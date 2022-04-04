Приэльбрусье - 3 поляны

Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище

4
2 отзыва
Индивидуальная
Эльбрус — одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины — незабываемое зрелище.

Предлагаем вам подняться на высоту 3800 метров и в полной мере оценить его величественную красоту.

Мы поднимемся наверх по канатной дороге, а по пути заедем попить нарзана прямо из источника.
Приэльбрусье - 3 поляны
Приэльбрусье - 3 поляны
Приэльбрусье - 3 поляны
Приэльбрусье - 3 поляны
Приэльбрусье - 3 поляны
Приэльбрусье - 3 поляны

Что вас ожидает 🤩

  • Эльбрус
  • Ущелье реки Адыр-Су
  • Гора Чегет (в среду)
  • Долина Нарзанов
Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото. А каково побывать на склоне пятитысечника – высота Эльбруса 5642м. н. у. м. . Словно гигантский айсберг среди окружающих его заснеженных торсов, возвышается воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа. Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Десятки альпинистских лагерей, многочисленные турбазы и гостиницы привлекают туда альпинистов, лыжников и активных туристов.
Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями, любоваться природой и испытывать себя на прочность, но и за счастьем, т. к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно многие знаменитые и великие властители, полководцы, устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и предания. Обо всем это и многом другом Вы узнаете из нашей экскурсии в Приэльбрусье. А самое главное, Вы получите море восторженных впечатлений от увиденного.

Как писал знаменитый дагестанский поэт Расул Гамзатов:

    Не бойтесь здесь лишиться зренья
    От красоты,
    Не бойтесь головокруженья

    От высоты!

    Экскурсия в Приэльбрусье – самая высокогорная! Во время экскурсии действительно может быть головокружение от высоты и нехватки кислорода, т. к. туристы при желании поднимаются на высоту 3000м., 3500м., 3800м. над уровнем моря.
    Такая однодневная экскурсия рассчитана на весь день. Наши туристы посещают ущелье реки Адыр-Су, где поднимаются по ступенькам, по склонам горы Чегет поднимаются канатно-кресельной дорогой(только в среду!), а на Эльбрусе в вагончиках. На обратном пути все желающие попробуют знаменитый приэльбрусский нарзан на поляне нарзанов.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное и транспортное обслуживание
    • Страховка пассажиров
    Что не входит
    • Питание
    • Подъемы на канатных дорогах
    • 150 рублей за посещение территории национального парка "Приэльбрусье"
    Место начала и завершения?
    Назначает турист
    Когда и сколько длится
    Когда: в любой день, в 8.00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Обязательно возьмите с собой документы
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    в любой день, в 8.00

    Отзывы от туристов

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