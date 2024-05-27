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маршрут, у нас еще подобралась классная компания, было очень весело:-) всем рекомендую побывать в туре по барам, так как часто когда приезжаешь в другой город уходит время, чтоб найти лучшее место, а тут за вас все делают, сами вы точно такие бары не найдете, на следующий день мы их снова посетили.