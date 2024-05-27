1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
«Экскурсия пройдёт в игровом формате: за различные активности (конечно же, связанные с барной культурой»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Что-то будет традиционным, что-то — полётом фантазии от наших барменов»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
- ООльга26 мая 2024Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
- ЕЕкатерина12 мая 2024Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
- NNatalya9 мая 2024Отличный тур по барам, собралась веселая компания, спасибо гиду Анастасии, всем рекомендую
- ЕЕвгения24 апреля 2024Огонь, ребята! Советуем всем. Попробовали неповторимые сорта пива, даже те, о которых и не знали. Посетили самые неожиданные места Нижнего.
- ЕЕлена3 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Ася - прекрасный экскурсовод и интересный рассказчик, узнали много нового про пиво и пивоварни. Были в маленьких уютных барах и большом ресторане, попробовали необычные сорта пива и даже продегустрировали блюда авторской кухни. В-общем, очень рекомендую!
- ИИлья18 февраля 2024Ах… … но отработала тур, всё очень понравилось: еда, алко, общение. Артём и Илья. Удачи тебе!
- ККсения10 февраля 2024Экскурсия просто отличная, узнали много нового об исторических зданиях, барах, особенностях производства пива и вообще теперь намного лучше в этом
- ММария18 января 2024Очень понравился формат экскурсии тур по барам) с какой же любовью Алина рассказывала о Нижнем Новгороде, о его достопримечательных местах,
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Бары и ночная жизнь»
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