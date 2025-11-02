Индивидуальная
до 10 чел.
Исследуйте уникальную архитектуру Соцгорода в Автозаводском районе. Откройте для себя историю домов-коммун и первых советских небоскрёбов
Начало: В районе станции метро «Кировская»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои, купцы и проекты Нижнего Новгорода
Узнайте о героях и купцах Нижнего Новгорода, исследуйте исторические места и насладитесь видами на Волгу и Оку. Идеально для любителей истории
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанный Нижний Новгород
Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Начало: В районе Сормово
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород пешком и на авто
Откройте для себя Нижний Новгород с его богатой историей и культурой. Прогулка по городу и поездка на авто позволят увидеть всё самое значимое
Начало: На Большой Покровской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Нижнему Новгороду
Узнайте, как Нижний Новгород менялся с веками, прогуливаясь по его ключевым местам, от кремля до Стрелки, и наслаждайтесь великолепными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения2 ноября 2025Хотим выразить благодарность Татьяне за очень познавательную прогулу по Сормово. Было очень интересно и мы получили большое удовольствие несмотря на плохую погоду. Посмотрели и на архитектуру и услышали много увлекательных историй о событиях и людях.
- ММаркус28 декабря 2024Экскурсия в Сормове был компактной, но очень содержательной. Татьяна подробно и занимательно рассказывала про развитие района и особое внимание выделила
- ННаталья20 ноября 2024Спасибо за экскурсию! Все понравилось, кроме погоды. Узнали много нового для себя. Причем информация была из разных времен. Сормово намного интереснее, чем кажется. Спасибо за экскурсию!
- ДДмитрий6 ноября 2024Очень познавательная экскурсия, Сормово, как историческая местность представлено Татьяной, не только с точки зрения истории Нижнего Новгорода, но и с
- ЕЕкатерина20 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Татьяна-увлеченный и эмоциональный рассказчик, благодаря ей прекрасно провели время и увидели Нижний Новгород с непарадной стороны. Содержание
- ИИрина19 августа 2024Татьяна - великолепный гид😍 если вам интересна история города, которая в принципе является историей нашей страны, то вы получите огромное
- ЮЮлия21 июня 2024Спасибо за содержательный рассказ об истории Сормово, людях и событиях! Было познавательно и неожиданно интересно.
- ЕЕлена2 мая 2024Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть и узнать город за пределами центра с главными достопримечательностями.
Гид Татьяна погрузит вас в
- ЛЛиза5 марта 2024Замечательная экскурсия по Сормово, живой, интересный рассказ от Татьяны. Захотелось вернуться снова!
- ЕЕлена19 августа 2023Это была наша первая экскурсия в Нижнем Новгороде и она не разочаровала! Содержание экскурсии это история, порождённая архитектурой. Как формировался
- ГГалина3 июля 2022Насыщенная и увлекательная экскурсия, спасибо большое!
- ААнна29 апреля 2022Спасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой нам не очень и повезло,
- ЕЕлена14 сентября 2021Рекомендую экскурсию Татьяны - очень интересные факты, увлекательные истории, много иллюстраций, разносторонние знания. Татьяна великолепно владеет темой, ответит на любые
- LLuljeva11 июля 2021Отличная экскурсия, необычный маршрут. Видно, что Татьяна очень увлекается историей, любит свое дело, и может увлечь своих слушателей. Настоящий краевед, профессиональный архитектор. Ещё вернёмся.
- ДДарья18 марта 2021Очень понравилась экскурсия по Сормовскому району! Было интересно и познавательно! Татьяна помогла взглянуть на город по-новому. С удовольствием придем и на другие экскурсии.
- ССветлана7 января 2021Спасибо Татьяне - посмотрели старый непарадный Нижний, район Красного Сормово, старую деревянную застройку и другие укромные уголки. Очень интересно.
- ННаталья10 августа 20205 августа были с Татьяной на экскурсии по заводской стороне Нижнего Новгорода. Потрясающая экскурсия, мы даже не ожидали, что нам
