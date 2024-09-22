Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Моя экскурсия охватывает кремль, центральные улицы, площади и другие знаковые места, но с необычной стороны.



Мы обсудим знаменитые семьи Нижнего Новгорода — как они жили и какие тайны хранили, как город менял свой облик благодаря отдельным династиям, и как династии менялись из-за событий, происходящих в городе.