Вместе с гидом вы отправитесь вдоль водораздела реки Нальчик и Белой речки, чтобы прикоснуться к следам древнего океана Тетис. Маршрут протяжённостью 9 км проходит по живописным лесным тропам и доступен даже для начинающих.
Вас ждут красивые виды, редкие геологические памятники и шанс найти собственный «кусочек истории Земли».
Описание экскурсии
Подъём к Каменному грибу — уникальной геологической формации высотой около 2 метров. На её шляпке сохранились отпечатки аммонитов, обитавших здесь миллионы лет назад.
Спуск к Белой речке — прогулка вдоль её русла среди дикой природы. По пути вы сможете попробовать себя в роли палеонтологов и поискать окаменелости.
Скала Бус — финальная точка маршрута с жёлтыми утёсами и загадочными шаровидными камнями, которые «выкатываются» из скалы на протяжении веков.
Организационные детали
- Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость — 9 км, подъём — 150 м.
- Можете взять с собой детей от 8 лет
- Из-за неблагоприятных погодных условий прогулка может быть перенесена
- Наденьте удобную обувь и возьмите 1 л воды. Не помешают треккинговые палки
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Белая речка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 81 туриста
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.
