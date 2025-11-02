Мои заказы

Экскурсии в Сормовский парк Нижнего Новгорода

Найдено 5 экскурсий в категории «Сормовский парк» в Нижнем Новгороде, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Соцгород - «нижегородский Детройт»
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Советский Соцгород: история и архитектура
Исследуйте уникальную архитектуру Соцгорода в Автозаводском районе. Откройте для себя историю домов-коммун и первых советских небоскрёбов
Начало: В районе станции метро «Кировская»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Герои, купцы и грандиозные проекты Нижнего Новгорода
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои, купцы и проекты Нижнего Новгорода
Узнайте о героях и купцах Нижнего Новгорода, исследуйте исторические места и насладитесь видами на Волгу и Оку. Идеально для любителей истории
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанный Нижний Новгород
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанный Нижний Новгород
Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Начало: В районе Сормово
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Нижний Новгород пешком и на авто: истории, события, люди
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород пешком и на авто
Откройте для себя Нижний Новгород с его богатой историей и культурой. Прогулка по городу и поездка на авто позволят увидеть всё самое значимое
Начало: На Большой Покровской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Он, Нижний Новгород
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Нижнему Новгороду
Узнайте, как Нижний Новгород менялся с веками, прогуливаясь по его ключевым местам, от кремля до Стрелки, и наслаждайтесь великолепными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    2 ноября 2025
    Неизведанный Нижний Новгород
    Хотим выразить благодарность Татьяне за очень познавательную прогулу по Сормово. Было очень интересно и мы получили большое удовольствие несмотря на плохую погоду. Посмотрели и на архитектуру и услышали много увлекательных историй о событиях и людях.
  • М
    Маркус
    28 декабря 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Экскурсия в Сормове был компактной, но очень содержательной. Татьяна подробно и занимательно рассказывала про развитие района и особое внимание выделила
    читать дальше

    архитектуре (она сама архитектор!), что мне особенно понравилось. Окружение самого завода не входит в эксурсию, но я на следующий день вернулся и ознакомился и с музеем завода и с его местностью.

  • Н
    Наталья
    20 ноября 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Спасибо за экскурсию! Все понравилось, кроме погоды. Узнали много нового для себя. Причем информация была из разных времен. Сормово намного интереснее, чем кажется. Спасибо за экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    6 ноября 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Очень познавательная экскурсия, Сормово, как историческая местность представлено Татьяной, не только с точки зрения истории Нижнего Новгорода, но и с
    читать дальше

    точки зрения советской эпохи. Я увидел шедевры советской архитектуры, которые сохранились в Сормово,и Татьяна очень подробно рассказала об истории этих домов. Однозначно, рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей Нижнего Новгорода!

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Очень понравилась экскурсия. Татьяна-увлеченный и эмоциональный рассказчик, благодаря ей прекрасно провели время и увидели Нижний Новгород с непарадной стороны. Содержание
    читать дальше

    и маршрут экскурсии продуманные, дают возможность составить своё мнение об этом районе. Мы впечатлены: у Сормова интересное прошлое, котором можно и нужно гордиться (и не только нижегородцам, замечу). Уже после экскурсии посетили музей завода "Красное Сормово"- благодаря рассказу Татьяны на многое смотрели уже другими глазами. Огромное спасибо!

  • И
    Ирина
    19 августа 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Татьяна - великолепный гид😍 если вам интересна история города, которая в принципе является историей нашей страны, то вы получите огромное
    читать дальше

    удовольствие от экскурсии) а мы говорим огромное спасибо Татьяне❤️ и надеемся, что у нас получится снова приехать, и тогда мы обязательно встретимся)

  • Ю
    Юлия
    21 июня 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Спасибо за содержательный рассказ об истории Сормово, людях и событиях! Было познавательно и неожиданно интересно.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть и узнать город за пределами центра с главными достопримечательностями.
    Гид Татьяна погрузит вас в
    читать дальше

    атмосферу живого города, расскажет о том, как жили здесь люди 150 лет назад и чем продолжают жить сейчас.
    Это "не открыточный" взгляд на город, что безусловно расширяет впечатление от замечательного города.
    Татьяна открыта к диалогу, увлечена тем, что делает и экскурсантов из просто слушателей превращает в полноправных участников процесса; это очень подкупает!
    Конечно же рекомендуем!!!

  • Л
    Лиза
    5 марта 2024
    Неизведанный Нижний Новгород
    Замечательная экскурсия по Сормово, живой, интересный рассказ от Татьяны. Захотелось вернуться снова!
  • Е
    Елена
    19 августа 2023
    Неизведанный Нижний Новгород
    Это была наша первая экскурсия в Нижнем Новгороде и она не разочаровала! Содержание экскурсии это история, порождённая архитектурой. Как формировался
    читать дальше

    и из чего вырос Сормовский район, какие выдающиеся люди там жили и работали, откуда взяла начало местная промышленность и кто сыграл в ее развитии ключевую роль. Какое место великие русские, советские и российские изобретатели занимали и ещё обязательно займут в мировой промышленности, все это мы узнали на этой увлекательной экскурсии!

  • Г
    Галина
    3 июля 2022
    Неизведанный Нижний Новгород
    Насыщенная и увлекательная экскурсия, спасибо большое!
  • А
    Анна
    29 апреля 2022
    Неизведанный Нижний Новгород
    Спасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой нам не очень и повезло,
    читать дальше

    не смотря на это детки остались довольны, узнали много нового и интересного.

    Спасибо Вам Татьяна что открыли знакомые и родные для нас места с другой, исторической и увлекательной стороны!

    Спасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой намСпасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой нам
  • Е
    Елена
    14 сентября 2021
    Неизведанный Нижний Новгород
    Рекомендую экскурсию Татьяны - очень интересные факты, увлекательные истории, много иллюстраций, разносторонние знания. Татьяна великолепно владеет темой, ответит на любые
    читать дальше

    вопросы. Было очень интересно познакомиться с разными районами Нижнего Новгорода, а не только с центром и прогулка удалась на славу! Спасибо:)

  • L
    Luljeva
    11 июля 2021
    Неизведанный Нижний Новгород
    Отличная экскурсия, необычный маршрут. Видно, что Татьяна очень увлекается историей, любит свое дело, и может увлечь своих слушателей. Настоящий краевед, профессиональный архитектор. Ещё вернёмся.
  • Д
    Дарья
    18 марта 2021
    Неизведанный Нижний Новгород
    Очень понравилась экскурсия по Сормовскому району! Было интересно и познавательно! Татьяна помогла взглянуть на город по-новому. С удовольствием придем и на другие экскурсии.
  • С
    Светлана
    7 января 2021
    Неизведанный Нижний Новгород
    Спасибо Татьяне - посмотрели старый непарадный Нижний, район Красного Сормово, старую деревянную застройку и другие укромные уголки. Очень интересно.
  • Н
    Наталья
    10 августа 2020
    Неизведанный Нижний Новгород
    5 августа были с Татьяной на экскурсии по заводской стороне Нижнего Новгорода. Потрясающая экскурсия, мы даже не ожидали, что нам
    читать дальше

    будет настолько интересно! Если вы уже посмотрели центр города, то ОЧЕНЬ рекомендуем сходить на эту экскурсию. Совершенно обычный район без казалось бы очевидных достопримечательностей неожиданно открывается с интереснейшей стороны. Без таких экскурсий впечатление о городе точно будет не полным! Нестандартно, необычно, интересно. Татьяна прекрасный рассказчик, отличная речь и глубокие знания!!! Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Сормовский парк»

Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Сормовский парк" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5500 до 9800. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
