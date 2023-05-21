Необыкновенная Большая ПокровскаяСегодня Большая Покровская — главная улица города, однако исторически она служила в качестве основной дороги на Москву. Здесь проезжали или прогуливались, жили или работали многие известные люди не только из Нижнего Новгорода, но даже и со всего мира! В ходе обзорной аудиоэкскурсии вы перенесётесь в то время, когда Большая Покровская была довольно загруженной транспортной артерией; в разное время по ней двигались телеги, обозы, а затем и первый в России электрический трамвай, троллейбусы, автомобили.

Нижний Новгород — город торговли, смекалки и больших талантов, так что во время прогулки вы услышите историю о богатейшем купце города, а также заглянете в то место, где пел и ухаживал за своей будущей женой Шаляпин. Вы узнаете, где Горький устраивал Рождественские ёлки для детей из бедных семей, почему на лавочке у театра сидит Евгений Евстигнеев, что это за памятник Веселой Козе и как он связан с гербом Нижнего Новгорода. Вы увидите один из старейших русских театров — театр Драмы и найдёте дом, в котором не смог уснуть Николай I!

Вас ждёт рассказ об уникальных архитектурных объектах и их жителях, а также истории, которые знают только местные жители или искушенные путешественники!

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).