Вместе с гидом вы отправитесь вдоль водораздела реки Нальчик и Белой речки, чтобы прикоснуться к следам древнего океана Тетис. Маршрут протяжённостью 9 км проходит по живописным лесным тропам и доступен даже для начинающих. Вас ждут красивые виды, редкие геологические памятники и шанс найти собственный «кусочек истории Земли».

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

от 5000 ₽ за человека

Ваш гид в Нальчике

Виталий Ваш гид в Нальчике

Описание экскурсии

Подъём к Каменному грибу — уникальной геологической формации высотой около 2 метров. На её шляпке сохранились отпечатки аммонитов, обитавших здесь миллионы лет назад.

Спуск к Белой речке — прогулка вдоль её русла среди дикой природы. По пути вы сможете попробовать себя в роли палеонтологов и поискать окаменелости.

Скала Бус — финальная точка маршрута с жёлтыми утёсами и загадочными шаровидными камнями, которые «выкатываются» из скалы на протяжении веков.

Организационные детали