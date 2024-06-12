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В 2030 году Дзержинску исполнится 100 лет. Для людей это солидный возраст, а для городов — совсем юный.



Вы увидите знаковые места молодого поселения и узнаете, чем он выделяется среди других мест Нижегородской области.



Узнаете об истории города, совершённых здесь научных открытиях и судьбах их авторов — порой блестящих, порой трагических.