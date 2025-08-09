В Нальчике можно встретить множество ярких и удивительных птиц. Участники прогуляются по тропе здоровья, перейдут реку Нальчик по красному мостику и поднимутся на гору Малая Кизиловка. Здесь можно наблюдать за птицами, изучать их повадки и делать фотографии с помощью телеобъектива. Прогулка подходит для всех, кто любит природу, от детей до взрослых, и позволяет почувствовать себя настоящим фотографом дикой природы

Описание фото-прогулки

Мы перейдём реку Нальчик по красному мостику в Атажукинском парке

Поднимемся на гору Малая Кизиловка по тропе здоровья

Понаблюдаем за местными пернатыми и изучим их повадки

Научимся различать разные виды по голосу и оперению

Насладимся прогулкой по могучему буковому лесу

Рассмотрим птиц через телеобъектив и попробуем делать фото

Кому подойдёт экскурсия

Интересно будет всем, кто любит природу и заботится о ней. Детям и взрослым, путешественникам из других регионов и жителям Нальчика.

Организационные детали

Каждый участник сможет попробовать себя в качестве наблюдателя и фотографа дикой природы, рассматривая птиц через дальнофокусный телеобъектив Tamron 150-600мм. Если у вас есть бинокль, не лишним будет взять и его.