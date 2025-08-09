В Нальчике можно встретить множество ярких и удивительных птиц.
Участники прогуляются по тропе здоровья, перейдут реку Нальчик по красному мостику и поднимутся на гору Малая Кизиловка. Здесь можно наблюдать за птицами, изучать их повадки и делать фотографии с помощью телеобъектива.
Прогулка подходит для всех, кто любит природу, от детей до взрослых, и позволяет почувствовать себя настоящим фотографом дикой природы
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Уникальные кадры редких птиц
- 🌳 Прогулка по буковому лесу
- 🔭 Использование телеобъектива
- 🎒 Подходит для всей семьи
- 🐦 Изучение повадок птиц
Что можно увидеть
- Атажукинский парк
- Красный мостик
Описание фото-прогулки
- Мы перейдём реку Нальчик по красному мостику в Атажукинском парке
- Поднимемся на гору Малая Кизиловка по тропе здоровья
- Понаблюдаем за местными пернатыми и изучим их повадки
- Научимся различать разные виды по голосу и оперению
- Насладимся прогулкой по могучему буковому лесу
- Рассмотрим птиц через телеобъектив и попробуем делать фото
Кому подойдёт экскурсия
Интересно будет всем, кто любит природу и заботится о ней. Детям и взрослым, путешественникам из других регионов и жителям Нальчика.
Организационные детали
Каждый участник сможет попробовать себя в качестве наблюдателя и фотографа дикой природы, рассматривая птиц через дальнофокусный телеобъектив Tamron 150-600мм. Если у вас есть бинокль, не лишним будет взять и его.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Атажукинском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Нальчике
Я Екатерина, пейзажный фотограф, бёрдвотчер и анималист. Вот уже несколько лет снимаю и изучаю пернатых и млекопитающих. С детства любила наблюдать за парящими в небе птицами, а после приобретения фоторужья убедилась в своей любви к природе, с чем с удовольствием поделюсь и с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 авг 2025
8:августа мы всей семьёй совершили замечательную прогулку с Екатериной. Было очень интересно визуально и по голосу находить в лесу птиц, наблюдать за ними и слушать рассказ нашего гида о каждой
Е
Екатерина
28 июл 2025
Спасибо Екатерине за интересный подход в проведении экскурсии. На мой взгляд экскурсия идеально подходит для подростков, которых не так просто заразить углублением знаний по окружающей среде. И конечно же подойдет путешественникам разных возрастов, увлекающимся орнитологией.
А
Алексей
22 апр 2025
Я наверное в бинокль Екатерины рассмотрел внимательно больше птиц, чем за всю жизнь до этого)
Отличный рассказ увлеченного человека о птицах юга России вообще и встреченных нами на тропе здоровья в
