По дороге к нему мы увидим много чудес природы: яркие Голубые озёра, скальный выступ Язык Тролля и водопад Тыжынты-Суу.
Побываем на руинах древних селений, поговорим о богатой культуре местных народов и полюбуемся невообразимыми панорамами в самом сердце горной республики.
Описание экскурсии
Село Карасу — живописное место среди гор, откуда открываются прекрасные виды.
Карстовые Голубые озёра с необычным, насыщенно-бирюзовым цветом воды.
Язык Тролля — эффектный выступ скалы с панорамным видом на горные просторы.
Водопад Тыжынты-Суу с тонкими, почти прозрачными струями, ниспадающими с высоты.
Черекская теснина — природное чудо с крутыми скалами и захватывающей глубиной ущелья.
Село Верхняя Балкария с башней Абай-Кала и руинами древнего поселения. Здесь же — обед в национальном ресторане с видом на горы.
Вы узнаете о геологическом происхождении Черекского ущелья и особенностях местного рельефа, услышите легенды и исторические факты, связанные с культурой и традициями местных народов, обсудите уникальную экосистему региона.
Примерный тайминг
8:30 — старт из Нальчика. Время в пути до первой остановки — 30–60 мин 9:00 — село Карасу 9:30 — водопад Тыжынты-Суу 10:00 — Язык Тролля 12:00 — Голубые озёра 13:30 — Черекская теснина 15:00 — село Верхняя Балкария 17:00 — возвращение в Нальчик
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.
Организационные детали
Едем на на комфортабельном внедорожнике Nissan Pathfinder или аналоге
Питание не включено в стоимость. Средний чек в кафе — от 600 до 1000 ₽ за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марат — ваша команда гидов в Нальчике
Я — увлеченный и опытный гид, специализируюсь на проведении джип-туров по живописным уголкам Кабардино-Балкарии. Моя цель — создать для каждого гостя незабываемое приключение, наполненное яркими впечатлениями, захватывающими видами и глубоким
погружением в культуру и историю республики.
Мы с командой не просто показываем достопримечательности, а рассказываем истории, оживляем легенды и помогаем почувствовать дух этого уникального места. Стараемся быть интересными и приятными собеседниками, способными поддержать беседу на самые разные темы.
Водительский стаж (категория B, C): уверенное вождение внедорожника по горным дорогам и бездорожью.