Горный воздух, отвесные скалы и шум падающей воды — всё это ждёт вас в Чегемском ущелье. Вы узнаете о традициях местных народов, географии и природных феноменах Кавказа. Насладитесь видами и, если захотите, полетаете на параплане.
Описание экскурсии
Водопад Адай-Суу (в дороге около 50 минут)
Вы пройдёте по живописной тропе через лес вдоль ручья. Высота Малого Чегемского водопада — 30 м.
Чегемская теснина (переезд — 15 минут)
Скалы высотой до 300 м и узкий проход — всего 16 м в ширину. Протяжённость ущелья около 3 км, а его название «Суу-Аузу» переводится как «вода изо рта».
Большие Чегемские водопады
Образуют причудливые ледяные каскады зимой. У вас будет время для прогулки, подъёма на смотровые площадки и покупки сувениров.
Парадром (переезд — 30 минут)
Единственный в России сертифицированный парадром. По желанию можете полетать на параплане, прокатиться на зиплайне или совершить прыжок с горы.
Посёлок Эль-Тюбю (переезд — 10 минут)
Кавказский некрополь — древний могильник 12 века.
Организационные детали
- Поездка проходит на Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, УАЗ Патриот или аналогичной модели
- Дополнительные расходы (по желанию): экстремальные развлечения (полёт на параплане — 7000 ₽, зиплайн — 1500 ₽, прыжок с горы — 5000 ₽), обед в одной из локаций по вашему выбору — от 500 ₽ с чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Нальчике
Команда высококвалифицированных, аттестованных, влюблённых в свою республику гидов. С 2015 года занимаемся организацией туров и экскурсий по Кабардино-Балкарии. Мы жители Нальчика и обладаем сведениями, которых нет в интернете и которые передавались из поколения в поколение. Представляем традиционно гостеприимный народ, который любит встречать и радовать путешественников.
