Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу

Путешествие для любителей истории, красоты и уюта провинциальных городов
Эта экскурсия погрузит вас в атмосферу столицы Марий-Эл, познакомит с культурой, традициями и бытом марийцев.

Где найти сказочную школу? Как побывать в Москве и Брюгге, не выезжая из Йошкар-Олы? Где прячется Йошкин кот? Всё увидите и узнаете на экскурсии. Готовьте вопросы — наши гиды с удовольствием на них ответят.
Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
Из Нижнего Новгорода - в удивительную Йошкар-Олу
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

07:00 — отправление из Нижнего Новгорода и путевая экскурсия по дороге, в 07:30 можем забрать с автостанции Кстово

12:00 — прибытие в Йошкар-Олу

Вы увидите:

  • Национальный музей имени Т. Евсеева — сокровищницу марийской истории и культуры. Он бережно хранит предметы одежды, украшения и музыкальные инструменты, а также истории о быте и культуре марийцев
  • Площадь Оболенского-Ноготкова, названную в честь основателей города. Это оживлённый центр городской жизни
  • Царёвококшайский кремль, возведённый по образцу величественного Московского Кремля, свидетель богатого прошлого Йошкар-Олы
  • Набережная Брюгге, где по инициативе бывшего президента Марий-Эл Леонида Маркелова в 2000-х годах появились копии знаменитых европейских зданий и даже памятник «Писающий мальчик»
  • Марийские куранты — символ города. Уникальные часы не только отмеряют время. Каждый час под звон колоколов они рассказывают историю иконы Божией Матери «Троеручницы»
  • Собор Благовещения Пресвятой Богородицы с элементами, напоминающими две знаменитые достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга — храм Василия Блаженного и Спас на Крови
  • Архангельская слобода, квартал в венецианском стиле, с памятником той самой Йошкиной кошке. Через площадь от этой зоны расположился Итальянский парк с памятником Медичи

17:00 — выезд из Йошкар-Олы

22:00 — ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, страховка, билеты в национальный музей и трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачивается обед — 600 ₽ за чел.
  • Дорога от Нижнего Новгорода до Йошкар-Олы составляет 5 часов, поэтому мы просим не брать с собой маленьких детей. Для них экскурсия будет утомительной. Оптимальный возраст — с 7 лет
  • Остановки в дороге по регламенту предусмотрены каждые полтора часа
  • Мы посещаем только музей, остальные объекты осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
19 окт 2024
В целом поездка прошла неплохо, однако, не зашел гид, материал может он знает хорошо, а вот заинтересовать нас не смог, перескакивал с темы на тему. В краеведческом национальном музее было очень красиво и интересно. Обед не оправдал свои ожидания по такой цене. Сам город впечатлил, хотя бы раз в жизни его стоит посетить.

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