний могильник 12 века.

Организационные детали