Фотопрогулка по городу: панорама Стрелки и тайны Рождественской
Сделать фото на память на фоне лучших панорам Нижнего Новгорода
Наша фотопрогулка стартует на Набережной с панорамными видами и силуэтами старого города. Продолжится на атмосферной Рождественской с её купеческими особняками и уютными кофейнями. За полчаса успеем создать целую серию кадров: от выразительных портретов до эффектных общих планов. И всё это — в комфортном ритме и без спешки.
Описание фото-прогулки
Как проходит фотопрогулка
Маршрут
Пройдём по Набережной — с панорамой слияния Оки и Волги. Плавно перейдём на улицу Рождественскую — пешеходный центр города.
Техника
Съёмка ведётся на фотоаппарат Canon 5D Mark IV с объективом Sigma Art 50mm f/1.4 — это сочетание обеспечивает высокое качество изображения, отличную детализацию и эффектное боке.
Результат
Все фотографии передаются в день съёмки. В среднем это около 100 фото — среди них будут и общие планы, и портреты, и динамичные кадры. При желании сделаем и групповые снимки, и индивидуальные — чтобы у каждого остались свои памятные фото.
Наряды и позы
Если понадобится, я помогу с подбором одежды и проконсультирую по позированию. Посоветую проверенных визажистов и стилистов по укладке — помогут создать гармоничный образ, а также сервисы проката нарядов — подберём одежду и аксессуары под концепцию съёмки.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я семейный фотограф из Нижнего Новгорода, ваш фотограф в столице закатов. Со мной легко и фотографироваться, и прогуляться, и пообщаться. Я помогу подобрать образы и сориентироваться с позированием во время
съёмки.
Больше 30 лет я исследую улицы нашего любимого города и знаю множество живописных улочек и укромных уголков. Благодаря этому смогу подобрать маршрут для съёмки под любой запрос.
Искренне рада, что наш город привлекает всё больше гостей. С удовольствием помогу вам увезти домой не только тёплые воспоминания, но и памятные фотографии. Особенно приятно, что все кадры с нашей съёмки я передаю уже в день встречи.
