Что вас ожидает

Первая остановка — фотолокация с видом на пики гор и сады предгорья сразу после выезда из Нальчика. Тут вы сразу поймёте, куда нас занесло. Увидите яркие природные локации, на фоне которых сделаем классные фотографии.

На Голубое озеро мы приедем, миновав толпы туристов. Это самое необычное, интересное и загадочное чудо природы, известное как «Бездонное око Кавказа».

Черекская теснина — одна из неприступных цитаделей Большого Кавказа. Расположена она в верховьях реки Черек, берущей своё начало в ледниках Главного Кавказского хребта. Тысячелетия назад упорная речка пробила себе дорогу в горах, толще известняковых хребтов, вследствие чего образовался каньон полукилометровой высоты. Здесь мы насладимся чарующей, величественной красотой горных вершин, скал и обрывов.

Фотолокация с видом на Верхнюю Балкарию — по пути будет остановка, на которой сделаем эффектные фото.

Село Верхняя Балкария — похожа на горное царство. Здесь мы увидим старые средневековые горные аулы, родовые башни, каменные развалины старых поселений. В одном из брошенных аулов хорошо сохранился архитектурный памятник, каменная башня, которой более 400 лет. Здесь в одном из уютных кафе с национальным колоритом нам предстоит обед. Я посоветую, какие вкуснейшие блюда национальной кавказской кухни стоит попробовать.

На обратном пути мы вместе насладимся закатом, а вы попробуете себя в качестве пейзажного фотографа. Я раскрою основные приёмы и правила съёмки, а также расскажу про известных художников, которые, как и я, влюбились в Кавказ!

Организационные детали