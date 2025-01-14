А в этнографическом отделе Национального музея познакомитесь с историей, укладом жизни и культурой марийцев — коренного народа республики.
Описание экскурсии
07:00 — отправление из Нижнего Новгорода и переезд в Йошкар-Олу. Ориентировочное время в пути — 5 часов. Путевая информация в дороге.
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле — столице республики Марий Эл. Посмотрим и обсудим самые примечательные архитектурные строения города: набережную Брюгге, копию венецианского Дворца дожей и Благовещенскую башня с копией московских курантов. А также большое количество необычных памятников (например, памятник Йошкину коту и его подружке).
Посещение этнографического отдела Национального музея, располагающего уникальными коллекциями. Местный гид познакомит вас с историей, культурой и традициями марийского народа.
17:00 — отправление из Йошкар-Олы.
22:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (на площадь Ленина).
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии)
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
в субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3800 ₽
|Дети до 7 лет
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Чистый и теплый автобус, прекрасный гид в пути Марина, прекрасный гид в городе Алексей, насыщенная программа, вкусный обед