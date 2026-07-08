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возможности экскурсантов и темп ходьбы снижала подстраиваясь под менее мобильных взрослых девчат - и мы всё равно успели закончить вовремя и даже успели зайти внутрь Строгановского храма. Экскурсовод сопроводила нас и посадила на теплоход, не бросила на набережной))) На теплоходе было радиосопровождение - тоже своего рода экскурсионная программа, познавательно и приятно кататься по Волге. На теплоходе был бар, можно было купить мороженое и напитки, но не предлагали и не кормили.