Моя экскурсия охватывает кремль, центральные улицы, площади и другие знаковые места, но с необычной стороны.
Мы обсудим знаменитые семьи Нижнего Новгорода — как они жили и какие тайны хранили, как город менял свой облик благодаря отдельным династиям, и как династии менялись из-за событий, происходящих в городе.
Мы обсудим знаменитые семьи Нижнего Новгорода — как они жили и какие тайны хранили, как город менял свой облик благодаря отдельным династиям, и как династии менялись из-за событий, происходящих в городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по такому маршруту:
- Улица Большая Покровская — шедевры досоветской архитектуры и семейные проекты советских архитекторов, уникальные дома-коммуны и непарадная сторона центральной улицы
- Нижегородский кремль и площадь Минина и Пожарского — центральная площадь кремля, семейный храм Великого князя Нижегородского и памятник семье
- Верхневолжская набережная — усадьбы Сироткина и Рукавишниковых
О чём поговорим:
- Как семейные интриги Романовых отразились на облике центральной площади кремля
- Какие тайны оберегала династия Кузьмы Минина
- Как купцы-старообрядцы династии Бугровых не могли ужиться с театральным сообществом города
- Как крепостные крестьяне создали купеческую династию Рукавишниковых и сохранили наследие рода при революции
- Как разрушали семьи в раннем СССР
- Как семейный союз архитекторов преобразил центральную улицу
- Какие секреты хранила семья одного из главных революционеров
- Как жили видные нижегородские большевики
- Какие уроки любви можно взять у Фёдора Шаляпина
Организационные детали
Возможна небольшая корректировка маршрута по запросу или на время проведения городских мероприятий либо ремонтных работ.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 367 туристов
Добрый день! Я дипломированный экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. А также городской блогер — обозреваю, изучаю и люблю Нижний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
22 сен 2024
Тема интересная. Форма подачи неоригинальна. Материал рассчитан на неподготовленных людей. Мы преимущественно вспоминали то, что знали и ранее. Но такие темы развивать надо, поскольку сухая информация о датах уже многим стала скучна. Исполнитель старателен, информированный, а опыт подачи дело наживное
И
Илья
14 сен 2024
Анатолий - потрясающий гид. Очень обаятельный человек, интересная нетривиальная подача материала. Очень всём рекомендуем.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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