Путешествие из Нальчика в Черекское ущелье

По пути - Язык Тролля, Голубые озёра, водопад Тыжынты-Суу и горные красоты
Черекское ущелье — сокровищница Кабардино-Балкарии.

По дороге к нему мы увидим много чудес природы: яркие Голубые озёра, скальный выступ Язык Тролля и водопад Тыжынты-Суу.

Побываем на руинах древних селений, поговорим о богатой культуре местных народов и полюбуемся невообразимыми панорамами в самом сердце горной республики.
Описание экскурсии

Село Карасу — живописное место среди гор, откуда открываются прекрасные виды.

Карстовые Голубые озёра с необычным, насыщенно-бирюзовым цветом воды.

Язык Тролля — эффектный выступ скалы с панорамным видом на горные просторы.

Водопад Тыжынты-Суу с тонкими, почти прозрачными струями, ниспадающими с высоты.

Черекская теснина — природное чудо с крутыми скалами и захватывающей глубиной ущелья.

Село Верхняя Балкария с башней Абай-Кала и руинами древнего поселения. Здесь же — обед в национальном ресторане с видом на горы.

Вы узнаете о геологическом происхождении Черекского ущелья и особенностях местного рельефа, услышите легенды и исторические факты, связанные с культурой и традициями местных народов, обсудите уникальную экосистему региона.

Примерный тайминг

8:30 — старт из Нальчика. Время в пути до первой остановки — 30–60 мин
9:00 — село Карасу
9:30 — водопад Тыжынты-Суу
10:00 — Язык Тролля
12:00 — Голубые озёра
13:30 — Черекская теснина
15:00 — село Верхняя Балкария
17:00 — возвращение в Нальчик

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали

  • Едем на на комфортабельном внедорожнике Nissan Pathfinder или аналоге
  • Питание не включено в стоимость. Средний чек в кафе — от 600 до 1000 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Нальчике
Я — увлеченный и опытный гид, специализируюсь на проведении джип-туров по живописным уголкам Кабардино-Балкарии. Моя цель — создать для каждого гостя незабываемое приключение, наполненное яркими впечатлениями, захватывающими видами и глубоким
погружением в культуру и историю республики. Мы с командой не просто показываем достопримечательности, а рассказываем истории, оживляем легенды и помогаем почувствовать дух этого уникального места. Стараемся быть интересными и приятными собеседниками, способными поддержать беседу на самые разные темы. Водительский стаж (категория B, C): уверенное вождение внедорожника по горным дорогам и бездорожью.

