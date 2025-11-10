Приглашаем вас в уникальное путешествие по Верхней Балкарии, где вы сможете погрузиться в величие прошлого среди старинных родовых башен и остатков древних аулов.
Отправляемся в удивительную Черекскую теснину, где вас ждут
Описание экскурсии
Приглашаем Вас посетить горное королевство Верхней Балкарии!
Селение Карасу
В нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он совсем небольшой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной, благодаря этому ее можно пить на месте или набрать с собой в поездку. Язык тролля Находится в ущелье Безенги и ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются особенно великолепные фотографии!
Загадочные Голубые озёра
Мы переезжаем в Верхнюю Балкарию. Здесь вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров! Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема.
Легендарная Черекская теснина
Проехав знаменитые Голубые Озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого Хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название: «Пронеси, Господи».
Древние Сторожевые башни
Мощная трехъярусная крепость Зылги с замком Курнаят перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого, о котором вы непременно узнаете. А в ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку XVII — XVIII веков. Здесь вы также сможете покататься на высокогорных качелях!
Термальные источники Аушигер
Далее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а обнаружили горячие целебные воды, температура которых составляет от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
Замок Шато Эркен
Замок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI — XII веков. Это сооружение воздвигнуто посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Вам расскажут и о владельце замка — признанном виноделе России и Европы Тембулате Эркенове. Важная информация:
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость индивидуального тура — 24 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника.
- Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне или внедорожнике.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- Питание в кафе с кавказской кухней (около 300 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Посещение термальных источников: позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт или свидетельство о рождении).
Ежедневно в 09:15, 09:30, 09:45.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Тур в мини-группе до 6-8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне или внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней - около 300 руб. /чел.
- Вход в термальные источники (200 руб. /чел. - оплачивается при входе) в случае их посещения
Место начала и завершения?
По адресу проживания туристов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
