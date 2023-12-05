Хотите увидеть гладь Голубых озер, живописные ущелья и вдохнуть свежий воздух? Приглашаем вас посетить Верхнюю Балкарию. Это — кладезь первозданной природы и живописных ландшафтов.
Мы проедем насыщенный маршрут к Черекскому ущелью, увидим заброшенный Город мертвых и насладимся видами Старой Балкарии.
Мы проедем насыщенный маршрут к Черекскому ущелью, увидим заброшенный Город мертвых и насладимся видами Старой Балкарии.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Черекское ущелье
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Город мертвых
- Старая Балкария
Описание
Ущелья, город мертвых и другие места Верхней Балкарии Экскурсионный маршрут будет проходить в Черекском ущелье. Мы посетим три голубых озера: нижнее, верхнее и секретное. Далее маршрут будет пролегать через Черекскую теснину с ошеломляющими видами. Затем мы отправимся к Верхней Балкарии, где вы увидите Город мертвых — комплекс древних захоронений и сооружений. После чего мы заезжаем в Старую Балкарию, откуда открываются замечательные виды на ущелье и горы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт и море впечатлений
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- ул. Киримова, 142, Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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