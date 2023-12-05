Верхняя Балкария

Индивидуальная экскурсия в Нальчике
Хотите увидеть гладь Голубых озер, живописные ущелья и вдохнуть свежий воздух? Приглашаем вас посетить Верхнюю Балкарию. Это — кладезь первозданной природы и живописных ландшафтов.

Мы проедем насыщенный маршрут к Черекскому ущелью, увидим заброшенный Город мертвых и насладимся видами Старой Балкарии.
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Ближайшие даты:
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Черекское ущелье
  • Голубые озера
  • Черекская теснина
  • Город мертвых
  • Старая Балкария

Описание

Ущелья, город мертвых и другие места Верхней Балкарии Экскурсионный маршрут будет проходить в Черекском ущелье. Мы посетим три голубых озера: нижнее, верхнее и секретное. Далее маршрут будет пролегать через Черекскую теснину с ошеломляющими видами. Затем мы отправимся к Верхней Балкарии, где вы увидите Город мертвых — комплекс древних захоронений и сооружений. После чего мы заезжаем в Старую Балкарию, откуда открываются замечательные виды на ущелье и горы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт и море впечатлений
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
ул. Киримова, 142, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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