Вас ждёт невероятное приключение — сплав на сапах по реке Суринь, которая зимой не замерзает, а медленно бежит на фоне заснеженных берегов и деревьев. Таких мест в России всего несколько. Можете не переживать о комфорте: каждому мы выдадим водонепроницаемую экипировку. А ещё поделимся интересными фактами об этой местности, накормим и сделаем классные фото!
Описание водной прогулки
Путешествие начнётся в городе Ворсма в 65 км от Нижнего Новгорода. Переоденемся в специальные костюмы, попьём кофе и отправимся на внедорожнике к месту старта — озеру Ключик (дорога займёт 15 минут).
На озере выдадим всё необходимое снаряжение и проведём инструктаж.
Наконец, вы выйдете на воду и около 1,5 часов будете не спеша плыть по течению, наслаждаясь видами вокруг. Инструктор позаботится о вашей безопасности и нереально крутых фото с прогулки!
Финишируем на озере Тосканка: переоденемся, а затем нас ждёт ароматный чай с горячими бутербродами. Либо можно дополнительно заказать вкуснейший обед: уха из стерляди, блины, домашняя настойка или глинтвейн. После обеда мы привезём вас обратно в Ворсму.
По пути гид расскажет:
- Почему не замерзают озеро Ключик и речка Суринь
- Отчего вода здесь ярко-голубого цвета
- И где же живёт бобёр:)
Организационные детали
- Можем организовать трансфер на микроавтобусе из Нижнего Новгорода до Ворсмы из расчета 1250 ₽ за чел.
- В стоимость включён чай и горячие бутерброды, за 700 ₽ с человека можно заказать полноценный горячий обед
- С вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Кому подойдёт прогулка
- Специальная физическая подготовка не требуется. Подойдёт новичкам и даже тем, кто не умеет плавать
- Рекомендуем прогулку путешественникам старше 16 лет
Важно знать
- Мы полностью позаботились о вашем комфорте и безопасности. Каждый получит необходимую водонепроницаемую экипировку — верхнюю одежду, сапоги, носки и рукавицы. Вам потребуются только тёплая и удобная спортивная одежда и шапка
- Мы не допускаем до прогулки людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также запрещено употреблять алкоголь на всём протяжении сплава (до обеда)
- Прогулка может быть отменена при неблагоприятной погоде: сильном ветре, сильном морозе
в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Ворсма
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 09:30 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 428 туристов
Добрый день! Меня зовут Александр, я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать нашим гостям. Интересно — это значит без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои
