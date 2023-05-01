Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Приглашаем на лёгкую, познавательную и живописную экскурсию по Нижнему Новгороду! Она состоит из двух частей: знакомства с древней Рождественской улицей и прогулки на теплоходе. Вы насладитесь панорамами города и услышите множество историй.
О Минине и Нижегородском ополчении, миллионах и «Миллиошке», Горьком и пьесе «На дне», Кулибине и купеческих династиях.
О Минине и Нижегородском ополчении, миллионах и «Миллиошке», Горьком и пьесе «На дне», Кулибине и купеческих династиях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пешком по улице Рождественская. Вы пройдёте по деловому центру Старого Нижнего. Полюбуетесь Строгановской и Рождественской церквями с деревянной резьбой, увидите памятник крупнейшему коррупционному скандалу 17 века, здание Соляной биржи и многое другое. Наш гид раскроет богатую историю улицы и поделится связанными с ней интересными фактами.
Прогулка на теплоходе. Вы покатаетесь по красавице-Волге 1,5 часа. Даже за такое короткое время можно отдохнуть и наполниться живительной силой природы. С борта корабля вам откроется панорамный вид на город, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу и Вознесенский Печерский монастырь.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
- Прогулка на теплоходе включена в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Народного Единства
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела 1114 экскурсий для 1648 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
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