Экскурсии по барам Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Нижнем Новгороде, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500 за всё до 10 чел.
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
«Экскурсия пройдёт в игровом формате: за различные активности (конечно же, связанные с барной культурой»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250 за человека
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Что-то будет традиционным, что-то — полётом фантазии от наших барменов»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
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    маршрут, у нас еще подобралась классная компания, было очень весело:-) всем рекомендую побывать в туре по барам, так как часто когда приезжаешь в другой город уходит время, чтоб найти лучшее место, а тут за вас все делают, сами вы точно такие бары не найдете, на следующий день мы их снова посетили.

    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
  • N
    Natalya
    9 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Отличный тур по барам, собралась веселая компания, спасибо гиду Анастасии, всем рекомендую
  • Е
    Евгения
    24 апреля 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Огонь, ребята! Советуем всем. Попробовали неповторимые сорта пива, даже те, о которых и не знали. Посетили самые неожиданные места Нижнего.
  • Е
    Елена
    3 марта 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Экскурсия очень понравилась. Ася - прекрасный экскурсовод и интересный рассказчик, узнали много нового про пиво и пивоварни. Были в маленьких уютных барах и большом ресторане, попробовали необычные сорта пива и даже продегустрировали блюда авторской кухни. В-общем, очень рекомендую!
  • И
    Илья
    18 февраля 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Ах… … но отработала тур, всё очень понравилось: еда, алко, общение. Артём и Илья. Удачи тебе!
  • К
    Ксения
    10 февраля 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Экскурсия просто отличная, узнали много нового об исторических зданиях, барах, особенностях производства пива и вообще теперь намного лучше в этом
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    разбираемся) Экскурсовод Ася ответила на все вопросы, вообще она прекрасный собеседник, очень лёгкий человек, слушать ее- одно удовольствие. 3 часа пролетели незаметно

  • М
    Мария
    18 января 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Очень понравился формат экскурсии тур по барам) с какой же любовью Алина рассказывала о Нижнем Новгороде, о его достопримечательных местах,
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    о которых в обычных путеводителях не написано) Так вот, приятно удивлены качеством заведений, вкусной кухней и подачей блюд и напитков. Здорово когда приходишь в очередное заведение, а тебя уже ждут, все подготовлено, Алина при этом делится интересными историями и фактами из жизни города) в общем очень душевно. Пусть не смущает юный (по моим меркам) возраст, будет интересно любой возрастной группе) рекомендую!

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Бары и ночная жизнь»

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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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