Чкаловская лестница, кремль, Стрелка, собор Александра Невского — на берегу между ними километры дорог и набережных, а с Волги они складываются в одну цельную панораму.
За час вы пройдёте на катере вдоль исторического центра Нижнего Новгорода, разберётесь, как устроен город на слиянии двух рек, и посмотрите на его самые узнаваемые места с нового ракурса.
За час вы пройдёте на катере вдоль исторического центра Нижнего Новгорода, разберётесь, как устроен город на слиянии двух рек, и посмотрите на его самые узнаваемые места с нового ракурса.
Описание экскурсии
Маршрут проходит вдоль исторической части города. Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности Нижнего Новгорода с воды:
- Чкаловскую лестницу — один из символов города;
- Нижегородский кремль и высокий волжский откос;
- Нижне-Волжскую набережную;
- знаменитую Стрелку — место слияния Оки и Волги;
- величественный собор Александра Невского;
- стадион «Нижний Новгород».
На борту вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории города, его знаковых местах и лучших панорамных видах на Волге.
Организационные детали
- Прогулка проходит на просторном и устойчивом катере формата катамаран — с минимальной качкой и комфортной посадкой до 10 гостей
- На борту есть тент от солнца и дождя, мягкие диваны, столики для банкета, холодильник, лёд, ведро для шампанского, посуда, красивые бокалы, сервировочные доски, музыка и караоке с двумя микрофонами
- Вы можете взять с собой еду и алкоголь или заказать кейтеринг под ключ за доплату — всё привезём и подготовим к вашему приезду
- По вашему желанию можно сделать остановку для купания. Возможна высадка в г. Бор, рядом с канатной дорогой, чтобы вы вернулись в Нижний Новгород без очередей
- Продолжительность прогулки может быть увеличена по вашему желанию за дополнительную плату
- Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности. Есть спасательные жилеты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 732 туристов
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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