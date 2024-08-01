1.5 часа
Водная прогулка
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Присоединяйтесь к захватывающей водной прогулке на сап-сёрфах в Нижнем Новгороде и наслаждайтесь закатом на воде. Уникальные виды и фотоотчёт гарантированы
Начало: В районе Гребного канала
«инструктаж по технике безопасности и поведению на водекомплект оборудования: сап-доска, весло, страховочный трос, спас»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:00
2 300₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Сап-путешествие от озера Ключик до озера Тосканка
Лёгкое водное приключение-перезагрузка в мини-группе
Начало: В городе Ворсма
«Это будет яркий сап-круиз по красивым местам Нижегородской области»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00, в субботу в 14:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
2 500₽ за человека
4.5 часа
Водная прогулка
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:30
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна1 августа 2024Все прошло очень здорово 👍🏼 Несмотря на дождь временами, нам все понравилось 😊 Инструктаж перед заплывом провели нам с юмором и вполне
- ДДарья29 июля 2024С погодой капитально не повезло — сильный ветер, накрапывающий дождь. Тем не менее мероприятие не отменили, а обещанный закат никто
- ААлексей26 июля 2024Самые лучшие впечатления👍! Организация и отношение на высшем уровне. Своевременный отъезд, экипировка с уборкой вещей в водонепроницаемые мешки, подробный инструктаж
- ММарина25 июля 2024Остались очень довольны прогулкой. Масса впечатлений. Инструктор Илья курировал на всём протяжении маршрута. Большое спасибо!
- ЕЕкатерина25 июля 2024Отличная прогулка на сапах на встречу закату. Очень понравилось!
- ВВалентина23 июля 2024Всё очень понравилось!! Есть раздевалка, шкафчик для хранения. Погода выдалась кайфовая)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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