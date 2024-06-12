В 2030 году Дзержинску исполнится 100 лет. Для людей это солидный возраст, а для городов — совсем юный.
Вы увидите знаковые места молодого поселения и узнаете, чем он выделяется среди других мест Нижегородской области.
Узнаете об истории города, совершённых здесь научных открытиях и судьбах их авторов — порой блестящих, порой трагических.
Вы увидите знаковые места молодого поселения и узнаете, чем он выделяется среди других мест Нижегородской области.
Узнаете об истории города, совершённых здесь научных открытиях и судьбах их авторов — порой блестящих, порой трагических.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я расскажу, как появился соцгород, и раскрою тайны столицы химии. Вы услышите, что было в этих краях до революции и чем занимались крестьяне на этих худых и неродимых пахотных землях.
На нашем пути:
- Центр города — площадь Дзержинского и проспект Ленина с сохранившейся застройкой в разных архитектурных стилях советского времени
- Площадь Героев с вечным огнём — память о ВОВ и жизни Дзержинска в этот тяжёлый для страны период
- Площадь Ленина, где на фасаде Дома детского творчества вы увидите впечатляющую мозаику
- Архитектурные символы города — Дом со шпилем и Дворец культуры химиков
- Посёлок Желнино — дзержинская Рублёвка. Это ближайший пригород, хранящий истории местного купечества.
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 18 века. По богатству убранства местные ставили его на второе место во всей Нижегородской губернии.
- Купеческие усадьбы Солиных и Кузнецовых — хорошо сохранившиеся каменные постройки
Организационные детали
- Экскурсия проводится только на вашем автомобиле
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- По запросу я организую транспорт из Нижнего Новгорода до Дзержинска. Цена — 2700 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 37 туристов
Являюсь членом Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижнего Новгорода. Люблю Нижний Новгород, его атмосферу. Вместе с гостями города погружаюсь в слои времени и показываю всё самое интересное. И ценю, когда путешественники,Задать вопрос
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