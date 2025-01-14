Из Нижнего Новгорода - в Йошкар-Олу на 1 день

Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с культурой марийского народа
Предлагаем вам перенестись из Нижнего Новгорода в совершенно другой мир — столицу республики Марий Эл. В архитектуре Йошкар-Олы вы увидите отсылки к нескольким европейским городам: от Брюгге до Венеции.

А в этнографическом отделе Национального музея познакомитесь с историей, укладом жизни и культурой марийцев — коренного народа республики.
4.33
3 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Йошкар-Олу на 1 день
Из Нижнего Новгорода - в Йошкар-Олу на 1 день
Из Нижнего Новгорода - в Йошкар-Олу на 1 день
Ближайшие даты:
22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр3
мая
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

07:00 — отправление из Нижнего Новгорода и переезд в Йошкар-Олу. Ориентировочное время в пути — 5 часов. Путевая информация в дороге.

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле — столице республики Марий Эл. Посмотрим и обсудим самые примечательные архитектурные строения города: набережную Брюгге, копию венецианского Дворца дожей и Благовещенскую башня с копией московских курантов. А также большое количество необычных памятников (например, памятник Йошкину коту и его подружке).

Посещение этнографического отдела Национального музея, располагающего уникальными коллекциями. Местный гид познакомит вас с историей, культурой и традициями марийского народа.

17:00 — отправление из Йошкар-Олы.

22:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (на площадь Ленина).

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии)
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Остались вопросы?

в субботу в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3800 ₽
Дети до 7 лет3500 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
С
14 янв 2025
Эта экскурсия - потерянный день, проведенный в дороге. Весь короткий световой день был в автобусе, столовой и в музее. По городу короткими перебежками (гид в Йошкар-Оле был другой, он отработал
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то короткое время, отведенное на осмотр основных достопримечательностей на 5). Гид, сопровождающая в дороге, вела неинтересный рассказ о местности, которую мы проезжали, на обратном пути не произнесла ни слова, ехали в тишине. Первый раз попали на такого гида. Потерянного времени и денег эта экскурсия не стоила.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! В первую очередь хотим принести свои извинения за то, что Вы остались не до конца удовлетворены экскурсией. Тем
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не менее, хотим заметить, что в зимний период, действительно, световой день достаточно короткий, к сожалению, мы не можем на это влиять. Основная часть всей экскурсии - это именно обзорная экскурсия по Йошкар-Оле, которая, судя по Вашему отзыву, Вам понравилась. По пути экскурсовод выступает в роли сопровождающего, при этом ведя повествование про населенные пункты, которые лежат по пути следования в Йошкар-Олу. Вполне естественно, что путевая информация показалась Вам не такой насыщенной, как основная программа. На обратном пути в большинстве случаев экскурсовод дает туристам отдохнуть, отвечая на на их вопросы и уточняя организационные детали, но не проводя как таковую экскурсию т. к. маршрут лежит по тем же местам, которые туристы посещали по пути в Йошкар-Олу.

В любом случае мы благодарны Вам за обратную связь и будем стараться учитывать Ваши замечания в будущем!

М
23 ноя 2024
Первый раз поехала с этим организатором в дальнюю поездку и не прогадала ☺️
Чистый и теплый автобус, прекрасный гид в пути Марина, прекрасный гид в городе Алексей, насыщенная программа, вкусный обед
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в кафе города. Спасибо большое за это великолепное путешествие! В следующем году летом снова приеду в Нижний Новгород, и уже хочу поехать в Шереметевский замок и на озеро с этим организатором. Большое спасибо!!!

О
23 ноя 2024
Благодарю Алексея за организацию экскурсии в Йошкар-Олу! После бронирования экскурсии со мной сразу связались, взяли у меня необходимые данные для поездки, объяснили, где место сбора. Накануне сообщили номер автобуса и
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время посадки. Автобус прибыл заблаговременно, тёплый, комфортабельный. Экскурсовод Марина Викторовна всю дорогу рассказывала интересные факты о местах, которые мы проезжали. Экскурсовод в Йошкар-Оле тоже замечательный. С юмором, живо рассказывает. После экскурсии посетили Национальный музей, погрузились в культуру марийцев. В свободное время зашли в уютное кафе, накупили местных сувениров и счастливые отправились домой. В Йошкар-Олу съездить рекомендую. Необычная, европейская. Хоть и новоделы, но очень погружают в атмосферу. В пути около 5 часов, но дорога комфортная, водитель ведет аккуратно, в пути делали остановки. Спасибо за отдых!

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