Рождественская — «шкатулка с секретом»

Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом

Во времена Нижегородской ярмарки Рождественская была «визитной карточкой» города.

Именно здесь строились доходные дома, торговые пассажи, банковские здания, магазины и гостиницы.

Вы увидите сохранившиеся артефакты прошлых столетий, услышите о местных купцах и раскроете детали соляной аферы, всколыхнувшей всю страну.
Рождественская — «шкатулка с секретом»
Рождественская — «шкатулка с секретом»
Рождественская — «шкатулка с секретом»
Рождественская — «шкатулка с секретом»
Рождественская — «шкатулка с секретом»
Рождественская — «шкатулка с секретом»
Рождественская — «шкатулка с секретом»

Что вас ожидает

Главные и тайные места Рождественской

Мы встретимся на площади Народного единства, где Кузьма Минин собирал нижегородское ополчение для освобождения Москвы от поляков. Далее отправимся гулять по великолепной Рождественской улице, рассматривая старинные здания в стиле модерн, ампир и классицизм. Заглядывая в рестораны XIX века, секретные дворы и парадные подъезды.

Блиновский пассаж, Горький и Рождественская церковь

Вы оцените стилизованный под Древнюю Русь Блиновский пассаж и потрясающую Рождественскую церковь, построенную Григорием Строгановым в 1715 году. Полюбуетесь ее изящной резьбой, деревянным иконостасом, древней плащаницей и яркими куполами. Отыщете ночлежку, где ночевал Максим Горький, и узнаете интересные факты о босяках из пьесы «На дне».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника Минину и Пожарскому
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Имея опыт работы архитектором, люблю «читать» город и рассказывать о нем друзьям, гостям и нижегородцам. Закончила профессиональные курсы экскурсоводов УЦ «Просвещение», член Нижегородской гильдии экскурсоводов, аккредитована для работы в Нижегородском кремле. Рассказывать о том, какая я хорошая, нет смысла — лучше приходите на экскурсии и мы очень интересно поговорим. Уверена, скучно не будет.
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