Вы перенесётесь на Нижегородскую ярмарку 1870 года, где торговали с азартом, рисковали капиталом и пытались перехитрить конкурентов. Вас ждёт захватывающая игра: с ярмарочными деньгами, неожиданными поворотами и торговыми хитростями. И всё это — среди исторических ярмарочных зданий, где когда-то гордо хаживали зажиточные купцы.
Описание квеста
Как проходит игра:
- Вас встретит купчиха Соболихина и познакомит с правилами торговли по-нижегородски
- Вы станете купцами, которые впервые приехали на Нижегородскую ярмарку, и получите кошелёк с игровыми деньгами
- Ваша задача — торговать на ярмарке и приумножить свой капитал
- Победит купец, который заработает больше остальных, но ярмарочные гостинцы получат все участники
Какие задания вас ждут:
- выбрать место для торговой лавки на ярмарке
- решить, какая охрана для неё нужна
- отличить фальшивый товар от настоящего
- и многое другое
На каждом этапе ваш выбор приводит к заработку или потере ярмарочных денег.
На квесте вы узнаете:
- о товарах и купцах, которые торговали на ярмарке
- ярмарочных обычаях и поверьях
- развлечениях и даже преступности
Организационные детали
- Квест проводится с разнообразным реквизитом — деньги, карточки участников, кошельки
- Можем организовать игру для детских коллективов
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижегородской ярмарке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3111 туристов
Я аккредитованный гид по Нижнему Новгороду, переводчик и преподаватель иностранных языков. В своей работе объединяю любовь к городу, огромный интерес к его истории, опыт работы с детьми и подростками, а
