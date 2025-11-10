Приглашаем Вас посетить горное королевство Верхней Балкарии!

Селение Карасу

В нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он совсем небольшой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной, благодаря этому ее можно пить на месте или набрать с собой в поездку. Язык тролля Находится в ущелье Безенги и ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются особенно великолепные фотографии!

Загадочные Голубые озёра

Мы переезжаем в Верхнюю Балкарию. Здесь вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров! Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.

Легендарная Черекская теснина

Проехав знаменитые Голубые Озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого Хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название: «Пронеси, Господи».

Древние Сторожевые башни

Мощная трехъярусная крепость Зылги с замком Курнаят перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого, о котором вы непременно узнаете. А в ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку XVII — XVIII веков. Здесь вы также сможете покататься на высокогорных качелях!

Термальные источники Аушигер

Далее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а обнаружили горячие целебные воды, температура которых составляет от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.

Замок Шато Эркен

Замок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI — XII веков. Это сооружение воздвигнуто посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Вам расскажут и о владельце замка — признанном виноделе России и Европы Тембулате Эркенове. Важная информация: