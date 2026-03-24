Наша фотопрогулка стартует на Набережной с панорамными видами и силуэтами старого города. Продолжится на атмосферной Рождественской с её купеческими особняками и уютными кофейнями. За полчаса успеем создать целую серию кадров: от выразительных портретов до эффектных общих планов. И всё это — в комфортном ритме и без спешки.

Описание фото-прогулки

Как проходит фотопрогулка

Маршрут

Пройдём по Набережной — с панорамой слияния Оки и Волги. Плавно перейдём на улицу Рождественскую — пешеходный центр города.

Техника

Съёмка ведётся на фотоаппарат Canon 5D Mark IV с объективом Sigma Art 50mm f/1.4 — это сочетание обеспечивает высокое качество изображения, отличную детализацию и эффектное боке.

Результат

Все фотографии передаются в день съёмки. В среднем это около 100 фото — среди них будут и общие планы, и портреты, и динамичные кадры. При желании сделаем и групповые снимки, и индивидуальные — чтобы у каждого остались свои памятные фото.

Наряды и позы

Если понадобится, я помогу с подбором одежды и проконсультирую по позированию. Посоветую проверенных визажистов и стилистов по укладке — помогут создать гармоничный образ, а также сервисы проката нарядов — подберём одежду и аксессуары под концепцию съёмки.