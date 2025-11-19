Черекское ущелье — сокровищница Кабардино-Балкарии. По дороге к нему мы увидим много чудес природы: яркие Голубые озёра, скальный выступ Язык Тролля и водопад Тыжынты-Суу. Побываем на руинах древних селений, поговорим о богатой культуре местных народов и полюбуемся невообразимыми панорамами в самом сердце горной республики.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Село Карасу — живописное место среди гор, откуда открываются прекрасные виды.

Карстовые Голубые озёра с необычным, насыщенно-бирюзовым цветом воды.

Язык Тролля — эффектный выступ скалы с панорамным видом на горные просторы.

Водопад Тыжынты-Суу с тонкими, почти прозрачными струями, ниспадающими с высоты.

Черекская теснина — природное чудо с крутыми скалами и захватывающей глубиной ущелья.

Село Верхняя Балкария с башней Абай-Кала и руинами древнего поселения. Здесь же — обед в национальном ресторане с видом на горы.

Вы узнаете о геологическом происхождении Черекского ущелья и особенностях местного рельефа, услышите легенды и исторические факты, связанные с культурой и традициями местных народов, обсудите уникальную экосистему региона.

Примерный тайминг

8:30 — старт из Нальчика. Время в пути до первой остановки — 30–60 мин

9:00 — село Карасу

9:30 — водопад Тыжынты-Суу

10:00 — Язык Тролля

12:00 — Голубые озёра

13:30 — Черекская теснина

15:00 — село Верхняя Балкария

17:00 — возвращение в Нальчик

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали