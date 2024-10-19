И Иванова

В целом поездка прошла неплохо, однако, не зашел гид, материал может он знает хорошо, а вот заинтересовать нас не смог, перескакивал с темы на тему. В краеведческом национальном музее было очень красиво и интересно. Обед не оправдал свои ожидания по такой цене. Сам город впечатлил, хотя бы раз в жизни его стоит посетить.