Я проведу для вас комфортную фотоэкскурсию по живописным и историческим местам Черек-Балкарского ущелья. Со мной вы получите новые знания, впечатления и заряд энергии.
А ещё — профессиональные фотографии, на которых вы с удовольствием позируете на фоне умопомрачительных горных пейзажей.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Первая остановка — фотолокация с видом на пики гор и сады предгорья сразу после выезда из Нальчика. Тут вы сразу поймёте, куда нас занесло. Увидите яркие природные локации, на фоне которых сделаем классные фотографии.
На Голубое озеро мы приедем, миновав толпы туристов. Это самое необычное, интересное и загадочное чудо природы, известное как «Бездонное око Кавказа».
Черекская теснина — одна из неприступных цитаделей Большого Кавказа. Расположена она в верховьях реки Черек, берущей своё начало в ледниках Главного Кавказского хребта. Тысячелетия назад упорная речка пробила себе дорогу в горах, толще известняковых хребтов, вследствие чего образовался каньон полукилометровой высоты. Здесь мы насладимся чарующей, величественной красотой горных вершин, скал и обрывов.
Фотолокация с видом на Верхнюю Балкарию — по пути будет остановка, на которой сделаем эффектные фото.
Село Верхняя Балкария — похожа на горное царство. Здесь мы увидим старые средневековые горные аулы, родовые башни, каменные развалины старых поселений. В одном из брошенных аулов хорошо сохранился архитектурный памятник, каменная башня, которой более 400 лет. Здесь в одном из уютных кафе с национальным колоритом нам предстоит обед. Я посоветую, какие вкуснейшие блюда национальной кавказской кухни стоит попробовать.
На обратном пути мы вместе насладимся закатом, а вы попробуете себя в качестве пейзажного фотографа. Я раскрою основные приёмы и правила съёмки, а также расскажу про известных художников, которые, как и я, влюбились в Кавказ!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf.
- Снимаю на профессиональную камеру Canon. Готовые фотографии получите в течение 7 дней по ссылке на хранилище.
- Дополнительные расходы на питание — обед и перекус — не входят в стоимость. Имейте в виду, что в некоторых местах нет связи, берите с собой наличные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Нальчике
Я Екатерина, пейзажный фотограф, бёрдвотчер и анималист. Вот уже несколько лет снимаю и изучаю пернатых и млекопитающих. С детства любила наблюдать за парящими в небе птицами, а после приобретения фоторужья убедилась в своей любви к природе, с чем с удовольствием поделюсь и с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
5 авг 2025
Ездили на фототур в Верхнюю Балкарию с Екатериной. Поездка очень понравилась:)) Екатерина очень интересно и неспешно рассказывает, с ней было очень комфортно;) Видно, что ей самой КБР очень нравится и
Глеб
2 авг 2025
В конце июля отправились с Екатериной в однодневный фототур на Верхнюю Балкарию.
Экскурсия прошла отлично: комфортное вождение, интересные рассказы о месте и возможность сделать отличные снимки в фотографических локациях.
Если любите размеренный отдых, созерцать природу и птичек, то вам наверняка понравится!
Юлия
2 июл 2025
Экскурсия проведена на отлично! Екатерина прекрасный человек, рассказала много интересного, выдала реквизит - бинокль, чтобы мы могли рассмотреть всё в мельчайших деталях! Давала время насладиться красотами, поохать и поахать)) а ещё нас ждут потрясающие фотографии, которые она делала, так как Катя профессиональный фотограф👍🏻🫶🏻! С удовольствием ещё воспользуемся её услугами! Всем рекомендуем! Катя, огромное вам спасибо за всё 🙏🏻😍!
Входит в следующие категории Нальчика
