Что вас ожидает

Главные и тайные места Рождественской

Мы встретимся на площади Народного единства, где Кузьма Минин собирал нижегородское ополчение для освобождения Москвы от поляков. Далее отправимся гулять по великолепной Рождественской улице, рассматривая старинные здания в стиле модерн, ампир и классицизм. Заглядывая в рестораны XIX века, секретные дворы и парадные подъезды.

Блиновский пассаж, Горький и Рождественская церковь

Вы оцените стилизованный под Древнюю Русь Блиновский пассаж и потрясающую Рождественскую церковь, построенную Григорием Строгановым в 1715 году. Полюбуетесь ее изящной резьбой, деревянным иконостасом, древней плащаницей и яркими куполами. Отыщете ночлежку, где ночевал Максим Горький, и узнаете интересные факты о босяках из пьесы «На дне».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.