Предлагаем вам перенестись из Нижнего Новгорода в совершенно другой мир — столицу республики Марий Эл. В архитектуре Йошкар-Олы вы увидите отсылки к нескольким европейским городам: от Брюгге до Венеции. А в этнографическом отделе Национального музея познакомитесь с историей, укладом жизни и культурой марийцев — коренного народа республики.

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Время начала: 07:00

Описание экскурсии

07:00 — отправление из Нижнего Новгорода и переезд в Йошкар-Олу. Ориентировочное время в пути — 5 часов. Путевая информация в дороге.

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле — столице республики Марий Эл. Посмотрим и обсудим самые примечательные архитектурные строения города: набережную Брюгге, копию венецианского Дворца дожей и Благовещенскую башня с копией московских курантов. А также большое количество необычных памятников (например, памятник Йошкину коту и его подружке).

Посещение этнографического отдела Национального музея, располагающего уникальными коллекциями. Местный гид познакомит вас с историей, культурой и традициями марийского народа.

17:00 — отправление из Йошкар-Олы.

22:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (на площадь Ленина).

Организационные детали