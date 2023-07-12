Путешествие в горное королевство: Экскурсия из Нальчика в Верхнюю Балкарию
Приглашаем вас в уникальное путешествие по Верхней Балкарии, где вы сможете погрузиться в величие прошлого среди старинных родовых башен и остатков древних аулов.
Отправляемся в удивительную Черекскую теснину, где вас ждут загадочные Голубые озера и Язык тролля с захватывающей панорамой.
Ощутите расслабление и благотворное влияние термальных источников, а также познакомьтесь с древним замком Шато Эркен. Ваше путешествие обещает быть по-настоящему незабываемым и увлекательным!
Отправляемся в удивительную Черекскую теснину, где вас ждут загадочные Голубые озера и Язык тролля с захватывающей панорамой.
Ощутите расслабление и благотворное влияние термальных источников, а также познакомьтесь с древним замком Шато Эркен. Ваше путешествие обещает быть по-настоящему незабываемым и увлекательным!
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Селение Карасу
- Язык тролля
- Черекская теснина
- Сторожевые башни
- Термальные источники Аушигер
- Замок Шато Эркен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем Вас посетить горное королевство Верхней Балкарии!
Селение КарасуВ нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он совсем небольшой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной, благодаря этому ее можно пить на месте или набрать с собой в поездку. Язык тролля Находится в ущелье Безенги и ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются особенно великолепные фотографии! Загадочные Голубые озераМы переезжаем в Верхнюю Балкарию. Здесь вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров! Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема. Легендарная Черекская теснинаПроехав знаменитые Голубые Озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого Хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название: «Пронеси, Господи». Древние Сторожевые башниМощная трехъярусная крепость Зылги с замком Курнаят перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого, о котором вы непременно узнаете. А в ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку XVII — XVIII веков. Здесь вы также сможете покататься на высокогорных качелях!
Термальные источники АушигерДалее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а обнаружили горячие целебные воды, температура которых составляет от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
Замок Шато ЭркенЗамок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI — XII веков. Это сооружение воздвигнуто посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Вам расскажут и о владельце замка — признанном виноделе России и Европы Тембулате Эркенове. Важно знать: • Необходимо взять с собой документы (паспорт или свидетельство о рождении).
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, также не забудьте взять купальные принадлежности (бассейн с минеральной водой работает нерегулярно, но вдруг вам повезёт!).
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.
Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Тур в мини-группе до 6-8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Вход в термальные источники (200 руб. /чел. — оплачивается при входе) в случае их посещения
- Место начала и завершения?
- Точка сбора - поворот на объездную г. Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- Необходимо взять с собой документы (паспорт или свидетельство о рождении)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 июля 2023
Незабываемые впечатления! Замечательный проводник Одиссей, превосходная компания и потрясающая природа! Огромное спасибо за экскурсию!
А
Анастасия
10 июля 2023
Вчера посетили экскурсию. С погодой крупно повезло. Прогнозировали сильные осадки, однако мы решили рискнуть. Весь путь во время экскурсии погода была великолепной, лишь по возвращении немного пошел дождь. У нас был замечательный гид Хабиб. Он увлеченно рассказывал и время пролетело незаметно. Время пролетело незаметно. Заезжали на обед, еда- это не описать словами, не реально вкусная. Хабиб помогал выбирать нужный ракурс и фотографировал нас. Фотки получились огонь. Рекомендую.
Т
Татьяна
10 июня 2023
Вся экскурсия прошла на высоком уровне. Экскурсовод Геннадий интересно рассказывал, шутил. Все запланированные места посещения я успела посетить. Геннадий отлично и профессионально управляет автомобилем. С утра не повезло с погодой, однако это не испортило общее впечатление от экскурсии. Геннадий забрал из гостиницы проживания и доставил обратно в назначенное время. Советую путешествовать с этим гидом.
О
Ольга
25 мая 2023
Брали две экскурсии - к озеру Гижгит, Чегемским каскадам и Языку Троля. Все превосходно. Красота и величие гор, волшебные водопады, горные реки, перевал - восторг от увиденного. Фотографии получились восхитительные (повезло с погодой, поскольку ездили в мае, когда все цвело). А подъем к озеру Гижгит - это маленький экстрим. Волшебные места, невероятной красоты. И благодарность водителю Сергею! Он рассказал много интересного: о местности, о народе и их обычаях. Спасибо!
И
Ирина
22 мая 2023
Отличная экскурсия! Очень насыщенный и увлекательный маршрут. Проезжали по бездорожью, дважды останавливались для того, чтобы насладиться вкусным шашлыком, форелью и хычинами😋 Пусть не повезло с погодой, но зато провели время в отличной компании и даже поплавали в термальных источниках👍🏼 Огромное спасибо нашему гиду Евгению!
А
Альбина
4 апр 2023
Удивительная красота, горы впечатляют. Прекрасный гид Иван не только показывал нам достопримечательности, но и радовал шутками. Остались полностью удовлетворены нашим путешествием. Группа маленькая, ребята веселые. Кормили в хороших местах. Шорпа божественная просто. Большое всем спасибо за организацию, за экскурсию. Все супер!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика
Групповые
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Голубые озера
Популярные места
Верхняя Балкария
История и культура
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Нальчика
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
в Нальчике
28 авг
29 авг
2 сен
3 сен
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на «Язык Тролля»
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
в точке сбора группы
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
4 700₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании