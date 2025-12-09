Вас ждёт невероятное приключение — сплав на сапах по реке Суринь, которая зимой не замерзает, а медленно бежит на фоне заснеженных берегов и деревьев. Таких мест в России всего несколько. Можете не переживать о комфорте: каждому мы выдадим водонепроницаемую экипировку. А ещё поделимся интересными фактами об этой местности, накормим и сделаем классные фото!

Описание водной прогулки

Путешествие начнётся в городе Ворсма в 65 км от Нижнего Новгорода. Переоденемся в специальные костюмы, попьём кофе и отправимся на внедорожнике к месту старта — озеру Ключик (дорога займёт 15 минут).

На озере выдадим всё необходимое снаряжение и проведём инструктаж.

Наконец, вы выйдете на воду и около 1,5 часов будете не спеша плыть по течению, наслаждаясь видами вокруг. Инструктор позаботится о вашей безопасности и нереально крутых фото с прогулки!

Финишируем на озере Тосканка: переоденемся, а затем нас ждёт ароматный чай с горячими бутербродами. Либо можно дополнительно заказать вкуснейший обед: уха из стерляди, блины, домашняя настойка или глинтвейн. После обеда мы привезём вас обратно в Ворсму.

По пути гид расскажет:

Почему не замерзают озеро Ключик и речка Суринь

Отчего вода здесь ярко-голубого цвета

И где же живёт бобёр:)

Организационные детали

Можем организовать трансфер на микроавтобусе из Нижнего Новгорода до Ворсмы из расчета 1250 ₽ за чел.

В стоимость включён чай и горячие бутерброды, за 700 ₽ с человека можно заказать полноценный горячий обед

С вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды

Кому подойдёт прогулка

Специальная физическая подготовка не требуется. Подойдёт новичкам и даже тем, кто не умеет плавать

Рекомендуем прогулку путешественникам старше 16 лет

Важно знать