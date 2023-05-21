Обзорная индивидуальная экскурсия по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде
Наша обзорная аудиоэкскурсия перенесет вас в то время, когда главная улица Нижнего Новгорода была загруженной транспортной артерией с телегами, обозами, а затем и с первым в России электрическим трамваем, троллейбусом, автомобилем.
На Большой Покровской жили, по ней проезжали и прогуливались многие известные личности Нижнего Новгорода.
На Большой Покровской жили, по ней проезжали и прогуливались многие известные личности Нижнего Новгорода.
Ближайшие даты:
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Государственный банк Российской Федерации
- Скульптура «Веселая коза»
- Театр драмы
- Памятник Козьме Минину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Необыкновенная Большая ПокровскаяСегодня Большая Покровская — главная улица города, однако исторически она служила в качестве основной дороги на Москву. Здесь проезжали или прогуливались, жили или работали многие известные люди не только из Нижнего Новгорода, но даже и со всего мира! В ходе обзорной аудиоэкскурсии вы перенесётесь в то время, когда Большая Покровская была довольно загруженной транспортной артерией; в разное время по ней двигались телеги, обозы, а затем и первый в России электрический трамвай, троллейбусы, автомобили.
Нижний Новгород — город торговли, смекалки и больших талантов, так что во время прогулки вы услышите историю о богатейшем купце города, а также заглянете в то место, где пел и ухаживал за своей будущей женой Шаляпин. Вы узнаете, где Горький устраивал Рождественские ёлки для детей из бедных семей, почему на лавочке у театра сидит Евгений Евстигнеев, что это за памятник Веселой Козе и как он связан с гербом Нижнего Новгорода. Вы увидите один из старейших русских театров — театр Драмы и найдёте дом, в котором не смог уснуть Николай I!
Вас ждёт рассказ об уникальных архитектурных объектах и их жителях, а также истории, которые знают только местные жители или искушенные путешественники!
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут по центру Нижнего Новгорода с офлайн-картой для удобной навигации
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- площадь Минина и Пожарского, 2, Нижний Новгород
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Обзорные
Большая Покровская улица
Популярные места
Аудиогиды
Улицы и переулки
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Сегодня
27 мая
28 мая
29 мая
от 4 420₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
на Театральной площади
23 мая
24 мая
25 мая
27 мая
от 6 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
площадь Маркина
24 мая
25 мая
30 мая
31 мая
от 6 500₽ за всё до 8 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании