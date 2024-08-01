Аренда и сплавы на сап-бордах в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Нижнем Новгороде, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
SUP-прогулки
16 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Присоединяйтесь к захватывающей водной прогулке на сап-сёрфах в Нижнем Новгороде и наслаждайтесь закатом на воде. Уникальные виды и фотоотчёт гарантированы
Начало: В районе Гребного канала
«инструктаж по технике безопасности и поведению на водекомплект оборудования: сап-доска, весло, страховочный трос, спас»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:00
2 300 за человека
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
SUP-прогулки
На микроавтобусе
8 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Лёгкое водное приключение-перезагрузка в мини-группе
Начало: В городе Ворсма
«Это будет яркий сап-круиз по красивым местам Нижегородской области»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00, в субботу в 14:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
2 500 за человека
Сап-приключение на озере Тосканка
SUP-прогулки
4.5 часа
Водная прогулка
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:30
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    1 августа 2024
    Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
    Все прошло очень здорово 👍🏼 Несмотря на дождь временами, нам все понравилось 😊 Инструктаж перед заплывом провели нам с юмором и вполне
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    понятно. Инструктор Илья курировал на протяжении всей поездки. Было интересно и увлекательно. Маршрут выбран удачно. Пейзажи красивые и фото получились очень атмосферными. В конце поездки угостили нас пирожками. Однозначно рекомендуем 👍🏼👍🏼😊

  • Д
    Дарья
    29 июля 2024
    Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
    С погодой капитально не повезло — сильный ветер, накрапывающий дождь. Тем не менее мероприятие не отменили, а обещанный закат никто
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    из нашей группы так и не увидел) Инструктор довольно слабо объяснял принцип катания на сапах, на практике пришлось разбираться самостоятельно и с помощью более опытных участников сего мероприятия.

    С погодой капитально не повезло — сильный ветер, накрапывающий дождь. Тем не менее мероприятие не отменилиС погодой капитально не повезло — сильный ветер, накрапывающий дождь. Тем не менее мероприятие не отменили
  • А
    Алексей
    26 июля 2024
    Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
    Самые лучшие впечатления👍! Организация и отношение на высшем уровне. Своевременный отъезд, экипировка с уборкой вещей в водонепроницаемые мешки, подробный инструктаж
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    и прекрасный маршрут по реке и озерам с чистейшей водой и шикарной природой. Даже слабый дождь на крайнем этапе не испортил впечатления, а только внес разнообразие. Отдельное спасибо за горячий чай по окончанию заплыва!!!

  • М
    Марина
    25 июля 2024
    Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
    Остались очень довольны прогулкой. Масса впечатлений. Инструктор Илья курировал на всём протяжении маршрута. Большое спасибо!
    Остались очень довольны прогулкой. Масса впечатлений. Инструктор Илья курировал на всём протяжении маршрута. Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
    Отличная прогулка на сапах на встречу закату. Очень понравилось!
  • В
    Валентина
    23 июля 2024
    Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
    Всё очень понравилось!! Есть раздевалка, шкафчик для хранения. Погода выдалась кайфовая)
    Всё очень понравилось!! Есть раздевалка, шкафчик для хранения. Погода выдалась кайфовая)Всё очень понравилось!! Есть раздевалка, шкафчик для хранения. Погода выдалась кайфовая)Всё очень понравилось!! Есть раздевалка, шкафчик для хранения. Погода выдалась кайфовая)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «SUP-прогулки»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
  2. Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
  3. Сап-приключение на озере Тосканка
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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