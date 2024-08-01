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и прекрасный маршрут по реке и озерам с чистейшей водой и шикарной природой. Даже слабый дождь на крайнем этапе не испортил впечатления, а только внес разнообразие. Отдельное спасибо за горячий чай по окончанию заплыва!!!