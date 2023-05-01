Что вас ожидает

Пешком по улице Рождественская. Вы пройдёте по деловому центру Старого Нижнего. Полюбуетесь Строгановской и Рождественской церквями с деревянной резьбой, увидите памятник крупнейшему коррупционному скандалу 17 века, здание Соляной биржи и многое другое. Наш гид раскроет богатую историю улицы и поделится связанными с ней интересными фактами.

Прогулка на теплоходе. Вы покатаетесь по красавице-Волге 1,5 часа. Даже за такое короткое время можно отдохнуть и наполниться живительной силой природы. С борта корабля вам откроется панорамный вид на город, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу и Вознесенский Печерский монастырь.

Организационные детали