Приглашаем на лёгкую, познавательную и живописную экскурсию по Нижнему Новгороду в группе до 35 человек! Она состоит из двух частей: знакомства с древней Рождественской улицей и прогулки на теплоходе. Вы насладитесь панорамами города и услышите множество историй.
О Минине и Нижегородском ополчении, миллионах и «Миллиошке», Горьком и пьесе «На дне», Кулибине и купеческих династиях.
О Минине и Нижегородском ополчении, миллионах и «Миллиошке», Горьком и пьесе «На дне», Кулибине и купеческих династиях.
Описание экскурсии
- Пешком по улице Рождественская. Вы пройдёте по деловому центру Старого Нижнего. Полюбуетесь Строгановской и Рождественской церквями с деревянной резьбой, увидите памятник крупнейшему коррупционному скандалу 17 века, здание Соляной биржи и многое другое. Наш гид раскроет богатую историю улицы и поделится интересными фактами.
- Прогулка на теплоходе. Вы покатаетесь по красавице-Волге в течение 1,5 часов. За это время вы успеете отдохнуть и наполниться живительной силой природы. С борта корабля вам откроется панорамный вид на город, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу и Вознесенский Печерский монастырь.
Последовательность посещения локаций может меняться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Прогулка на теплоходе включена в стоимость
- Домашние питомцы на экскурсию не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Народного Единства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 21267 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсовод Марина - интересный собеседник и опытный экскурсовод, любит и прекрасно знает свой родной город. Повезло, что экскурсия была в небольшой компании - 10 девушек, всё было слышно, Марина учитывала
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Р
Спасибо за экскурсию, все понравилось. Единственное упущение, нет аудио- гарнитур, наушников для участников. Прислушиваться в конце группы или из-за ветра было очень трудно.
Экскурсию и организаторов, посоветую другим)
Экскурсию и организаторов, посоветую другим)
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Отличная экскурсия!
Интересная, познавательная, лёгкая.
Надежда Филатова прекрасный экскурсовод.
Была внимательна, очень приятная в общении, ответила на все вопросы, подошли к причалу очень вовремя.
Благодаря подсказке Надежды мы заняли самые комфортные места.
от души рекомендую и экскурсию и Надежду как отличного экскурсовода
Интересная, познавательная, лёгкая.
Надежда Филатова прекрасный экскурсовод.
Была внимательна, очень приятная в общении, ответила на все вопросы, подошли к причалу очень вовремя.
Благодаря подсказке Надежды мы заняли самые комфортные места.
от души рекомендую и экскурсию и Надежду как отличного экскурсовода
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Огромное спасибо организаторам! Мы не рассчитали время и наша теплоходная прогулка после Рожденственской улицы оказалась под вопросом 😪. Но нам пошли на встречу и перенесли теплоход на время перед прогулкой!
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Отличная познавательная экскурсия по одной из центральных улиц Нижнего Новгорода и 1.5 - часовая прогулка на теплоходе. Прекрасно проведенное время! Огромное спасибо организаторам!
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Е
Спасибо экскурсоводу Анне, очень понравилась прогулка по Рождественской. Анна рассказала буквально про каждый дом на этой улице.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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