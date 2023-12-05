Хотите увидеть гладь Голубых озер, живописные ущелья и вдохнуть свежий воздух? Приглашаем вас посетить Верхнюю Балкарию. Это — кладезь первозданной природы и живописных ландшафтов. Мы проедем насыщенный маршрут к Черекскому ущелью, увидим заброшенный Город мертвых и насладимся видами Старой Балкарии.

Описание

Ущелья, город мертвых и другие места Верхней Балкарии Экскурсионный маршрут будет проходить в Черекском ущелье. Мы посетим три голубых озера: нижнее, верхнее и секретное. Далее маршрут будет пролегать через Черекскую теснину с ошеломляющими видами. Затем мы отправимся к Верхней Балкарии, где вы увидите Город мертвых — комплекс древних захоронений и сооружений. После чего мы заезжаем в Старую Балкарию, откуда открываются замечательные виды на ущелье и горы.